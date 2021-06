Das Siegerprojekt für die Bibliothek im Uniongebäude St.Gallen

Sieger erkoren Berliner Architekten gewinnen Wettbewerb: So sieht die neue Bibliothek im St.Galler Uniongebäude aus Aus 33 Eingaben wurde ein Sieger gekürt: Nach heutiger Planung soll die neue Bibliothek in St.Gallen 2028/2029 eröffnet werden. Die gemeinsame Bibliothek wird als Institution für alle konzipiert. 23.06.2021, 11.02 Uhr

So sieht die neue Bibliothek im Unionsgebäude aus. Bild: PD

(pd/mas) Kanton und Stadt St.Gallen haben am Mittwoch das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb für die neue Bibliothek am Standort Union/Blumenmarkt in der Stadt St.Gallen vorgestellt. Unter den 33 Eingaben ging das Projekt «Doppeldecker» der Staab Architekten aus Berlin als Sieger hervor. Das Projekt löst die anspruchsvolle Aufgabenstellung sehr überzeugend, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kanton und Stadt St.Gallen planen zusammen mit Helvetia Versicherungen, eine Bibliothek am Standort Union/Blumenmarkt zu errichten. Die gemeinsame Bibliothek wird als «Public Library» – als Bibliothek für alle – konzipiert. Sie soll Medien für Unterhaltung, Freizeit, Bildung, Ausbildung und wissenschaftliches Arbeiten an einem Ort zur Verfügung stellen. Zugleich soll sich die neue Bibliothek angrenzend an den ebenfalls neu zu gestaltenden Marktplatz und Bohl als Aufenthalts- und Begegnungsort auszeichnen und mit einem Café sowie grosszügigen Öffnungszeiten zu einem lebendigen Teil der Innenstadt entwickeln, heisst es weiter in der Mitteilung.

Die Bibliothek soll Medien für Unterhaltung, Freizeit, Bildung, Ausbildung und wissenschaftliches Arbeiten an einem Ort zur Verfügung stellen. Bild: PD

Eine Bibliothek an einem städtebaulich und historisch sensiblen Ort unterbringen

Kanton, Stadt und Helvetia Versicherungen als Eigentümerin des Union-Gebäudes lancierten im März 2020 den Architekturwettbewerb. Für diesen bewarben sich 163 Büros. Daraus wählte die Jury 33 Teams aus, die ein Projekt einreichen konnten; 29 Teams nahmen diese Möglichkeit wahr. Die Jury kürte nun das Projekt «Doppeldecker» der Staab Architekten GmbH aus Berlin zum Sieger. Nach Meinung der Jury setzt das Projekt die Aufgabenstellung sehr überzeugend um.

Die schwierige Aufgabe bestand darin, das Projekt an einem städtebaulich und historisch sensiblen Ort unterzubringen, heisst es weiter. Das Siegerprojekt meistert diese Aufgabe ausgezeichnet. Es ersetzt den Anbau durch einen Neubau und schafft gleichzeitig eine Verbindung zwischen den Gebäuden. Weiter entstehen mit dem Projekt zusätzliche Aussenräume, eine Lernterrasse und eine Dachterrasse. Der Haupteingang auf Höhe des Blumenmarktplatzes sei attraktiv und belebe den öffentlichen Raum.

Projekte werden in St.Gallen ausgestellt

Die 29 eingereichten Projekte werden vom 24. Juni bis 3. Juli 2021 in der Hauptpost St.Gallen, 3. Stock, Eingang Gutenbergstrasse, ausgestellt. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Heute Abend um 19 Uhr stellen Kanton und Stadt interessierten Kreisen an einem virtuellen Informationsanlass das Siegerprojekt vor. Der Link zur Liveübertragung ist auf www.neuebibliothek.ch aufgeschaltet.

Kanton und Stadt bedanken sich bei Helvetia Versicherungen, die seit Beginn der gemeinsamen Planung äusserst aktiv an der neuen Bibliothek St.Gallen mitgearbeitet und sich mit einem Drittel an den Kosten des Architekturwettbewerbs beteiligt haben.

Die neue Bibliothek wird als «Public Library» konzipiert. Bild: PD

Stimmvolk entscheidet im Jahr 2024

Die Vorprojektplanung startet voraussichtlich im 3. Quartal 2021. Für den städtischen Kostenanteil wird der Stadtrat dem Stadtparlament in den nächsten Monaten einen entsprechenden Projektierungskredit beantragen. Voraussichtlich 2023 beraten Kantonsrat und Stadtparlament die Bauvorlage. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten von Kanton und Stadt St.Gallen im Jahr 2024. Die neue Bibliothek soll nach heutiger Planung 2028/2029 eröffnet werden. Kanton und Stadt rechnen aktuell mit Kosten von 137 Millionen Franken.

Standorte zusammenfassen

Vor gut sechs Jahren hat die provisorische Kantons- und Stadtbibliothek in der Hauptpost ihren Betrieb am Bahnhof St.Gallen aufgenommen. Die Kantons- und die Stadtbibliothek sind weiterhin auf vier Standorte in der Kantonshauptstadt verteilt. Das ist für die Nutzerinnen und Nutzer ungünstig und verursacht einen höheren Betriebsaufwand als an einem Standort. Im kantonalen Bibliotheksgesetz ist deshalb die Realisierung der neuen Bibliothek an einem zentralen Standort in der Stadt St.Gallen vorgesehen.