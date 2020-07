Sieben Coronafälle bei Prüfungen an der Universität St.Gallen: FDP-Fraktionschef spricht von «Gefährdung der Bevölkerung» – die Universität verteidigt sich

Während der schriftlichen Prüfungen an der HSG sind sieben Aufsichtspersonen an Corona erkrankt. Der Vorfall wird zum Politikum, die FDP will Antworten von der Regierung. Währenddessen verteidigt die HSG ihr Schutzkonzept. Die Prüfungen abzubrechen, sei nicht notwendig gewesen.