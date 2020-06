«Sie verwechseln ökologisch mit doof»: St.Galler Parlament einigt sich doch noch auf Kompromiss beim Energiegesetz – neue Ölheizungen nur noch unter Auflagen Es hat zwei Anläufe gebraucht. Im Februar waren die Unstimmigkeiten so gross, dass das neue Energiegesetz an die vorberatende Kommission zurückging. Jetzt hat das St.Galler Parlament in erster Lesung eine Lösung gefunden – auch beim «Schicksalsartikel» zum fossilen Heizen. Katharina Brenner 04.06.2020, 21.33 Uhr

Die Debatte ums Energiegesetz dominierte den letzten Tag der Junisession. Bild: Benjamin Manser

Nach fast vier Stunden Energiegesetz ist die Energie draussen. Eine Mehrheit im St.Galler Parlament folgt einem Antrag, der das Ende der Diskussion fordert. Nach langem Hin und Her, nach verhärteten Fronten bei Linken, SVP und Hauseigentümern findet der Rat einen Kompromiss. Dazu gehört, dass Neubauten künftig einen Teil der benötigten Elektrizität selber erzeugen. Hauseigentümer, die auf eine eigene Stromerzeugung verzichten, sollen eine Ersatzabgabe leisten. Die Einnahmen werden dann für grössere Fotovoltaik-Anlagen auf privaten oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt.



Selbst für den «Schicksalsartikel» 12e fand der Rat einen Kompromiss. Bereits im Februar waren sich die Parlamentarier einig: Dieser Artikel macht den Kern der Gesetzesänderung aus. Er regelt, wie fossile Heizungen ersetzt werden dürfen.

Eine Lösung beim« Schicksalsartikel»

Das sieht die Lösung vor: In Liegenschaften mit Wohnnutzung soll eine neue fossile Heizung nur dann weiterhin zulässig sein, wenn mit Massnahmen garantiert wird, dass der CO2-Ausstoss um mindestens zehn Prozent verringert wird. Dafür gibt es «Standardlösungen», zu denen beispielsweise eine thermische Solaranlage, die Beheizung mit Holz, eine Wärmepumpe oder ein Ersatz der Fenster zählen. Ausnahmen sind möglich, wenn solche «Standardlösungen» aus denkmalpflegerischen Gründen nicht umgesetzt werden können.

Zudem gibt es eine Härtefallklausel: Wer es sich nicht leisten kann, soll eine ausgediente fossile Heizung nicht durch eine mit erneuerbarer Energie ersetzen müssen.



Die Linken wollten das Basler Modell



SP-Kantonsrat Ruedi Blumer Bild: Benjamin Manser

SP, Grüne und GLP hatten sich indes für das Basler Modell starkgemacht. Basel-Stadt wird von Umweltschützern besonders gerühmt für seinen Umgang beim Ersatz fossiler Heizungen. Muss ein Hausbesitzer in Basel eine defekte Ölheizung auswechseln, so darf er diese nur durch eine neue Ölheizung ersetzen, wenn er darlegen kann, dass eine Heizung mit erneuerbarer Energie über die gesamte Lebensdauer gerechnet teurer ist als die Ölheizung. Was Basel könne und Zürich vorhabe, das könne der Kanton St.Gallen auch, sagte SP-Kantonsrat Ruedi Blumer.



Grünen-Kantonsrat Guido Wick Bild: Benjamin Manser

«Es geht um Freiheit versus Umwelt», sagte Kantonsrat Guido Wick und plädierte als Grüner für die Umwelt. Auf Freiheit und Eigenverantwortung beriefen sich indes Vertreter von FDP und SVP. Nicht jeder, der für einen anderen Weg sei, sei gegen den Umweltschutz, sagte FDP-Kantonsrat und Präsident des kantonalen Hauseigentümerverbands Walter Locher.

«Wir haben hier keinen Gottesdienst der Einheitsmeinung.»

FDP-Kantonsrat Walter Locher Bild: Benjamin Manser

Er befürchtete «ein Einfallstor für eine Beraterindustrie in der Ökoindustrie». Wick entgegnete, Walter Locher verwechsle «ökologisch mit doof». CVP-Parteipräsident Patrick Dürr brach eine Lanze für die Hauseigentümer: «Sagen sie nicht immer die Hauseigentümer nehmen ihre Verantwortung nicht wahr – sie nehmen sie nämlich wahr.»



Bauchefin attestiert dem Kanton «grossen Nachholbedarf»



Bauchefin Susanne Hartmann Bild: Benjamin Manser

Während den Grünen, der GLP und der SP der Kompromiss der vorberatenden Kommission zum Ersatz der Ölheizungen nicht weit genug ging, wollte die SVP den Schicksalsartikel 12e komplett streichen. Bauchefin Susanne Hartmann appellierte ans Parlament, diesen Antrag nicht anzunehmen. Dies wäre «ein Rückfall». Dabei habe der Kanton energiepolitisch bereits «grossen Nachholbedarf».

«Das sind wir den Menschen im Kanton und nachfolgenden Generationen schuldig.»

Die Mehrheit im Parlament lehnte den Streichungsantrag der SVP mit 76 gegen 33 Stimmen ab. Auch diverse andere Anträge wurden im Weiteren abgelehnt und das Parlament folgte weitgehend dem Kompromissvorschlag der vorberatenden Kommission.



Kaum war die Debatte über das Energiegesetz beendet, verschickte die FDP eine Medienmitteilung. «FDP begrüsst Kompromiss beim Energiegesetz» titelt die Partei. Sie sei massgeblich bei der Erarbeitung dieses Kompromisses beteiligt gewesen. Hinter dem Eigenlob verbirgt sich das Hadern der Partei mit ihrer eigenen Klimapolitik. Erst hatte sie keinen Handlungsbedarf gesehen, den CO2-Ausstoss von Gebäuden überhaupt einzudämmen. Mit der SVP setzte sie in vielen Punkten eine Minimalvariante durch. In der Februarsession dann machte die FDP eine Kehrtwende – auf Wunsch der Basis. Strittige Artikel im Energiegesetz gingen daraufhin zurück an die vorberatende Kommission.



Im zweiten Anlauf gelang am Donnerstag in erster Lesung ein Kompromiss. Die zweite Lesung folgt im September. Nach zehn Jahren wird das St.Galler Energiegesetz an die technische Entwicklung angepasst. Energieeffizient war der Weg dorthin nicht gerade.