«Sicher keine Katastrophe für die Löhne»: Die Ostschweizer Industrie- und Handelskammern sagen Ja zum Rahmenabkommen Die Kritik am Entwurf für das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU wurde in den vergangenen Wochen immer lauter. Doch jetzt kommt Widerspruch aus der Ostschweizer Wirtschaft: Die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau verteidigen den Vertragsentwurf. Adrian Vögele 01.10.2020, 05.00 Uhr

Mit der massiven Kritik am Rahmenabkommen sind die beiden Ostschweizer IHK nicht einverstanden. Bild: Gaetan Bally / GAETAN BALLY

Das Eisen ist heisser denn je. Nachdem die Begrenzungs-Initiative der SVP an der Urne gescheitert ist, muss die Schweiz klären, wie es mit dem Rahmenabkommen mit der EU weitergehen soll. Die Vorzeichen der vergangenen Wochen waren düster, die Kritik am Vertragsentwurf wird immer lauter. Alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP) stellt das Abkommen grundsätzlich in Frage. Er fürchtet um die Souveränität der Schweiz – und um den Lohnschutz, womit er sich auf der Seite der Gewerkschaften befindet. Auch andere Freisinnige fordern Nachverhandlungen. CVP-Präsident Gerhard Pfister erklärte das Abkommen in der aktuellen Form für tot. Die Sozialpartner bezweifeln in einem Brief an den Bundesrat, dass der Vertrag bei der Bevölkerung mehrheitsfähig wäre und verlangen Korrekturen. Die Gewerkschaften und der Gewerbeverband wollen ein Vertragsmodell, das heikle Bereiche ausklammert – dazu gehören nebst dem Lohnschutz auch die umstrittene Unionsbürgerrichtlinie und die staatlichen Beihilfen. Das Gewerbe kritisiert die vorgesehen Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei der Streitschlichtung. Andere Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse versuchen, den Entwurf zu retten – sie hoffen auf eine rasche Unterzeichnung nach einigen «Klärungen» mit Brüssel.

Ein Ja mit wenigen Einwänden

In dieser explosiven Stimmung melden sich jetzt die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau zu Wort. Nicht spontan, sondern nach längerer Vorbereitung und Abklärung in den beiden Verbandsvorständen. Das Signal des fast 50-seitigen Positionspapiers, das die beiden IHK heute gemeinsam publiziert haben, ist deutlich: Sie unterstützen den Vertragsentwurf grundsätzlich, mit wenigen Einwänden. «Die Schweiz befindet sich in einer Blockade, alle reden um den heissen Brei herum. Dabei gibt es keinen Grund, jetzt noch länger zuzuwarten. Wir müssen jetzt einen Schritt vorankommen», sagt Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau.

«Wir brauchen nun Klarheit»

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell Bild: PD

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell, formuliert die aktuelle Situation so: «Alle politischen Akteure versuchen, den Preis für ihre Zustimmung zum Vertrag in die Höhe zu treiben. Aber wir brauchen nun Klarheit, gerade im Interesse der Ostschweizer Exportindustrie und ihrer Arbeitsplätze.»

Natürlich seien vertragliche Verbesserungen zu Gunsten der Schweiz immer wünschenswert. Aber jetzt ein komplett neues Modell zu fordern, das heikle Bereiche komplett ausklammere oder umstrukturiere, sei nicht zielführend. «Das vorliegende Verhandlungsresultat überzeugt in weiten Teilen.» Insofern habe ihn auch der Beitrag von Schneider-Ammann «schon erstaunt», so Bänziger, der ebenfalls der FDP angehört.

«Lohnschutz ohne Marktzugang nützt uns nichts»

Die beiden IHK sehen zwar ebenfalls noch Klärungsbedarf in einigen Punkten. Nicht aber beim Lohnschutz. Die Bestimmungen im Entwurf seien vertretbar. Dazu gehört, dass EU-Firmen, die Mitarbeiter für Aufträge in die Schweiz schicken wollen, dies nicht mehr acht Tage, sondern nur noch vier Tage vorher anmelden müssen. Dagegen wehren sich die Gewerkschaften.

Bänziger hingegen sagt: «Im digitalen Zeitalter reichen vier Tage Anmeldefrist aus.» Die Industrie sei darauf angewiesen, bei Bedarf rasch auf fachkundige Unterstützung zurückgreifen zu können, beispielsweise wenn es um dringende Reparaturen gehe. «Zudem muss man sich bewusst sein: Die EU wollte ursprünglich gar keine solche Frist. Vier Tage sind demnach als Resultat von Verhandlungen zu verstehen. Und: Ein gesetzlicher Lohnschutz ist nur dann realisierbar, wenn Löhne überhaupt erwirtschaftet werden können. Lohnschutz ohne Marktzugang nützt uns nichts.»

Müggler ergänzt: «Natürlich wollen auch wir kein Lohndumping in der Schweiz.» Für die Löhne sei aber mit dem vorliegenden Vertragsentwurf «sicher keine Katastrophe» zu erwarten.

«Heute sind wir erpressbar, weil wir kein Abkommen haben»

Jérôme Müggler, Direktor IHK Thurgau. Bild: Reto Martin

Aus Sicht der beiden IHK ist auch die Kritik am geplanten Streitschlichtungsverfahren bei genauer Betrachtung übertrieben. Die Direktoren widersprechen der Aussage des Berner FDP-Nationalrats Christian Wasserfallen, damit mache sich die Schweiz erpressbar. «Genau das Gegenteil ist der Fall», sagt Müggler. «Heute sind wir erpressbar, weil wir kein Rahmenabkommen haben. Das zeigte sich etwa an den Diskussionen über die Anerkennung der Schweizer Börse durch die EU.» Das Schlichtungsverfahren werde Rechtssicherheit schaffen. Bänziger sagt weiter, es sei nachvollziehbar, dass der Europäische Gerichtshof bei Streitigkeiten als oberste Instanz entscheiden solle. «Schliesslich geht es um unseren Zugang zum Markt der EU – und nicht umgekehrt.»

Unionsbürgerrichtlinie: «Kein unüberwindbares Hindernis»

Als problematisch bezeichnen die Verbände hingegen die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie. Allerdings sei diese Richtlinie im Vertragsentwurf nicht erwähnt, darum sei dies «kein unüberwindbares Hindernis für den Vertragsabschluss». Heikel sei auch die Regelung für die staatlichen Beihilfen - die Kantone befürchten beispielsweise Einschränkungen bei der Gewährung von Subventionen und Steuererleichterungen. Die IHK sind jedoch zuversichtlich, «dass der Bundesrat diesen Knackpunkt lösen wird».

Doch was sagen die Direktoren zum Vorwurf, das Abkommen werde in einer Volksabstimmung keine Chance haben? Bänziger relativiert: «Es braucht Überzeugungsarbeit. Aber je vertiefter sich das Stimmvolk mit dem Abkommen beschäftigt, desto klarer werden Nutzen und Notwendigkeit hervortreten.» Müggler betont, es gehe darum, einen Entscheid zu fällen und Klarheit zu schaffen. «Wenn das Abkommen abgelehnt wird, dann müssen wir das akzeptieren.» Auch das sei besser als ein jahrelanger «Schwebezustand».