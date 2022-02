Kreisgericht St.Gallen: Freispruch nach Schändungsvorwurf

Sexualdelikt Schändungsvorwurf nach Clubbesuch: Das Kreisgericht St.Gallen spricht den Beschuldigten frei Ein 23-jähriger Mann musste sich wegen Schändung einer Bekannten vor Gericht verantworten. Er erhielt einen Freispruch von Schuld und Strafe. Die Klägerin sei beim Vorfall zwar alkoholisiert, aber weder urteils- noch widerstandsunfähig gewesen. Claudia Schmid 10.02.2022, 17.30 Uhr

Das Kreisgericht spricht einen Beschuldigten nach Schändungsvorwurf frei. Bild: Getty

Der Vorfall ereignete sich in einer Nacht im September 2019. Die Privatklägerin feierte mit Freunden in einem Club in St.Gallen, wo sie reichlich Alkohol tranken. Als ihre Freunde nach Hause gingen, beschloss die junge Frau laut Staatsanwaltschaft, im Club zu bleiben und weiter zu feiern. Aufgrund des übermässigen Alkoholkonsums sei es ihr immer schlechter gegangen, und sie habe sich übergeben müssen.

Bei Beschuldigtem in der Wohnung übernachtet

Als sich die junge Frau ins Freie begab, traf sie auf den Beschuldigten, der ein guter Kollege ihres damaligen Freundes war. Er bot ihr an, bei ihm zu übernachten. Sie willigte gemäss Anklageschrift ein, da sie nicht wusste, wo sie sonst schlafen sollte oder wie sie nach Hause ausserhalb St.Gallens kommen sollte. Übereinstimmend erklärten sowohl die Privatklägerin als auch der Beschuldigte, dass sie sich in seiner Wohnung in sein Bett legte.

Was danach passierte schilderten die beiden jungen Leute an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen unterschiedlich. Sie betonte, er habe auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen wollen, sei aber plötzlich zu ihr ins Bett gekommen. Sie habe ihm mehrmals gesagt, sie wolle keinen Sex. Auch ihre anfängliche Gegenwehr habe nichts genützt, und so sei es gegen ihren Willen zum ungeschützten Geschlechtsverkehr gekommen. Es sei ihr danach psychisch schlecht gegangen, und sie habe sich deshalb acht Monate später zur Anzeige entschlossen.

Er widersprach dem Vorwurf der Schändung: Sie habe ihm gesagt, er müsse nicht auf dem Sofa schlafen, sondern könne zu ihr ins Bett kommen. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Sie habe noch gesagt, ihr Freund dürfe nichts erfahren. Der vorsitzende Richter sprach den Beschuldigten auf einen Chat zwischen den beiden jungen Leuten an. Darin hatte er sich bei der Privatklägerin entschuldigt.

Ein klassisches Vier-Augen-Delikt

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Schuldspruch wegen Schändung und eine teilbedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Es gehe im vorliegenden Fall um ein klassisches Vier-Augen-Delikt, erklärte die Staatsanwältin. Ein Teil der Aussagen der beiden deckte sich, beim Vorfall im Schlafzimmer gingen sie hingegen diametral auseinander. Während jedoch die Privatklägerin konstant ausgesagt habe, schildere der Beschuldigte das Geschehene widersprüchlich. Er habe die missliche Lage der Privatklägerin gezielt ausgenutzt.

Der Verteidiger forderte dagegen einen vollumfänglichen Freispruch. Die Privatklägerin sei nicht so betrunken gewesen, dass sie urteilsunfähig oder widerstandslos gewesen sei, betonte er. In der Konfrontationseinvernahme habe sie bestätigt, dass sie zum Beschuldigten gesagt habe, er könne bei ihr im Bett schlafen. Die Entschuldigung, die sein Mandant in einem Chat übermittelt habe, betreffe nicht den Sex zwischen den beiden, sondern die Situation, die danach im Freundeskreis entstanden sei. Tatsache sei auch, dass die Privatklägerin die Anzeige kurz nach dem Einreichen bei der Polizei wieder habe zurückziehen wollen.

Kreisgericht St.Gallen fällt einen Freispruch

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Schweizer vom Vorwurf der Schändung frei. Der vorsitzende Richter betonte, das Richtergremium habe zu Gunsten des Beschuldigten gewertet, dass er zunächst auf dem Sofa habe schlafen wollen. Erst als die Frau ihn aufgefordert habe, sei er zu ihr ins Bett gegangen. Dem Gericht sei es jedoch wichtig zu betonen, dass dies noch kein Einverständnis zum Sex darstelle.

Diesen habe die Privatklägerin wohl auch tatsächlich nicht gewollt, da sie ihm zunächst gesagt habe, sie wolle seine Küsse nicht und auch nicht mit ihm schlafen, erklärte der Richter weiter. Später aber habe sie ihre Ablehnung nicht mehr gezeigt, was der Beschuldigte als Zustimmung verstanden habe. Dies gehe nicht zuletzt aus dem Chatverlauf zwischen den beiden hervor. Eine Schändung liege auch deshalb nicht vor, weil die junge Frau zwar alkoholisiert, aber weder urteils- noch widerstandsunfähig gewesen sei. Die Kosten des Verfahrens in der Höhe von rund 12’700 Franken trägt der Staat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.