Sexgewerbe kämpft mit Folgen von Corona

Sexarbeit «Die Coronakrise ist im Sexgewerbe noch lange nicht vorbei»: St.Gallen öffnete früh, andere Kantone erst kürzlich – wie sich dies auf Sexarbeiterinnen auswirkt Erst wurden im Kanton St.Gallen mehr Sexarbeiterinnen aus der EU festgestellt, jetzt sind es wieder weniger. Was sind die Gründe? Eine Spurensuche in einem Markt, den die Coronamassnahmen ausgetrocknet haben. David Grob 21.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Sexarbeiterin wartet auf Kundschaft – diese fehlt wegen Corona teilweise immer noch. Bild: Clemens Fabry/Apa

Das Sexgewerbe leidet. Immer noch, auch jetzt, da alle Kantone die Beschränkungen aufgehoben haben, jetzt, da Sexarbeitende wieder überall arbeiten dürfen. Per 1. Juni erlaubt auch der Kanton Zürich, als einer der letzten, die Öffnung von Bordellen, Salons und Erotikbetrieben. Dies hat auch Auswirkungen auf das Sexgewerbe im Kanton St.Gallen: Es gibt weniger Sexarbeiterinnen. Und es gibt auch weniger Freier.

Alfonso Coretti, Betreiber des Clubs Extravagant in St.Gallen. Bild: PD

Alfonso Coretti, Betreiber des Clubs Extravagant in St.Gallen, sagt etwa: «Das Geschäft ist immer noch schwierig. Wir haben rund die Hälfte weniger Gäste als noch vor Corona.» Und auch an Sexarbeiterinnen mangle es teilweise noch.

«Wir beobachten seit einigen Wochen wieder einen Rückgang an Sexarbeiterinnen aus dem EU-Raum», sagt Margot Vogelsanger, Leiterin der Beratungsstelle Maria Magdalena für Personen im Sexgewerbe. Vogelsanger spricht einen bestimmten Typ von Sexarbeiterinnen an: Frauen aus EU- oder EFTA-Staaten, die mit dem Freizügigkeitsabkommen für einen kurzzeitigen Arbeitsaufenthalt in die Schweiz kommen. Während maximal 90 Tagen können so Personen via Online-Meldeverfahren in der Schweiz arbeiten – auch im Sexgewerbe.

Rund 90 Prozent aller Sexarbeiterinnen zwischen St.Gallen, Bodensee und Rheintal sind aus dem EU-Raum Für den Kanton St.Gallen gibt es keine genauen Zahlen, wie viel Prozent aller Sexarbeitenden via Online-Meldeverfahren eingetragen sind, nur Schätzungen. Für die Regionen St.Gallen, Rorschach, Rheintal, Werdenberg und Sarganserland schätzen Vogelsanger und ihr Team, dass 90 Prozent aller Sexarbeitenden mit dem Online-Meldeverfahren eingetragen seien. Westlich von St.Gallen bis Wil, im Toggenburg und im See-Gaster sei das Verhältnis in etwa ausgeglichen.

Margot Vogelsanger, Leiterin Maria Magdalena. Bild: PD

Noch Mitte Mai präsentierte sich die Lage deutlich anders: Seit März stellten die Beraterinnen von Maria Magdalena im Kanton St.Gallen eine frappante Zunahme von Sexarbeiterinnen aus dem EU-Raum fest. Regelmässig durchforsten die Mitarbeiterinnen die einschlägigen Sexportale im Internet nach neuen Anzeigen. «Jede Woche haben wir fünf bis zehn neue Inserate entdeckt», sagt Vogelsanger – ein «extremer» Anstieg.

Ausweichbewegungen von geschlossenen in geöffnete Kantone

Und jetzt, drei Wochen später, ein Rückgang an Sexarbeiterinnen aus der EU. Was hat sich zwischenzeitlich verändert?

Um dies zu beantworten, muss man aus dem Kanton St.Gallen herauszoomen und in der Zeit zurückspulen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 öffnete der Bund ab dem 6. Juni 2020 das Sexgewerbe weitgehend und hat seither keine direkten Massnahmen mehr ergriffen, um Bordelle und Erotikbetriebe zu schliessen – von Einschränkungen getroffen wurden sie dennoch: etwa von den beschränkten Öffnungszeiten bis 19 Uhr. Diese galten bis 1. März, auch im Kanton St.Gallen.

Ansonsten öffnete der Kanton St.Gallen das Sexgewerbe immer so weit, wie dies der Bund erlaubte – und war damit liberaler als andere Kantone: Während der zweiten Welle im Herbst schlossen erst einige Westschweizer Kantone die Bordelle, dann zogen einige Deutschschweizer Kantone nach. Stand Ende Januar 2021 war Sexarbeit in den Kantonen Zürich, Aargau, Luzern, Thurgau, Jura, Nidwalden und Tessin verboten. Und nochmals restriktiver als gewisse Kantone waren und sind die umliegenden Länder: In Deutschland ist Sexarbeit wegen Corona in vielen Bundesländern weiterhin untersagt, in Österreich erst seit dem 19. Mai wieder erlaubt, und in Frankreich ist Sexarbeit sowieso grundlegend verboten.

Margot Vogelsanger: «Durch die verschiedenen Bestimmungen im In- und Ausland gibt es in diesem sehr dynamischen Arbeitsfeld Verschiebungen. Es ist simple Marktwirtschaft.» Beobachtungen, die auch andere Fachpersonen teilen. So sagt etwa Rebecca Angelini, Co-Leiterin von ProCoRe, dem nationalen Zusammenschluss von Fach- und Beratungsstellen für Sexarbeitende:

«Es hat eine Ausweichbewegung innerhalb der Schweiz von geschlossenen in geöffnete Kantone gegeben.»

Simone Keller, Beraterin Perspektive Thurgau. Bild: Reto Martin (24. Juni 2020)

Und Simone Keller von der Fachstelle Perspektive Thurgau sagt: «Wenn es zu einer Zunahme kommt, dann kommen die Frauen aus anderen Kantonen.» Und Vogelsanger sagt: «Die Öffnung von Zürich hat sicherlich einen Einfluss auf den Kanton St.Gallen.»

Was sind die Auswirkungen der Öffnung in allen Kantonen? Grundsätzlich sei dies sehr positiv. Sexarbeitende hätten dadurch mehr Wahl- und Handlungsfreiheit, sagt Vogelsanger. Doch für die Betriebe sei es weiterhin schwierig – unabhängig, ob es nun zu Verschiebungen kommt oder nicht.

«Die Einkünfte der Betreiberinnen und Betreiber sind definitiv geringer geworden.»

Sexarbeiterinnen aus der EU bewegen sich in der ganzen Schweiz

Wie kam es zu diesen Ausweichbewegungen? Um dies zu begreifen, muss man zwei Punkte verstehen:

Die prekäre Lage in Kantonen mit Verboten

Sexarbeiterinnen im Meldeverfahren sind sehr mobil

Die Lage in Kantonen mit Verboten: «Die Situation war prekär», sagt Angelini. So ist einem Bericht von ProCoRe zur Coronakrise von Mitte März zu entnehmen: «Im Sexgewerbe gibt es Nachfragen von Seiten der Kunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Konkurrenzdruck, Drogenkonsum oder das Verhalten von Stammkunden können das Schutzverhalten von Sexarbeitenden beeinflussen.» In Angelinis Worten:

«Aus Not wurde teilweise in der Illegalität weitergearbeitet. Die Beratungsstellen berichten von einem Anstieg an sexuell übertragbaren Krankheiten, ungewollten Schwangerschaften und Gewalt.»

Sexarbeiterinnen im Meldeverfahren sind mobil: Viele dieser Frauen führen während ihrer 90 Tagen in der Schweiz ein Leben auf Durchreise. Teils stammen sie aus einfachen Verhältnissen in Osteuropa – Rumänien, Bulgarien, Ungarn –, werden über Mittelsmänner angeworben, kommen via Bus in die Schweiz, alles wird organisiert. So arbeiten sie vielleicht erst einige Tage in einem Club im St.Galler Rheintal, dann eine Woche in der Zürcher Agglomeration, dann einige Tage in Bern, dann in Lausanne, ohne gross zu wissen, wo sie genau sind, weil es für sie schlicht nicht relevant ist.

Dann gebe es aber auch andere Personen, die mittels Meldeverfahren in der Schweiz arbeiten, Frauen, die sich auskennen, erzählt Vogelsanger, Frauen, die selbstbestimmt seien, Frauen, auf die das Klischeebild der ausgebeuteten Sexarbeiterin nicht zutreffe.

«Wo es ihnen gefällt, bleiben sie. Wenn es ihnen nicht passt, gehen sie nach ein, zwei Nächten weiter.»

Für beide Gruppen gilt aber: Sie sind höchst mobil.

Die Pandemie verschärft die Situation vieler Frauen in ihren Herkunftsländern

Es sind keine Massen an Frauen im Meldeverfahren, die in die Schweiz kommen. Doch die Not vieler, die kommen, ist gross. Und die Pandemie und damit verbundene Arbeitsverbote hätten den Druck in den Herkunftsländern nochmals verschärft, sagt Angelini. «Die Motivation für Sexarbeit ist oft ökonomisch, die Migration armutsbedingt.» Und weiter:

«Dies sind tendenziell verletzlichere Frauen aus prekären Verhältnissen, die nur wenig Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen.»

Verletzliche Frauen – dies deckt sich mit den Erfahrungen Vogelsangers aus ihrer Beratungspraxis. «Viele dieser Frauen können sich nicht wehren und arbeiten in Clubs, in denen Safersex nicht selbstverständlich ist.» Sind sie unfreiwillig hier? «Nein», meint Vogelsanger. «Aber infolge einer tiefen finanziellen Not.»

Doch nicht nur im Ausland treibt die Krise Frauen ins Sexgewerbe, Ähnliches lässt sich laut Vogelsanger teilweise auch in der Schweiz beobachten. «Es gibt Fälle von Frauen, die wegen steigender Prekarität in ihrem ursprünglichen Beruf – Gastgewerbe, Hotellerie – in die Sexarbeit eingestiegen sind», sagt Vogelsanger. Auch gebe es vermehrt Rückkehrerinnen: Frauen, die früher als Prostituierte gearbeitet hätten, den Beruf gewechselt hätten – und nun infolge der Krise wieder als Sexarbeiterin tätig sind.

Die Nachfrage von Freiern hat abgenommen

Gleichzeitig zu den Ausweichbewegungen hat aber auch die Nachfrage durch Freier abgenommen, auch im Kanton St.Gallen. Vogelsanger vermutet wirtschaftliche Gründe: Die Coronakrise treffe auch gewisse Freier, sodass weniger Geld ausgegeben werde. Ebenso seien einige Kunden infolge der Pandemie bestimmt vorsichtiger geworden. «Wir beobachten auch eine Verschiebung zu nicht körperlichen Dienstleistungen: Webcams, Telefonsex.»

Die Folgen des derzeit ausgetrockneten Marktes sind für die Frauen gravierend, Angebot und Nachfrage haben einen direkten Einfluss auf die Sexarbeiterinnen. So beobachtete Vogelsanger im Frühjahr sinkende Preise und mehr Probleme mit Freiern, die fordernder auftreten. «Es gibt Studios, die Dumpingpreise anbieten. Freier, die die Preise drücken wollen. Es ist typisch Marktwirtschaft: Gibt es genügend Frauen und Bordelle, die solche Preise anbieten, dann geht das Geschäft kaputt. Und es gibt zu wenig Freier, die fair sind und anständige Preisen zahlen. Die gibt es selbstverständlich – aber es sind zu wenige.» Keller von der Perspektive Thurgau sagt:

«Das Wichtigste in der Sexarbeit ist es, Nein sagen zu können. Dies ist schwieriger, wenn die notwendige Sicherheit – finanzielle oder Selbstsicherheit – fehlt.»

Hinzu kommt: Sexarbeit ist immer noch stark stigmatisiert: Mit wem können Sexarbeiterinnen reden? Insbesondere jene Sexarbeiterinnen, die in 90 Tagen durch die Schweiz reisen, deren Familie und Freunde nichts von ihrem Beruf wissen, die Nacht für Nacht in anderen Clubs neben anderen Sexarbeiterinnen arbeiten, die keine Kolleginnen, sondern Konkurrentinnen sind? «Viele dieser Frauen sind einsam», sagt Vogelsanger. «Wir führen vermehrt psychosoziale Gespräche durch.»

Oder in den Worten Angelinis:

«Die Coronakrise ist im Sexgewerbe noch lange nicht vorbei.»