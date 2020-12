Session trotz Corona Nationalräte in Quarantäne sollen von daheim aus abstimmen können: Ostschweizer Parlamentarier sind mit der Lösung nur mässig zufrieden Parlamentarier, die wegen Covid in Quarantäne oder Isolation gesetzt wurden, sollen via Internet abstimmen können: Diese Regelung soll noch in der aktuellen Session in Kraft treten – allerdings nur für den Nationalrat. Im Ständerat ist der Widerstand zu gross. Andrea Caroni (FDP/AR) hatte sich für ein Ja eingesetzt. Jedoch müsse das Notrecht für das Parlament ohnehin umfassender überarbeitet werden. Adrian Vögele 08.12.2020, 05.00 Uhr

Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni (links) mit dem Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Noch ist das Bundesparlament handlungsfähig, zweite Coronawelle hin oder her. Ein Sessionsabbruch wie im März soll nicht mehr vorkommen. Darum hat der Nationalrat am Montag einer Regelung zugestimmt, welche es Ratsmitgliedern erlaubt, von daheim aus abzustimmen, wenn sie wegen Corona in Quarantäne oder Isolation gesetzt wurden.

Einig waren sich die Parlamentarier allerdings nicht: Vor allem die SVP äusserte grosse Vorbehalte, etwa wegen der Sicherheit des Abstimmens via Internet. Die Vorlage – sie soll noch in der laufenden Session in Kraft treten – sei eine «Bastelarbeit». Auch aus den anderen bürgerlichen Fraktionen kamen einzelne Nein-Stimmen, am Ende wurde die Forderung mit 125 zu 61 Stimmen angenommen.

Caroni: «Exekutive darf die Teilnahme an der Session nicht verhindern»

Ursprünglich war die Regelung für beide Kammern gedacht, inzwischen ist sie allerdings geschrumpft auf eine Sonderlösung für den Nationalrat. Denn im Ständerat hatten sich bereits in der Vorberatung in der Staatspolitischen Kommission die Gegner durchgesetzt.

Kommissionspräsident Andrea Caroni (FDP/AR) gehörte zu den Befürwortern: «Parlamentarier haben zu Gunsten der Stimmbevölkerung ein garantiertes Recht auf Sessionsteilnahme. Schon heute darf das die Exekutive nicht verhindern, weder durch Militär- oder Zivildienst noch ein Strafverfahren. Das muss auch bei Anordnungen des Kantonsarztes gelten – naheliegenderweise aber nur virtuell. Technisch ist das ja möglich.» Zwar sei es gerade im Ständerat zentral, dass jede und jeder mitdebattieren und auch spontan Anträge stellen könne. Das Remote-Abstimmen könne da nur den Kern der Parlamentsarbeit retten – «aber immerhin».

Notrecht klarer regeln

Sowieso sei die jetzige Vorlage aber nur eine kurzfristige Lösung während Covid, betont Caroni. Die Regelung soll bis und mit Herbstsession 2021 gelten.

«Mittel- und langfristig müssen wir uns ohnehin umfassend überlegen, wie wir das Parlament in Krisen handlungsfähiger machen und das Notrecht klarer regeln.»

Dazu seien weitere parlamentarische Initiativen in Behandlung.

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Einer der hängigen Vorstösse stammt vom St.Galler GLP-Nationalrat Thomas Brunner: Schon im Frühling kritisierte er, die Regeln für den Parlamentsbetrieb seien nicht mehr zeitgemäss. Das gelte insbesondere für die Vorschrift, dass mehr als die Hälfte der Parlamentsmitglieder in Bern anwesend sein müssten. Damit sei das Risiko, dass die Räte in einer aussergewöhnlichen Lage handlungsunfähig würden, zu gross. Der aktuellen Vorlage für das Abstimmen aus der Ferne für Coronabetroffene hat Brunner zugestimmt, kritisiert aber, dass sie zu wenig weit gehe. «Zwar kann dieser Schnellschuss im Einzelfall für von amtsärztlichen Weisungen betroffene Kolleginnen und Kollegen durchaus hilfreich sein, er macht aber das Schweizer Parlament als Institution nicht wesentlich krisenresistenter. Wir haben da ein grundsätzliches und nicht nur coronabedingtes Problem.»



Die aktuelle Abstimmungsregelung für den Nationalrat ist noch nicht besiegelt. Der Ständerat muss sie noch bewilligen.