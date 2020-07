Seniorin um 75'000 Franken betrogen: Falscher Polizeianruf war Trickbetrug Eine Betrügerbande luchste einer älteren Frau mehrere Zehntausend Franken ab. Das Opfer wurde mit einer abenteuerlichen Geschichte unter Druck gesetzt. Einer der Täter stand vor dem Kreisgericht St.Gallen und wird nun des Landes verwiesen. Claudia Schmid 21.07.2020, 12.17 Uhr

Eine Frau gab sich gegenüber einer 80-Jährigen am Telefon als Polizistin aus. Bild: Raphael Rohner

Der Beschuldigte, der wegen gewerbsmässigen Betrugs und Geldwäscherei in einem schweren Fall angeklagt wurde, gehörte einer Bande an. Die Mittäter des 50-jährigen Deutschen werden sich in separaten Gerichtsverhandlungen verantworten müssen. Sie hatten eine etwa 80-jährige Frau aus Zürich mit einer abenteuerlichen Geschichte getäuscht und sie um 75000 Franken betrogen.

Viel Geld für einen Gefallen

An der Gerichtsverhandlung erzählte der Beschuldigte, er sei von einem Kumpel aus Deutschland um einen Gefallen gebeten worden. Dieser habe ihm gesagt, er müsse ab und zu ein Paket mit Geld in der Schweiz abholen und nach Lindau bringen. Dafür werde er zehn Prozent der jeweiligen Summen behalten dürfen.

So holte er in Zug 30000 und in Lachen im Kanton Schwyz 45000 Franken ab. Von dieser Summe behielt er 7000 Franken für sich, die restlichen 68000 Franken brachte er wie vereinbart nach Lindau. Er habe nicht gewusst, woher das Geld stamme, erklärte der Beschuldigte vor Gericht. Sein Kumpel habe gesagt, dass alles mit rechten Dingen zu und her gehe. Er habe sich nicht viel dabei gedacht, sondern sich über das Geld gefreut, welches er für den Gefallen bekommen habe.

Dem Opfer mit akuter Gefahr gedroht

Die Staatsanwältin zeigte sich überzeugt, dass der Beschuldigte als Mittäter und Mitwisser an der Straftat beteiligt war. Die Bande habe die ältere Frau arglistig getäuscht. Diese wurde im Juni 2019 von einer Frau telefonisch kontaktiert, die sich als Polizistin ausgab. Sie erzählte ihr, die Polizei sei einem Verbrechen auf der Spur und habe einen der Täter gefasst. Von ihm wisse man, dass sie das nächste Opfer und unter Lebensgefahr sei. Sie müsse aber keine Angst haben. Sie stehe unter Polizeischutz und unter Schweigepflicht. Um den Tätern das Handwerk zu legen, müsse sie ihr Geld bei der Bank abheben und an einem bestimmten Ort deponieren, das Mobiltelefon immer dabeihaben und dürfe mit niemandem darüber sprechen. Halte sie sich nicht an die Schweigepflicht seien ihre Söhne in Gefahr.

In Angst versetzt, hob die Frau in drei Tranchen insgesamt 30000 Franken ab und deponierte es in einem Päckchen an einem vereinbarten Ort in Zug. Danach wurde sie wieder von der vermeintlichen Polizistin angerufen und dazu gebracht 45000 Franken abzuheben und das Geld nach Lachen zu bringen. Die Anruferin versprach ihr, sie erhalte das gesamte Geld zurück, sobald alle Täter verhaftet seien. Sie bearbeitete das Opfer mit Dutzenden von Telefonanrufen pro Tag, die teilweise bis zu fünf Stunden dauerten.

Die reale Polizei eingeschaltet

Die dreiste Anruferin ging das Opfer ein drittes Mal mit einer abstrusen Geschichte an. Dieses Mal sollte die Frau 20000 Franken abheben, den Betrag nach St.Gallen bringen und unterwegs noch ein Mittagessen einnehmen. Die Kosten dafür würden ihr von der Staatsanwaltschaft ersetzt werden.

In der Zwischenzeit hatte einer der Söhne gemerkt, dass etwas nicht stimmte, und informierte die Polizei. Diese konnte die Frau auf dem Weg an den vereinbarten Ort in St.Gallen abfangen. Statt dem Päckchen mit dem Geld, deponierte sie daraufhin ein leeres Couvert hinter einem Hydranten am Höhenweg. Bald darauf erschien der Beschuldigte vor Ort, wo er von den Beamten verhaftet wurde.

Die Staatsanwältin forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Gegen den Beschuldigten sei eine Landesverweisung von 10 Jahren auszusprechen. Der Verteidiger forderte einen Freispruch von Schuld und Strafe oder eine sehr milde Verurteilung. Sein Mandant habe nichts von dem Betrug gewusst. Er sei lediglich Handlanger für die eigentliche Täterschaft gewesen. Zudem habe er nachweislich ein Defizit, durch das er leicht zu übertölpeln sei.

Sieben Jahre Landesverweis

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten im Sinne der Anklage schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten und einer Landesverweisung von sieben Jahren. Dem Opfer hat er in solidarischer Haftung mit möglichen anderen Tätern Schadenersatz in der Höhe von 68'000 Franken zu bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.