Seltene Phänomene am Himmel: So lassen sich der Komet Neowise und die Leuchtenden Nachtwolken in der Ostschweiz am besten beobachten Neowise oder C/2020 F3 ist einer der wenigen Kometen, der in diesem Jahrhundert am Nachthimmel ohne Teleskop oder Feldstecher zu beobachten ist. Wer in der Ostschweiz zur richtigen Zeit etwas bewusster nach oben schaut, entdeckt auch noch ein anderes Himmelsphänomen. Christa Kamm-Sager 10.07.2020, 15.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Komet Neowise über dem Bodensee, fotografiert am Morgenhimmel von Rorschacherberg aus. Andreas Walker

Der Komet C/2030 F3 wurde am 27. März 2020 durch das Weltraumteleskop Wise entdeckt und wird deshalb Neowise genannt.

Am 23. Juli 2020 wird der Komet den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn erreichen. Er ist dann etwa 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Am besten zu sehen ist der Komet am frühen Morgen vor Sonnenaufgang in Richtung Nordosten. Er kann aber auch nach Sonnenuntergang erkannt werden.

Die Leuchtenden Nachtwolken sind häufig im Juni/Juli zu sehen. Die Wolken in rund 80 Kilometern Höhe bestehen aus Eiskristallen und werden von der untergehenden oder der aufgehenden Sonne angeleuchtet.

Komet am Nachthimmel... ...und Komet mit Leuchtenden Nachtwolken. Leuchtende Nachtwolken Leuchtende Nachtwolken und Komet.

Joseph Stalder schaut derzeit noch etwas häufiger zum Himmel als ohnehin schon. Seit 30 Jahren ist der passionierte Sternenkundler und Hobby-Astronom im Bodensee Planetarium Kreuzlingen aktiv und macht dort beispielsweise Führungen und hält Vorträge. In diesen Tagen kann er über ein besonderes Himmelsphänomen sprechen: Ein Komet ist mit blossem Auge am Himmel zu erkennen. Joseph Stalder sagt:

Joseph Stalder

«Kometen gibt es relativ häufig, aber dass man sie ohne Teleskop sehen kann, ist selten.»

Das letzte Mal sei mit Ison etwa vor sieben Jahren ein Komet ähnlich gut sichtbar gewesen. Die Kometen Hyakutake und Hale Bopp waren zudem beide in den späten 1990er Jahren zu sehen. Zuletzt war 2013 der Komet Panstarrs von blossem Auge zu beobachten, allerdings war er nicht sehr auffällig.

103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt

Der typische Schweif entstehe, weil die gefrorenen Gase und Staub, aus denen ein Komet zusammengesetzt ist, bei Sonnennähe verdampfen würden. Neowise hat seinen sonnennächsten Punkt am 3. Juli überschritten und entfernt sich jetzt wieder von der Sonne. Am 23. Juli wird er den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn erreichen, dann ist er 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Der Durchmesser eines Kometen liege etwa zwischen 100 Metern bis zu 2 Kilometern. Vor 26 Jahren sei ein Komet auf die Jupiteratmosphäre aufgeschlagen, das sei eine grosse Sache gewesen, so Joseph Stalder.

«Dass ein Komet der Erde gefährlich werden kann, ist unwahrscheinlich. Asteroiden sind da unberechenbarer.»

Wer den Kometen beobachten will, braucht einen freien Blick nach Nordwesten bis Nordosten, da der Komet zu Beginn nicht hoch über den Horizont steigt.

Wer den Kometen am Abend am Himmel sucht, kann sich am Sternbild des «Grossen Wagens» orientieren. Seine beiden vorderen Sterne weisen den Weg zu Komet Neowise.

Leuchtende Nachtwolken mit Komet Neowise. Andreas Walker

Wolken leuchten am dunklen Nachthimmel

Leuchtende Nachtwolken über dem Bodensee. Andreas Walker

Die Leuchtenden Nachtwolken, die derzeit ebenfalls am Himmel auftauchten, hätten eine wunderbare, weiche Wellenstruktur, sagt Stalder. Sie sind am Abend oder am frühen Morgen zu sehen in Richtung Nordwesten oder Nordosten. Besonders sind sie, weil sie silbrig-blau oder gelblich-weiss leuchten, während der umgebende Himmel bereits dunkel ist. Sie stehen am häufigsten tief am Horizont. Sehen kann man die Wolken nur, wenn es dunkel ist und die Wolken besonders hoch stehen, damit sie von der untergehenden oder der aufgehenden Sonne beleuchtet werden können.

Was ist ein Komet? Eindrucksvolle Kometen gibt es nur etwa zehn pro Jahrhundert. Ähnlich wie Asteroiden sind Kometen Überreste der Entstehung des Sonnensystems, sie bestehen aus Eis, Staub und losem Gestein. Die Zahl neu entdeckter Kometen lag bis in die 1990er Jahre bei etwa zehn pro Jahr. Durch automatische Suchprogramme und Weltraumteleskope stieg die Zahl merklich an. Die meisten Kometen sind nur im Fernrohr sichtbar. Mit Annäherung an die Sonne beginnen sie stärker zu leuchten, doch lässt sich die Entwicklung von Helligkeit und Schweif nicht genau voraussagen. (red.)