Selbsttests «Beim BAG hat nie jemand persönlich Auskunft gegeben. Das ist das, was mich nervt»: Thurgauer Unternehmer streitet mit Bundesamt für Gesundheit um Schnelltests Der Thurgauer Unternehmer Matthias Gehring möchte eigens organisierte Schnelltests für seine Firma besorgen — und läuft beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf. Das BAG wehrt sich stattdessen gegen ungenaue Aussagen und Halbwahrheiten. Alain Rutishauser 13.04.2021, 18.10 Uhr

Matthias Gehring, Gemeindepräsident von Hauptwil, wollte einen Spucktest aus China bewilligen lassen — und ist mit seiner Anfrage beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) abgeblitzt. Bild: Donato Caspari

(13. April 2021)

Matthias Gehring ist frustriert. «Meine Bemühungen dauern nun schon zwei Monate an», verrät der Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus und Inhaber der Thurgauer Firma Swiss Light. Worum geht's? Seit vergangenem Mittwoch kann sich jede Schweizerin und jeder Schweizer fünf Selbsttests pro Monat gratis in der Apotheke abholen. Die Teststrategie des Bundes sieht ausserdem vor, dass sich Mitarbeitende einer Firma regelmässig testen lassen. Für die eigene Firma wollte Gehring nun einen Spucktest aus China besorgen und ersuchte Ende März beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) um eine Bewilligung dafür. Im Vorfeld hatte das Paul-Ehrlich-Institut aus Hessen den chinesischen Spucktest validiert.

Ärger um abgelehnten Schnelltest-Antrag

Am nächsten Tag, dem 23. März, kommt die Antwort des BAG: abgelehnt. «Zurzeit kann die Validierung und Listung (Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests) durch das Paul-Ehrlich Institut (PEI) nicht berücksichtigt werden. Daher wird Ihr Antrag abgelehnt und nicht weiterbearbeitet», heisst es in der E-Mail, die der «Thurgauer Zeitung» vorliegt. Gehring:

«Ich verstehe nicht, wie das BAG Tests aus Europa, die von namhaften Instituten zugelassen wurden, nicht für die Schweiz zulassen will.»

Diesen Spucktest aus China wollte Gehring vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bewilligen lassen. Bild: Donato Caspari

Jonas Montani, Mediensprecher BAG Bild: PD

Das stimmt so nicht ganz. In seiner Begründung schreibt das BAG, die Validierung könne nur von einem bewilligten Labor durchgeführt werden, im Einzelfall auch durch europäisch anerkannte Laboratorien oder Institutionen — zu denen das Paul-Ehrlich-Institut nach dem BAG nicht gehört. «Eine unabhängige Validierung muss in jedem Fall den Anforderungen einer klinischen Studie gemäss der Covid-19-Verordnung 3 genügen», erklärt Jonas Montani, Mediensprecher des BAG. In der Schweiz sei im Gegensatz zu anderen Ländern der Nachweis erforderlich, dass die Selbsttests auch in unabhängigen klinischen Studien ihre Zuverlässigkeit bewiesen hätten. «Dadurch wird sichergestellt, dass die zur Verfügung stehenden Selbsttests auch in der realen Praxis eine ausreichende Zuverlässigkeit demonstriert haben», sagt Montani. Zum konkreten Fall zwischen dem BAG und Gehring wolle man sich allerdings nicht äussern.

«Keine Ansprechperson, sondern vorgefertigte, automatische Antworten»

Absender der E-Mails an Gehring ist jeweils die «Taskforce BAG Covid-19». «Beim BAG hat nie jemand persönlich Auskunft gegeben. Das war alles anonym, keine Ansprechperson, sondern vorgefertigte, automatische Antworten. Das ist das, was mich nervt», enerviert sich Gehring. Es gäbe einfachere Lösungen als den Gang zur Apotheke. «Man hat sich wohl auf einen Test geeinigt. Da geht es um grosse Summen», vermutet Gehring. Doch nicht jeder habe in seinem Dorf eine Apotheke, bei der er Selbsttests abholen könne. «Aber man sieht, wenn der Bundesrat Dinge einkauft, dann funktioniert das nicht. Da gibt es mehrere Beispiele: Masken, Schutzanzüge, Impfstoff und Tests.»

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands und FDP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Gehring hat sich mittlerweile auch an den Schweizer Gewerbeverband (SGV) gewendet und ihnen seine «Leidensgeschichte», wie er sie nennt, mitgeteilt. Dort ist man über den Vorfall ähnlich aufgebracht: «Das BAG erleben wir schlicht und ergreifend als bürgerfeindlich. Es kann nicht sein, dass sie sorgfältig vorbereitete und vollständige Anfragen ignorieren und abwehren», findet SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler. Wenn keine Lösung gefunden werde, müsse man sich überlegen, den parlamentarischen Weg zu wählen. Bigler:

«Wir haben uns noch keine konkreten Schritte überlegt, aber das Ziel soll klar sein, das BAG zu zwingen, auch europäische Tests in der Schweiz zuzulassen, wenn eine Validierung vorhanden ist.»

BAG: «Es werden weitere Selbsttests in der kommenden Zeit genehmigt»

Das BAG zu zwingen, scheint aber gar nicht nötig zu sein. Denn: «Es werden weitere Selbsttests in der kommenden Zeit genehmigt und vergütet werden. Wann weitere Selbsttests auf den Markt kommen, hängt von den Gesuchen der Hersteller ab», erklärt BAG-Mediensprecher Montani. Eine Prüfung könne allerdings nur erfolgen, wenn Hersteller ein Gesuch einreichen würden. Das Dossier müsse ausserdem vollständig sein und die Vorgaben und Qualitätskriterien erfüllt. Montani:

«Der Grossteil der eingereichten Anträge ist unvollständig oder erfüllt die Anforderungen nicht, wodurch sich eine Prüfung in die Länge zieht.»

Gehring hat derweil noch nicht aufgegeben. Vergangenen Sonntag war er in Deutschland bei einem Lieferanten, um sich einen neuartigen Schnelltest, einen Nasenabstrich, genauer anzusehen. «Es handelt sich dabei um den meistverkauften Test in Deutschland. Dieser wird zudem an den meisten österreichischen Schulen als Selbsttest verwendet und ist dementsprechend ‹dubelisicher›», erklärt Gehring. Er ist deshalb erneut mit dem BAG in Kontakt, um eine Zulassung für den Nasenabstrich zu erhalten. Gehring: «Wir warten nun auf eine Antwort des BAG. Wir machen uns aber keine grossen Hoffnungen, dass etwas anderes als eine weitere vorgefertigte Antwort per E-Mail zurückkommt.»