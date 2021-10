Federer und der Seeuferweg: Jetzt äussert sich die Regierung

Rapperswil-Jona Roger Federer baut – und der geplante Seeuferweg bleibt Theorie: Was die St.Galler Regierung dazu sagt Mehrere private Grundstücke am Rapperswiler Seeufer sind zum Politikum geworden: Der Kanton plant schon lange einen Seeuferweg. In der Realität entsteht dort gerade Roger Federers neue Villa. Jetzt rechtfertigt sich die Regierung. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 08.10.2021, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Seeufer mit der Baustelle auf Roger Federers Grundstück in Rapperswil-Jona, aufgenommen Ende Juli. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Tennisstar Roger Federer. Bild: EPA

Das Volk mag es, direkt am Seeufer zu flanieren. Das Volk mag aber auch Roger Federer. Das zeigt sich in den Kommentarspalten zu Medienberichten über den geplanten Seeuferweg in Rapperswil-Jona. Der Weg ist eigentlich seit Jahren im kantonalen Richtplan eingetragen. Realisiert ist er bis heute nicht. Am Uferabschnitt im Ortsteil Kempraten befinden sich Privatgrundstücke. Dazu zählt auch jenes von Federer.

Angesichts der grossen Baustelle für die neue Villa des Tennisstars hat sich die Diskussion um den öffentlichen Seezugang neu entfacht. «Das Privileg der Superreichen, Grundstücke bis ans Wasser zu erobern, ist eine Schande», kommentiert ein Nutzer einen Online-Beitrag von SRF. Andere kontern: Für die Sache mit dem Richtplan sei Federer nicht verantwortlich: «Er kann doch mit seinem Geld machen, was er will.»

Der Fall beschäftigt auch die kantonale Politik. Im Kantonsparlament haben die Grünen das Thema auf den Tisch gebracht und Antworten von der Regierung verlangt. Im Richtplan stehe, dass der Seeuferweg von Kempraten bis zur Kantonsgrenze bei Feldbach mittelfristig zu verwirklichen sei, schrieb Kantonsrat Marco Fäh in einer Einfachen Anfrage. «Bis heute, knapp 20 Jahre nach dem Eintrag, ist noch nichts Ersichtliches unternommen worden, diesen Richtplaneintrag umzusetzen.» Fäh fragte die Regierung nach dem Fahrplan für die Realisierung und nach den Hintergründen der erteilten Baubewilligungen im Uferbereich vor Ort.

Regierung überlässt die Sache der Gemeinde

Jetzt antwortet die Regierung, für sie habe ein möglichst umfassender öffentlicher Zugang zu den Ufern der st.gallischen Seen eine hohe Bedeutung. Darum sei unter anderem im Richtplan ein Seeuferweg im erwähnten Uferabschnitt in Rapperswil-Jona vorgesehen. Der Richtplan setze «Leitplanken für die räumliche Entwicklung des Kantons St.Gallen». Gleichzeitig aber schreibt die Regierung, die Umsetzung des entsprechenden Seeuferwegs sei Sache der Gemeinde Rapperswil-Jona:

«Der Kanton hat keine Möglichkeit, einen öffentlichen Seeuferweg zu verlangen.»

Die Möglichkeiten für den Bau eines solchen Weges müsse grundsätzlich die Gemeinde ausloten. Die Aufgabe des Kantons bestehe in diesem Fall lediglich darin, einen von der Stadt Rapperswil-Jona erlassenen und öffentlich aufgelegten Teilstrassenplan zu genehmigen.

Stadtpräsident: «Zehn von vierzehn Kilometern Ufer sind unbebaut»

Martin Stöckling, Stadtpräsident von Rapperswil-Jona und Kantonsrat (FDP). Bild: Benjamin Manser

Der Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, Martin Stöckling (FDP), hatte bereits zuvor festgehalten, der eingezeichnete Seeuferweg im Richtplan sei nicht verbindlich. «Ein Richtplan-Eintrag ist kein Auftrag, sondern eine mögliche Vorinformation», sagte er gegenüber SRF.

«Und soweit wir das als Stadtrat beurteilen können, fehlt jeglicher politische Wille, dort einen Weg zu machen.»

Der Richtplan-Eintrag, so Stöckling, sei «gewissermassen eine Papierleiche». Der Stadtpräsident wies auch darauf hin, dass in Rapperswil-Jona ein grosser Teil des Seeufers unbebaut sei, nämlich zehn von vierzehn Kilometern - dort sei der See «mittel- und unmittelbar erlebbar».

Fäh: «Viele Fragen bleiben offen»

Marco Fäh, St.Galler Grünen-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Fehlender politischer Wille: Diese Feststellung macht auch Kantonsrat Marco Fäh, wenn er die Antwort der Regierung anschaut. Es sei bedauerlich, dass die Regierung für die Beantwortung der Fragen nicht Abklärungen mit der Stadt Rapperswil-Jona aufgenommen habe, so blieben viele Fragen offen.

«Man möchte es sich mit den guten Steuerzahlern, welche im betroffenen Gebiet wohnen, nicht verscherzen.»

Fäh betont, es gehe nicht nur um Roger Federers Grundstück - auch die Migros beispielsweise besitze dort ein Stück Land.

Kanton will selber keine Uferabschnitte übernehmen

Die Grünen verlangten von der Regierung auch grundsätzliche Aussagen zum Thema. «Die Gewässer und deren Ufer gehören der Allgemeinheit», heisst es in Fähs Vorstoss. Das sieht die Regierung weniger streng: «Im Uferbereich kann es selbstverständlich Privateigentum geben.» Es sei nicht immer klar beziehungsweise nachvollziehbar, wann eine Grundstücksgrenze wie festgelegt worden und wie die heutige Situation historisch gewachsen sei. «Es ist jedoch – sowohl am Bodensee als auch am Zürichsee – nicht unüblich, dass die Parzellengrenze nicht mit der Uferlinie übereinstimmt.» Der Kanton hat jedenfalls nicht die Absicht, selber aktive Bodenpolitik zu betreiben und Grundstücke in sein Eigentum zu bringen, um den öffentlichen Zugang zu Gewässern zu sichern, wie die Regierung schreibt.

Welche weiteren politischen Schritte die Grünen in dieser Sache unternehmen, ist laut Fäh momentan offen.