Schwindel Heute 80 Jahre alt: Wilkomirski erfand eine Holocaust-Biografie, um sein Kindheitstrauma zu verarbeiten Bruno Dössekker alias Binjamin Wilkomirski schrieb im Buch «Bruchstücke» über seine Kindheit im KZ und wurde berühmt. Doch die Geschichte war erfunden. Ein Dokumentarfilm vom letzten Jahr zerlegt den Skandal in seine Einzelteile. Dössekker lebt in Amlikon und wird heute 80 Jahre alt. Sabrina Manser 12.02.2021, 05.20 Uhr

Bruno Dössekker lebt heute in Amlikon. Bild: PD

Seine Kindheit verbrachte er im KZ. Das erzählt Binjamin Wilkomirski zumindest in seiner Autobiografie «Bruchstücke», welche Suhrkamp 1995 herausgab. Ein paar Jahre nach der Herausgabe stand fest: Sein Name ist nicht Binjamin Wilkomirski, sondern ursprünglich Bruno Grosjean. Er kam nicht in Riga zur Welt, sondern in Biel. Er war nie im KZ. Seine Geschichte: eine Lüge.

Heute lebt Bruno Wilkomirski, wie er sich selbst nennt, in Amlikon und führt ein zurückgezogenes Leben. Diesen Freitag ist sein 80. Geburtstag. Seine Vergangenheit scheint weit zurückzuliegen, doch der Dokumentarfilm «W. – Was von der Lüge bleibt» rollte letztes Jahr im November seine Geschichte erneut auf.

Angefangen mit Begeisterung, geendet im Skandal

In seinen Buch schreibt Wilkomirski, wie er als kleiner Junge in den Konzentrationslagern in Majdanek und Auschwitz war. «Bruchstücke» schlägt ein wie eine Bombe: In zwölf Sprachen wird die Geschichte übersetzt, der Autor erhält Auszeichnungen, tritt vor Schulklassen, hält Lesungen. Die NZZ schreibt damals:

«‹Bruchstücke› hat das Gewicht des Jahrhunderts.»

Daniel Ganzfried, Journalist Bild: PD

1998 folgt die schockierende Wende: Der Zürcher Journalist Daniel Ganzfried entlarvt den Autoren in einem Artikel in der «Weltwoche»: «Bruchstücke» sei keine Biografie, sondern Fiktion. Die Erinnerungen erfunden. Der Autor sei als Bruno Grosjean 1941 unehelich, nichtjüdisch in Biel auf die Welt gekommen. Er verbrachte seine Kindheit in Schweizer Heimen und Pflegefamilien, bis er von einem Zürichberg-Paar adoptiert wurde und fortan Bruno Dössekker hiess.

Wilkomirski sagt darauf, er sei als Waisenkind aus Polen illegal in die Schweiz gekommen. Noch bevor er dem Ehepaar Dössekker vermittelt wurde, sei er gegen Bruno Grosjean ausgetauscht worden.

Stück für Stück zur Identität

Nach der Entlarvung zieht sich Dössekker zurück, verschwindet von der Bildfläche. Zwanzig Jahre später erscheint der Dokumentarfilm von Regisseur Rolando Colla. Er versucht, die verworrene Geschichte in Einzelteile zu zerlegen. Er spricht mit involvierten Personen, auch Bruno Dössekker bricht sein Schweigen.

Trailer zum Film «W. – Was von der Lüge bleibt»

Schwarz-Weiss-Animationen des Zeichners Thomas Ott zeigen das Leben des jungen Dössekkers, das er im Waisenhaus, in Pflegefamilien und auf dem Bauernhof verbringt, wo er misshandelt und «wie ein Tier gehalten» worden sei. Ein Trauma, das mit den Erinnerungen seines Buches übereinstimmt.

Dössekker ist Musiker und baut Klarinetten. Er studiert Geschichte und interessiert sich für das Judentum, er reist nach Polen und Lettland, verbringt Tage in Archiven. Erinnerungen seiner Kindheit kommen hervor. Erinnerungen an Todesangst und Hunger. War er als Kind in einem KZ? Bekräftigt bei der Selbstfindung wird Bruno Dössekker vom jüdischen Psychotherapeuten Elitsur Bernstein, der an seine eigenen Methoden zur Traumabewältigung glaubt.

Bruno scheint seiner Identität immer näherzukommen: Er debattiert mit KZ-Überlebenden, fällt einem Mann aus Israel in die Arme, der ihn für seinen verlorenen Sohn hält.

Schwarz-Weiss-Animationen erzählen von Dössekkers Kindheit. Bild: PD

Trauma bleibt Trauma

Heute lebt Dössekker zurückgezogen in einem Bauernhaus. An Stöcken schlurft er durch sein Haus. Er erledigt Gartenarbeit, schleift an Schmuckstücken, betet und zündet die Kerzen eines Chanukkaleuchters an. «Ich bin Jude, ich fühle nichts anderes», sagt Dössekker im Film. Er sagt weiter:

«Ich habe nie die Absicht gehabt, jemanden hinters Licht zu führen oder etwas Falsches zu behaupten.»

Im Film wird er darauf angesprochen, das er als Kind schlecht behandelt wurde, sich das aber nicht in Majdanek abspielte. «Ein misshandeltes Kind, ist ein misshandeltes Kind», sagt der 80-Jährige. «Ob das jetzt in einem Kinderlager der Nazis misshandelt wird oder in einem zweifelhaften Waisenhaus in der Schweiz. Das Leiden ist dasselbe, die Verletzungen sind dieselben, die Traumatisierung ist dieselbe.»

Wie authentisch sein Buch sei, lautet eine weitere Frage. «Etwas wirklich Authentisches aus der Zeit eines Kleinkindes kann man nicht schreiben.» Er habe das Buch als Roman veröffentlichen wollen, dies sei sehr schnell vom Tisch gewischt worden. «Da hätte ich beharren sollen.»

Ein Puzzleteil nach dem anderen fügt der Film zusammen. Ob das Bild vollständig ist? Am Schluss bleibt die Szene von einem Mann, der am Rande einer Hotellobby steht, während andere Gäste zur Musik tanzen, sich amüsieren, lachen.

Der Film kann unter folgendem Link gestreamt werden: https://www.myfilm.ch/de/w-was-von-der-luge-bleibt