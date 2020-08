Schwimmerin verstorben: 77-Jährige wird tot im Rhein bei Schlatt aufgefunden Die Thurgauer Kantonspolizei sowie weitere Einsatzkräfte sind am Sonntag wegen einer Suchaktion ausgerückt. Vermisst wurde eine 77-jährige Schwimmerin. Die Frau konnte nur noch tot im Rhein bei Schlatt aufgefunden werden. 17.08.2020, 09.37 Uhr

Die Seepolizei sowie Einsatzkräfte der Schaffhauser Polizei und der Feuerwehr Diessenhofen waren vor Ort. Bilder: BRK News

(kapo/rms) Am Sonntag kurz nach 19 Uhr ist bei der Kantonspolizei Thurgau die Meldung eingegangen, dass im Bereich der Petriwiese eine Schwimmerin im Rhein vermisst werde. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat die Seepolizei sofort eine Suchaktion eingeleitet, an der sich auch Einsatzkräfte der Schaffhauser Polizei und der Feuerwehr Diessenhofen sowie eine Rega-Besatzung beteiligten.