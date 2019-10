Schwerer Unfall auf der A13 zwischen Buchs und Haag: Hinter der Leitplanke ist es am sichersten

Schwerer Unfall auf der A13 zwischen Buchs und Haag: Hinter der Leitplanke ist es am sichersten Bereits vier schwere Unfälle mit insgesamt fünf Toten haben sich im laufenden Jahr auf St.Galler Pannenstreifen ereignet. Nicht nur durch aufmerksames Fahren sondern auch durch das richtige Verhalten bei Pannen können Unfälle vermieden werden. Dinah Hauser

Ein Auto prallte in ein ehemaliges Militärfahrzeug auf dem Pannenstreifen. Zwei Personen verstarben noch auf der Unfallstelle. (Bild: BRK News, August 2019)

Nur noch kurz das Abschleppseil einhängen und dann ... knallt es. Der eine kann an diesem Donnerstagabend noch zur Seite springen, sein 41-jähriger Kollege wird auf dem Pannenstreifen zwischen Leitplanke und Auto eingeklemmt. Er musste schwer verletzt vom Helikopter ins Spital gebracht werden. «Der Mann schwebt nach wie vor in Lebensgefahr», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen am Freitag.

Es ist bereits der vierte Unfall auf einem St.Galler Pannenstreifen in diesem Jahr. «Dabei sind bereits fünf Menschen gestorben», sagt Krüsi. Auch im aktuellen Fall führte die Unaufmerksamkeit des Verursachers zur Kollision: Ermittlungen hätten ergeben, dass der 49-jährige Fahrer sich am Radio seines Autos betätigt hatte und dadurch auf den Pannenstreifen geriet. Die Polizei hat ihm den Führerausweis entzogen. Krüsi sagt:

«Wieder einmal stellt sich heraus, dass der Mensch das schwächste Glied ist.»

Ablenkung, Fahrunfähigkeit und Geschwindigkeit: Das sind die Hauptgründe für Unfälle. Und sie alle hängen vom Menschen hinter dem Lenkrad ab. Krüsi sagt, jede Fahrt sei ein Risiko. «Daher ist es wichtig, dass sich der Lenker zu 100 Prozent auf das Fahren konzentriert.» Vor allem bei hohen Geschwindigkeiten, wie sie auf der Autobahn gefahren werden.

Hinter der Leitplanke ist es am sichersten

Dabei sei auch das richtige Verhalten bei einer Panne sehr wichtig, sagt Krüsi.

«Denn auf der Autobahn herrscht Lebensgefahr.»

Wer rechts anhält, soll die Warnblinker einschalten und die Warnweste anziehen. «Danach begibt man sich sofort hinter die Leitplanke.» Dort sei man am sichersten. Auf keinen Fall soll man die Fahrbahn betreten. Danach ist das Pannendreieck aufzustellen, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen. Dieses muss mindesten 100 Meter hinter dem Auto positioniert werden. Dabei gilt: Sich immer hinter der Leitplanke aufhalten und sich nur zum Aufstellen des Pannendreiecks kurz auf den Pannenstreifen begeben.

Krüsi rät davon ab, einen Kollegen als Helfer aufzubieten. Entweder rufe man selbstständig einen Spezialisten oder verständige die Polizei. «Nur Profis wissen, wie sie sich auf der Autobahn zu verhalten haben», sagt Krüsi. Manche reue das Geld, einen Pannendienst aufzubieten.

«Aber besser einige hundert Franken bezahlen, als einen Unfall zu provozieren.»

Wer direkt an einen Unfall heranfährt, soll auch die grundlegenden Regeln beachten: Warnblinker, Warnweste, Pannendreieck. Nachdem der Ersthelfer sich einen Überblick verschafft hat – von hinter der Leitplanke –, soll er den Pannendienst oder bei verletzten Personen die Notrufnummer wählen.

Sofortige Meldung wenn sich die Lage ändert

Detaillierte Informationen zur Situation vor Ort seien wichtig, damit die nötigen Einsatzkräfte aufgeboten werden können. Wie viele Verletzte gibt es? Läuft Flüssigkeit aus? Riecht es komisch? «Stellt man während der Betreuung der Beteiligten fest, dass sich die Situation geändert hat, so ist es wichtig, sich nochmals bei der Notrufzentrale zu melden.» Denn dann können zusätzliche Einsatzmittel, wie etwa die Feuerwehr, frühzeitig aufgeboten werden. So könne etwa eine eingeklemmte Person schneller befreit werden.

Durch detaillierte Informationen zur Situation kann die Notrufzentrale die nötigen Rettungskräffte aufbieten. (Bild: BRK News)

Sind Massnahmen durch Ersthelfer nötig, wie etwa eine Reanimation, so werde der Melder durch die Notrufzentrale angeleitet. «Wer nervös ist oder unsicher, soll dies unbedingt am Telefon sagen. Wir können die Person dann besser anleiten», sagt Krüsi.

Rettungsgasse bilden und offen halten

Wichtig sei auch, dass die nachkommenden Fahrzeuge eine Rettungsgasse bildeten. Nur so können die Rettungskräfte schnellstmöglich zum Unfallort gelangen. Wichtig sei auch, die Gasse frei zu halten und sie nicht nach dem ersten Blaulichtfahrzeug wieder zu schliessen. Denn es könnten weitere folgen.

Für Gaffer hat die Polizei gar kein Verständnis und verzeigt diese auch, wie im vergangenen Juli. Nach dem tödlichen Unfall auf der A1 bei Gossau filmten mehr als 30 Autofahrer die Unfallstelle. Sie wurden der Staatsanwaltschaft gemeldet. «Ein Unfall geschieht meist wegen Unachtsamkeit. Ein Gaffer, der sein Handy zückt, tut genau dasselbe», sagt Krüsi. Dies könne dann zu Folgeunfällen führen.