Nach «Hanf-Spionageaktion» von Ostschweizer Zöllnern in Österreich: St.Galler CVP-Nationalrat stellt Aufstockung der Grenzwacht in Frage

Die Schweizer Grenzwacht soll personell ausgebaut werden, hat aber genug Zeit, in Österreich den Handel mit Hanfsamen zu beobachten: Der St.Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini findet das seltsam. Er will das Thema in der Sicherheitspolitischen Kommission aufs Tapet bringen.