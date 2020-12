SChweiz-EU Streit um Rahmenabkommen: Die SVP unterliegt im Nationalrat – Mike Egger organisiert Treffen mit der britischen Botschafterin In der Diskussion um den Rahmenvertrag mit der EU fühlt sich die SVP von den Mitteparteien im Stich gelassen – und sucht stattdessen die Nähe zu Grossbritannien: Ostschweizer SVP-Nationalräte haben sich mit der britischen Botschafterin getroffen. Aussenpolitiker aus anderen Parteien schütteln den Kopf. Adrian Vögele 16.12.2020, 12.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegen den EU-Vertrag: Die St.Galler SVP-Nationalräte Lukas Reimann (links) und Mike Egger. PD

Das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU kommt nicht vom Fleck. Zwar sollen die Gespräche mit Brüssel demnächst wieder starten, allerdings ist die EU stark mit anderen Sorgen beschäftigt – vor allem mit Corona und dem Brexit.

Im vergangenen Jahr war der Vertragsentwurf hierzulande von allen Parteien hart kritisiert worden. Der Lohnschutz, die Rolle des Europäischen Gerichtshofs, staatliche Subventionen und die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie gehören zu den umstrittenen Punkten. Auch politische Schwergewichte von FDP und CVP äusserten sich negativ.

Am Mittwoch im Nationalrat verlangte die SVP von den Mitteparteien den Tatbeweis: Sie forderte mit einer Motion, dass die Klärung der strittigen Punkte in den Vertragstext geschrieben wird – und beantragte zugleich mit einer zweiten Motion, dass der Bundesrat den Vertrag nicht unterzeichnet, abschreibt und dies Brüssel mitteilt.

Nur zwei Ostschweizer CVPler schlossen sich der SVP an

In der ausserordentlichen Debatte sprachen sich die anderen Fraktionen zwar weiterhin für die Klärungen beim Abkommen aus, lehnten es aber ab, dem Bundesrat diesbezüglich gesetzliche Vorschriften zu machen. Die mildere Variante der beiden Motionen erzielte einige Stimmen in der CVP, nebst dem Parteipräsidenten Gerhard Pfister waren der St.Galler Markus Ritter und der Innerrhoder Thomas Rechsteiner dafür. Dennoch: Auch diese Motion scheiterte deutlich.

«Das Verhalten der Mitteparteien ist enttäuschend», sagt der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger. Es sei nicht konsequent, sich in der Öffentlichkeit kritisch über den Vertragsentwurf zu äussern und nachher im Parlament Nein zu stimmen, wenn es um eine verbindliche Klärung der strittigen Punkte gehe.

Britische Botschafterin empfing SVP-Delegation am Dienstag

Besser ist momentan das Verhältnis der SVP zu Grossbritannien, das nach wie vor mit der EU über den Austritt streitet: Mike Egger hat ein Treffen einer SVP-Delegation mit der britischen Botschafterin in Bern, Jane Owen, organisiert. Das Gespräch fand am Dienstagabend statt, mit dabei waren Franz Grüter (LU), Vizepräsident der aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrats, sowie Lukas Reimann (SG). Die britische Seite habe auf seine Anfrage wohlwollend reagiert, sagt Egger – und das Gespräch sei sehr konstruktiv gewesen. Ein Hauptziel sei gewesen, die EU und ihr Vorgehen besser zu verstehen.

«Wir können von Grossbritannien einiges lernen, gerade auch zum Verhalten in Verhandlungen mit der EU.»

Die britische Botschafterin Jane Owen mit den SVP-Nationalräten Franz Grüter, Mike Egger und Lukas Reimann. PD

Die EU baue rasch Drohkulissen auf, so Egger – «aber die Schweiz sollte diesen nicht immer gleich nachgeben».

Mitglied der Aussenpolitischen Kommission ist Egger bisher nicht. «Doch das Thema Schweiz-EU beschäftigt mich schon seit Beginn meiner politischen Laufbahn stark.» Darum habe er jetzt auch die Initiative ergriffen und das Treffen mit den Briten auf die Beine gestellt. In der SVP-Fraktion sei das gut angekommen.

Andere Aussenpolitiker schütteln den Kopf

Was sagen Ostschweizer Aussenpolitiker aus anderen Parteien hierzu? «Von Grossbritannien können wir eigentlich nichts lernen», so Claudia Friedl (SP/SG).

«Grossbritannien will die Scheidung und wir wollen unsere Beziehungen zur EU vertiefen und besser regeln. Wir bauen auf einem soliden Vertragswerk auf, nicht bei Null, wie Grossbritannien nach dem Brexit.»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Allerdings: Der Bundesrat habe zu lange nicht mehr berichtet, wo die Verhandlungen mit der EU stünden, sagt Friedl. «Bei einem solch wichtigen Geschäft ist das unbefriedigend.» Immerhin habe Aussenminister Ignazio Cassis am Mittwoch im Nationalrat ein Zeichen gegeben, dass es wieder vorwärtsgehe. «Mit Corona wird die Wirtschaft gebeutelt, da sind geregelte wirtschaftliche Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner noch bedeutender.»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Was hält Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR) vom SVP-Treffen mit den Briten? «Ich war auch schon davon angetaner, von den Briten lernen zu können, als in dieser Phase des Brexit-Chaos.» Was das Rahmenabkommen betreffe, so seien jetzt der Bundesrat und die EU am Zug. «Daher sind aktuell parlamentarische Debatten nur für die Galerie.»

«Bundesrat soll sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen»

Benedikt Würth (CVP/SG), ebenfalls Mitglied der APK, sagt: «Der Ball liegt jetzt beim Bundesrat, von dem ich erwarte, dass er in den kritischen Bereichen auch brauchbare Ergebnisse bringt. Dabei sollte er sich weder vom Parlament noch von der EU unter Zeitdruck setzen lassen.»

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dem britischen Vorbild erteilt auch Würth eine Absage: «Grossbritannien wird die Beziehungen mit der EU massiv zurückfahren. Die Schweiz will demgegenüber den bilateralen Weg stabilisieren, was das Volk auch mit dem klaren Nein zur Begrenzungsinitiative bestätigt hat.» Der britische Weg sei somit kein Massstab für die Schweiz.