Bilaterale: St.Galler GLP fordert Regierung zum Handeln auf

Schweiz-EU Sorgen um Ostschweizer Exportwirtschaft: St.Galler Grünliberale fordern, dass die Kantonsregierung beim Bundesrat interveniert Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens verlangt die St.Galler GLP, dass sich die Kantonsregierung in Bern aktiv für eine Lösung einsetzt. Einstweilen zeigt sich: Nebst gewissen Wirtschaftsbranchen spüren auch die St.Galler Hochschulen bereits negative Folgen des Streits zwischen der Schweiz und der EU. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 23.11.2021, 20.28 Uhr

Verhandlungen gescheitert: Das aktuell schwierige Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz wirkt sich negativ auf Exportfirmen und Hochschulen in St.Gallen aus. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Nachdem der Bundesrat die Verhandlungen über das Rahmenabkommen abgebrochen hat, herrscht Eiszeit zwischen der Schweiz und der EU. Erste negative Folgen zeigen sich bereits: Die hiesige Medizinaltechnikbranche leidet, weil sie den bisherigen ungehinderten Zugang zum EU-Binnenmarkt verloren hat. Unter anderem steht zudem die Teilnahme der Schweiz an den europäischen Programmen Horizon (Forschung) und Erasmus (Studierendenaustausch) auf dem Spiel. In Bern wird nun darüber diskutiert, den Kohäsionsbeitrag der Schweiz an die EU von einer auf zwei Milliarden aufzustocken - in der Hoffnung, die EU lasse die Schweiz dann weiterhin an Horizon und Erasmus teilnehmen.

Die Ostschweizer Industrie ist noch stärker auf den EU-Markt angewiesen als die Wirtschaft in anderen Landesteilen. Entsprechend deutlich haben die Industrie- und Handelskammern in der Ostschweiz den Entwurf des Rahmenvertrags verteidigt.

Regierung von Basel-Stadt hat Position bezogen - und St.Gallen?

Franziska Cavelti Häller, St.Galler GLP-Kantonsrätin. Bild: PD

Doch was hat eigentlich die St.Galler Regierung in dieser Sache unternommen - und was gedenkt sie weiter zu tun? Das wollen die Grünliberalen wissen. In einem Vorstoss im Kantonsparlament fragen Franziska Cavelti Häller, Andreas Bisig und Andrin Monstein, welche Position die Regierung im Vorfeld des Scheiterns der Verhandlungen vertreten habe:

«Wie hat sich die Regierung im Rahmen der Konferenz der Kantonsregierungen für die Sicherung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU eingesetzt? Hat sie darüber hinaus auch direkt beim Bundesrat die Interessen des Kantons St.Gallen vertreten,und wenn ja, inwiefern?»

Die GLP weist darauf hin, dass die Ostschweizer Bevölkerung überproportional vom EU-Binnenmarkt profitiere. Schweizweit fliessen rund 52 Prozent der Exporte in die EU, in der Ostschweiz sind es 63 Prozent. Und: Andere Grenzkantone hätten sich aktiv für das institutionelle Abkommen ausgesprochen: «Die Regierung von Basel-Stadt hat sich öffentlich und vehement für ein Bekenntnis des Bundesrates zum Rahmenabkommen mit der EU eingesetzt.»

Mit Blick auf die Zukunft der bilateralen Verträge fragen die Grünliberalen: «Wie wird sich die Regierung künftig einbringen und dafür sorgen, dass sie eng in das weitere Vorgehen des Bundesrates einbezogen wird? Gedenkt die Regierung sich mit anderen Kantonen zu koordinieren und gemeinsam beim Bundesrat vorstellig zu werden, um die Interessen der Grenzregion Ostschweiz adäquat sicherzustellen?»

Regierung befürchtet «weitreichende Folgen» für den Kanton

Die Regierung hat die Fragen der GLP noch nicht beantwortet. Bereits Stellung genommen hat sie zu einem Vorstoss von SP-Kantonsrätin Monika Simmler zum selben Thema:

Die Regierung bedauert das Scheitern der Verhandlunggen zum Rahmenabkommen, wie sie schreibt: Werde der bilaterale Weg nicht weiterentwickelt, dann habe das weitreichende Auswirkungen auf den Exportkanton St.Gallen. «Die Gefahr, dass Schweizer Unternehmen Arbeitsplätze ins benachbarte Ausland verlagern, um den Zugang zum EU-Binnenmarkt zu sichern, würde steigen.» Auch auf die bereits jetzt schwierige Lage der Medtech-Branche weist die Regierung hin.

Forschungsprojekte: St.Galler Hochschulen werden seltener angefragt

Schwierigkeiten sieht die Regierung auch beim Zugang zu den Bildungs- und Forschungsprogrammen der EU. So habe es im Kanton seit 2016 über 50 Beteiligungen am Forschungsprogamm Horizon gegeben - teils von Unternehmen, teils von den St.Galler Hochschulen -, mit einem Fördervolumen von über 16 Millionen Franken. Die künftige Teilnahme sei aber in Frage gestellt, und das habe bereits jetzt Auswirkungen:

«Derzeit beobachtet die Universität St.Gallen eine starke Verunsicherung bei den eigenen Forschenden und ihren europäischen Partnern.»

Laut Regierung stellen die St.Galler Hochschulen eine Tendenz fest, «dass Schweizer Partner angesichts des derzeit unklaren Status für Projekte erst gar nicht angefragt beziehungsweise in den Forschungskonsortien nicht berücksichtigt werden». Der Kanton St.Gallen unterstütze alle Anstrengungen der Schweiz, den bisherigen Zugang zu den Bildungs- und Forschungsprogrammen der EU wieder herzustellen.

Monika Simmler, St.Galler SP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Monika Simmler wollte auch wissen, ob sich die Regierung für die Freigabe der Kohäsionsmilliarde an die EU einsetzen werden. Deren Antwort: «Die Regierung befürwortet sämtliche Schritte, die im Sinn des bilateralen Wegs ein langfristiges und stabiles Verhältnis zur EU sichern. Dazu kann auch die Freigabe des Kohäsionsbeitrags an die erweiterte EU gehören.»