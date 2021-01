Schutzmassnahmen Unangenehm, aber kein Verstoss gegen die Kinderrechte: St.Galler Regierung verteidigt Maskenpflicht an den Schulen Der Bundesrat weist die Kantone an, sich weitere Coronamassnahmen für die Volksschule zu überlegen. In St.Gallen hat allerdings bereits die heute geltende Maskenpflicht auf den oberen Schulstufen ihre Kritiker. Die Regierung wehrt sich. Adrian Vögele 07.01.2021, 17.00 Uhr

Nur noch mit Maske in den Unterricht: Das gilt im Kanton St.Gallen für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Ebenso für die Gymnasiasten und Berufsschüler – wenn sie denn übernächste Woche wieder vom Homeschooling zum normalen Schulbetrieb wechseln dürfen, wie das geplant ist.

Dass die Schutzkonzepte gelockert werden, ist derzeit nicht wahrscheinlich. Im Gegenteil. Der Bundesrat hat die Kantone diese Woche aufgefordert, sich zu überlegen, «welche Massnahmen in den obligatorischen Schulen getroffen werden könnten, falls zusätzliche Massnahmen unumgänglich werden sollten», wie es im Communiqué vom Mittwoch hiess. Im Kanton Zürich etwa steht nebst einem erneuten Wechsel zum Fernunterricht auch eine Ausweitung der Maskenpflicht zur Diskussion, wie die NZZ schreibt.

SVP-Kantonsrat warnt vor Sauerstoffmangel

Im Kanton St.Gallen wurde bereits die jetzt geltende Regelung mit der Maskenpflicht für ältere Schülerinnen und Schüler kritisiert. SVP-Kantonsrat Christopher Chandiramani schrieb in einem Vorstoss: «Eltern von Schülern machen sich zu Recht Sorgen.» Beim langen Tragen der Masken komme es zu «Mangel an Sauerstoff und CO 2 -Stau, feuchten Augen und Atemwegen und Bakterienherden». Chandiramani wollte von der Regierung unter anderem wissen, wie die Maskenpflicht mit dem Kinderschutzartikel vereinbar sei – und wann es sich dabei um «Drohung und Nötigung» handle. Ausserdem stellt der SVP-Parlamentarier die Verhältnismässigkeit der Massnahme in Frage.

«Kinderschutzartikel wird nicht verletzt»

Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, es sei unbestritten, dass das Maskentragen über eine längere Zeit «unangenehm» sei.

«Hingegen besteht nach heutigem Wissensstand ohne einschlägige Vorerkrankung kein gesundheitliches Risiko beim Tragen einer Maske, auch nicht für Jugendliche im Oberstufenalter.»

Entsprechend sei nicht ersichtlich, inwiefern der Kinderschutzartikel in der Verfassung der Maskenpflicht entgegenstehen könnte. Dies umso mehr, als während Pausen im Freien keine Masken getragen werden müssten und sich die Schülerinnen und Schüler somit in regelmässigen Abständen davon «erholen» könnten.

Ein Hauptziel der Maskenpflicht an den Schulen ist es, die Anzahl Personen in Quarantäne zu vermindern – was dringend nötig sei, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, so die Regierung.

Schüler mit Maskendispens dürfen nicht weggewiesen werden

Ausgenommen von der Pflicht seien Personen, die nachweisen könnten, dass sie aus medizinischen oder behinderungsspezifischen Gründen keine Masken tragen könnten, schreibt die Regierung weiter. Für solche Fälle müssten die Schulen mit ihren Schutzkonzepten vorbereitet sein. Personen mit Maskendispens von der Schule wegzuweisen, sei nicht zulässig.

Von einer Nötigung kann laut Regierung bei der Maskenpflicht keine Rede sein. «Nachdem sich die Maskentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie auf entsprechende Rechtsgrundlagen abstützt, liegt von vornherein keine strafbare Nötigung oder Drohung vor.» Und: In Abwägung des öffentlichen Interesses der Epidemiebekämpfung und der privaten Interessen sei die Vorschrift zum Maskentragen durchaus verhältnismässig.

Schadet das Dauerlüften der Schulzimmer?

Kantonsrat Chandiramani verlangte auch eine Auskunft zum Lüften der Schulzimmer, das der Bund empfehle. «Wie kann man erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler bei Wintertemperaturen nicht frieren und sich erkälten?» Die Fenster nicht permanent offen lassen, antwortet die Regierung – und verweist auf die Anleitung des Bundesamts für Gesundheit zum richtigen Lüften von Klassenzimmern.