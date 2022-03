Schutz Wie ist der Zustand der Ostschweizer Schutzräume? Wie viele Plätze stehen für ukrainische Flüchtlinge bereit? Antworten auf drängende Fragen Wie viele Plätze stehen für ukrainische Flüchtlinge bereit? In welchem Zustand sind die Schutzräume für die Ostschweizer Bevölkerung? Wir haben bei den Behörden in St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell nachgefragt. Janina Gehrig 1 Kommentar 11.03.2022, 05.00 Uhr

Dass Geflüchtete in Zivilschutzanlagen untergebracht werden sollen, ist nur als Notlösung vorgesehen. Bild: Keystone (St.Gallenkappel, 12. November 2015)

Die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden haben eine Anlaufstelle geschaffen. Auf www.sg.ch/ukraine informiert St. Gallen die Bevölkerung über die wichtigsten Fragen rund um den Krieg.

Im Thurgau ist die Hotline unter 058 345 91 91 vorerst während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 17.30 Uhr erreichbar. Die Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail möglich: ukraine-hilfe@tg.ch.

Unter www.ar.ch/ukraine stehen die entsprechenden Infos für den Appenzell Ausserrhoden zur Verfügung.

Im Thurgau kann man sich an die besagte Hotline wenden oder die Unterkunft per Email melden. Wer eine Unterkunft im Kanton St.Gallen zur Verfügung stellen möchte, kann sich an das Sozialamt der jeweiligen Gemeinde oder an den Trägerverein Integration (TISG) wenden: info@ti-sg.ch. Die Telefonnummer lautet 071 226 53 00.

In Appenzell Ausserrhoden nimmt die Infoline unter 071 353 66 66 Angebote für Privatunterbringungen entgegen. Diese können auch über ein Formular gemeldet werden. Appenzell Ausserrhoden verweist zudem auf die Informationen, die das SEM zur Verfügung stellt: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden habe derzeit keinen Bedarf an Privatunterbringungen, schreiben die Verantwortlichen. Private könnten ihre Unterkünfte aber bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe anmelden. Das Asylzentrum werde bei allfälligen Kapazitätsengpässen darauf zurückgreifen.

Der Kanton St.Gallen und die Gemeinden planen gemäss Medienmitteilung vom Freitag Kapazitätserweiterungen für die Aufnahme von Flüchtlingen. «Wir suchen vor allem grössere Gebäude, die über längere Zeit genutzt werden können», schreibt Thomas Zuberbühler, Leiter Kommunikation.

Aktuell stehe die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten diesbezüglich mit den Gemeinden in Kontakt. Zudem kläre der Kanton ab, wie kantonseigene Gebäude genutzt oder intensiver ausgelastet werden könnten, heisst es weiter. Bezugsbereit seien derzeit drei Zivilschutzanlagen mit insgesamt 400 Betten, hatte der Kanton vergangene Woche kommuniziert.

Nun präzisiert er, diese seien ausschliesslich als Not- beziehungsweise Zwischenlösungen gedacht, die sicherstellten, dass Flüchtlinge vorübergehend ein Dach über dem Kopf hätten. Zwar wäre der Betrieb grundsätzlich über mehrere Monate hinweg möglich, angestrebt werde jedoch eine rasche Verteilung auf die Gemeinden oder allenfalls auf andere Kantone.

Auf die Frage, wie viele Geflüchtete der Kanton notfalls aufnehmen könne, heisst es: «Entscheidend ist, wie viele Flüchtlinge kommen und wie schnell sie in andere Strukturen überführt werden können. Es gibt eine Vielzahl von Zivilschutzanlagen, welche im Bedarfsfall – auch gleichzeitig – betrieben werden könnten. Eine Obergrenze gibt es nicht.»

Auch im Kanton Thurgau werden Kapazitätserweiterungen geprüft und aufgegleist, wie Markus Zahnd, Leiter der Informationsdienste, schreibt. Die Thurgauer Durchgangsheime der Peregrina-Stiftung verfügten über total 302 Plätze.

Die beiden Kantone Appenzell nennen keine Zahlen. «Angesichts der erwarteten hohen Anzahl an Flüchtlingen ist der Kanton daran, die Unterbringungsmöglichkeiten mit allen Verbundpartnern, also mit Bund und Gemeinden zu planen», heisst es aus Appenzell Ausserrhoden. Die Kapazität könne je nach Nachfrage kurzfristig angepasst werden.

In Appenzell Innerrhoden stehen gemäss Auskunft des Kantons zurzeit «genügend freie Betten» in den vorhandenen Asylunterkünften zur Verfügung. Auch hier sei innert Kürze eine Kapazitätserweiterung auf das Doppelte zu bewältigen. Weitere Unterbringungsoptionen seien in Abklärung, heisst es von Seiten des Kantons.

In Ausserrhoden gehen täglich fünf Anfragen zum Thema ein. Auch in den anderen Kantonen halten sich die Anfragen dazu in Grenzen. Die Bevölkerung wird nicht aktiv über den aktuellen Stand der Zuweisungsplanung informiert.

Es ist Aufgabe der Gemeinden, eine Liste der vorhandenen Schutzräume und der Einwohnerinnen pro Gebäude zu erstellen und diese ständig zu aktualisieren. Die Ergebnisse der Zuweisung zu den Schutzräumen werden auf Antrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (Babs) hin flächendeckend bekannt gegeben.

Die Kantone bestätigen die Zahlen. In Appenzell Innerrhoden gebe es zwar regionale Unterschiede und somit vereinzelte «Mankogebiete», doch innerhalb von 20 Gehminuten stehe für die gesamte Bevölkerung ein Schutzplatz zur Verfügung, heisst es.

Die Medienstelle des Kantons Thurgau schreibt dazu: «Unsere Schutzplatzabdeckung beträgt 98 Prozent, weil konsequent nur vollwertige und einsatzfähige Schutzräume aufgeführt werden.» Untaugliche Schutzräume würden in Stand gestellt oder aufgehoben.

Und aus Appenzell Ausserrhoden heisst es: «Mit einer Abdeckung von 119 Prozent ist gewährleistet, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner einen Schutzplatz haben, auch wenn die Reserve nur 19 von den geforderten 20 Prozent entspricht.»

Für die privaten Schutzräume seien die Immobilienbesitzer zuständig. Die Öffentlichen seien in einem guten Zustand und funktionsfähig, heisst es von Seiten der Kantone St.Gallen und Thurgau.

Im Thurgau ist man gemäss Angaben daran, alte Schutzräume zu erneuern. Eine Bezugsbereitschaft müsse erst vom Bund angeordnet werden. Vor allem die privaten Schutzräume, die etwa als Keller oder Hobbyraum genutzt würden, seien wohl derzeit nicht bezugsbereit – das sei in der jetzigen Situation aber auch nicht nötig.

Auch in Appenzell Ausserrhoden sind die neueren Schutzräume in einem guten Zustand. Die alten Schutzräume könnten nur bedingt eingesetzt werden. «Gemäss der Weisung des Bundes werden die Schutzräume alle 10 Jahre überprüft. Eine aktuelle Überprüfung ist dieser Tage in Gang.»

Die Zuweisung sei erst zum Zeitpunkt des nötigen Bezugs relevant, heisst es von Seiten des Kantons St.Gallen. Bis zu diesem Zeitpunkt könne die Zuweisung aufgrund von Zu- und Wegzügen immer wieder ändern. «Deshalb ist eine Veröffentlichung aus unserer Sicht heute nicht zielführend», heisst es weiter.

Ähnlich tönt es aus dem Kanton Thurgau. Dort sind die Gemeinden für die Publikation der Zuweisungsplanung zuständig. «Da bereits heute Anrufe eintreffen, man wolle dann nicht mit dieser oder jener Person im Schutzraum sein, ergibt eine laufende Publikation wenig Sinn», schreiben die Verantwortlichen.

In dieser ungewissen Phase, wo Krieg in der Ukraine herrsche, sei der Kanton derzeit intensiv daran, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten, insbesondere, was die Unterbringung betreffe, schreibt Markus Zahnd, Leiter Informationsdienst des Kantons Thurgau.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden überprüft man derzeit mit den Gemeinden die Verfügbarkeit und den Zustand der Schutzräume. Zudem wolle man die Zuteilung für die Schutzraumplätze nicht nur online, sondern auch postalisch, also mittels Brief, sicherstellen. Zugleich wolle man die Sorgen in der Bevölkerung nicht befeuern. «Wir alle hoffen, dass der Ernstfall nie eintreten wird, wollen aber dennoch darauf vorbereitet sein.»

Auch die kantonalen Behörden von Appenzell Innerrhoden, insbesondere das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz und das Asylzentrum, verfolgten die Lage in der Ukraine sehr aufmerksam, heisst es. Man stehe diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Bundesbehörden.

