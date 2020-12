Coronakrise «Schuss in den Ofen» und «Null-Massnahmen»: FDP und SP sind irritiert über zögerliche Coronapolitik der St.Galler Regierung Die Informationspraxis des St.Galler Regierungs- und Gesundheitschefs Bruno Damann in Sachen Corona stösst auf Seiten der FDP und der SP auf scharfe Kritik. Inhaltlich begrüssen die bürgerlichen Parteien den «pragmatischen» Weg des Kantons, derweil die SP schärfere Massnahmen fordert. Marcel Elsener 09.12.2020, 20.19 Uhr

Muss Kritik einstecken: Das Vorgehen des Kantons St.Gallen unter Federführung von Regierungspräsident Bruno Damann kommt bei FDP und SP nicht gut an. Bild: Arthur Gamsa

«Ein Hü und Hott, das niemand mehr versteht.» Die St.Galler FDP ist vom Bundesrat wie von der Kantonsregierung enttäuscht. Nach tagelangem Schweigen und Vertrösten sei die Medienkonferenz «ein Schuss in den Ofen» gewesen, schreibt die Partei in einer Stellungnahme.

«Dieses ständige Hin und Her ist führungsschwach, inkohärent und vermindert die Glaubwürdigkeit der Behörden mehr und mehr.»

Zwar hätte der Bundesrat «schon längst reagieren müssen» und werde dies am Freitag mit der Ausrufung der ausserordentlichen Lage wohl auch machen, so die FDP.

Doch hätte die St.Galler Regierung «zumindest erste Massnahmen in Kraft setzen können», statt von Freitag bis Mittwoch «nichts machen, nichts kommunizieren, nicht führen». Man habe Gegensteuer erwartet, nun warte St.Gallen wieder auf den Bund, weil angeblich die Verordnungen noch nicht bereit seien. Dabei wären die St.Galler Vorschläge laut FDP «verhältnismässig» und «wohl auch wirksam». In der wachsenden Verunsicherung seien einheitliche und einfache Regeln gefragt, meint die FDP. Und hat eigene Vorschläge: «Beispielsweise ab 21 Uhr ist niemand mehr auf der Strasse, sondern daheim. Zu prüfen ist auch ein Lockdown über die Weihnachtszeit, in der sowieso viele Firmen geschlossen haben und die Menschen in der Familie sind.» Schliesslich ruft sie die Bevölkerung zur Eigenverantwortung auf:

«Leistet jede und jeder seinen Beitrag, ist das wirksamer als alle staatlichen Massnahmen zusammen.»

SP reagiert mit Unverständnis: «Zu spät und zu wenig»

Anders sieht es freilich die SP, die allerdings ebenfalls die St.Galler Regierung unter Gesundheitschef Bruno Damann kritisiert: Diese scheue sich nach dem «unangebrachten Machtkampf» von Ende Oktober mit dem Bund «einmal mehr vor der Verantwortung», schreibt die SP in ihrer Medienmitteilung. Man gewinne den Eindruck, der Kanton verfolge das Ziel, dass der Bund früher oder später die Verantwortung übernehmen soll und damit auch die Kosten der Pandemie.

«Eine solche Haltung ist des fünftgrössten Kantons der Schweiz absolut nicht würdig.»

Die SP zweifelt an der rechtzeitigen Wirkung der Massnahmen der Regierung, die wesentlich weniger weit gehen als die Vorschläge des Bundesrates. Es sei unverständlich, warum die Regierung nicht rascher reagiert habe, obwohl die Fallzahlen im Kanton auf hohem Niveau stagnierten und nun wieder zunähmen, das Resultat sei der «himmeltraurige» Schweizer Rekord. Die frühen Warnungen der SP seien ungehört verhallt, nun drohe «ein Kollaps des Gesundheitssystems und ein Ausbrennen der Ärztinnen und Ärzte und des Pflegepersonals».

«Die Massnahmen setzen nicht dort an, wo die Ansteckungen tatsächlich erfolgen», meint die SP. Stattdessen brauche es «kurzzeitig einschneidende Massnahmen», wie die Partei weiter schreibt, ohne diese Massnahmen konkret zu benennen. «So bleibt auch der wirtschaftliche Schaden am kleinsten. Dabei ist es selbstverständlich, dass die betroffenen Betriebe für die Ausfälle entschädigt werden müssen.»

SVP und CVP begrüssen kantonale Regeln

Zuspruch gibt es von der SVP und der CVP. Man unterstütze die beschlossenen Massnahmen der St.Galler Regierung, die «von einem sorgfältigen Abwägen zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten zeugten», schreibt die SVP in ihrer Mitteilung. So sei die Beschränkung der maximalen Anzahl Personen für private und öffentliche Veranstaltungen auf zehn sowie die Erweiterung der Sperrstunde für Restaurations- und Freizeitbetriebe «vertretbar».

«Möglichst keine weiteren Einschränkungen» erwartet die SVP für jene Branchen, die bei der ersten Welle stark gelitten hätten, wie Gastrobetriebe, Coiffeure und Dienstleistungsbetriebe im Pflege- und Gesundheitsumfeld sowie Gewerbebetriebe verschiedener Branchen. «Nach wie vor sind wir strikte gegen die Schliessung von Wintersporteinrichtungen», schreibt SVP-Kantonspräsident Walter Gartmann weiter. Einerseits hätten sich diese Betriebe mit viel Aufwand «sehr gut auf einen Betrieb unter Coronabedingungen vorbereitet» und andererseits «sollte es unserer Bevölkerung gerade in den Wintermonaten ermöglicht bleiben, im eigenen Kanton Naherholungsgebiete aufzusuchen, um wichtige Energie für das Immunsystem zu tanken».

Die Regierung habe «insgesamt richtig entschieden», lobt die CVP den Kurs ihres Regierungschefs. «Sie wählt einen pragmatischen und doch zielführenden Weg.» Allerdings würde die Partei eine aktuelle Massnahme begrüssen: «Im Moment ist wohl der Einkaufsrummel das grösste Problem», schreibt CVP-Fraktionschef Andreas Widmer. «Es wäre daher sinnvoll gewesen, bis Jahresende die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Kundinnen und Kunden in den Einkaufsläden etwas einzuschränken. Diese Massnahme hätte mit längeren Öffnungszeiten kompensiert werden können.» Und wie die SVP und die FDP appelliert die CVP an die Eigenverantwortung und die Disziplin jedes Einzelnen.

«Schützen kann uns die Regierung nicht selber, sie gibt die Instrumente vor.»

Wie diese Instrumente im Kanton St.Gallen ab dem Wochenende aussehen, dürfte am Freitag vor allem in Bern entschieden werden.