Schulweg «Ein Verbot wäre unverhältnismässig»: St.Galler Regierung will nicht gegen Elterntaxis vorgehen CVP-Kantonsräte verlangen, dass die St.Galler Regierung etwas gegen Elterntaxis unternimmt: Gespräche und Sensibilisierungskampagnen hätten zu wenig gebracht. Die Regierung hält es aber nicht für nötig, einzugreifen. Dagegen sprächen auch die Statistiken. Adrian Vögele 04.01.2021, 11.55 Uhr

Elterntaxis zu verbieten, sei nicht möglich, sagt die St.Galler Regierung. Bild: Urs Bucher

So schlimm ist es nun auch wieder nicht: Diese Tonart schlägt die St.Galler Regierung an, wenn es um Elterntaxis geht. Sie hat auf einen Vorstoss aus den Reihen der CVP geantwortet. Franziska Steiner-Kaufmann, Schulleiterin in Uznach, und Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach, hatten gewarnt, das Problem mit den «Blechlawinen» vor den Schulhäusern sei nach wie vor ungelöst. Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule chauffierten, würden den Kindern wichtige Erfahrungen auf dem Schulweg genommen – und es entstünden gefährliche Verkehrssituationen rund um die Schulhäuser. Die Bemühungen von Schulen und Verbänden, die Eltern hierfür zu sensibilisieren, hätten zu wenig Erfolg gebracht, so Steiner und Gemperli. Die Kantonsräte wollten darum von der Regierung wissen, ob sie bereit sei, einen Gesetzesartikel zu schaffen, der es ermögliche, Elterntaxis zu verbieten.