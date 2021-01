Schule und Corona St.Galler Kantonsrat und Berufsschullehrer empört über Regierungsentscheid, Schulen wieder zu öffnen: «Das widerspricht der Sorgfaltspflicht» CVP-Kantonsrat und Berufsschullehrer Peter Boppart stellt der Regierung kritische Fragen zum wieder aufgenommenen Präsenzunterricht in den Mittel- und Berufsschulen. Bestärkt wird er von Reaktionen aus Eltern- und Unternehmerkreisen. Und auch eine Mehrheit der Mittelschul-Lehrpersonen ist für eine Weiterführung des Fernunterrichts. Marcel Elsener 20.01.2021, 05.00 Uhr

Wie im Bild vor der Kantonsschule Wattwil am Montag sieht es nach der Wiedereröffnung diese Woche an allen St.Galler Kantis und Berufsschulen aus.



Arthur Gamsa

«Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es in Klassen zu vermehrten Ansteckungen kommt, die dann auch nach Hause oder in die Lehrbetriebe eingeschleppt werden?» Diese und weitere dringende Fragen wirft Peter Boppart in einem Vorstoss im St.Galler Kantonsrat auf und beruft sich dabei auch auf Reaktionen von Lehrmeistern und Eltern. Das Unverständnis des Andwiler CVP-Kantonsrats und Fachbereichsleiters Maurer und Baupraktiker am Gewerblichen- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS) gilt dem am Montag wieder aufgenommenen Präsenzunterricht auf Sekundarstufe II.

Konsterniert: CVP-Kantonsrat und Berufsschullehrer Peter Boppart. Benjamin Manser

Der Entscheid der St.Galler Regierung, die Jugendlichen wieder in die Schulen zu schicken, widerspreche «diametral» der vom Bundesrat verordneten Homeoffice-Pflicht in der Privatwirtschaft, schreibt Boppart. «Selbst wenn die Zahlen im Moment rückläufig sind, widerspricht dieses Vorgehen der Sorgfaltspflicht gegenüber Lehrpersonen, Lernenden und auch Unternehmen.»

«Als Chef wäre ich auch empört»

Er könne nicht für alle Berufsschullehrpersonen sprechen, aber er wisse von vielen Kolleginnen und Kollegen, die seine Empörung teilten, sagt Boppart auf Anfrage. Und er kenne einige Lehrbetriebe, die um ihre Angestellten bangten. Wer für seinen Betrieb ein sorgfältiges Schutzkonzept erstellt und in separierten Teams arbeiten lasse (um eine Quarantäne für die ganze Firma zu vermeiden), verstehe den Präsenzschulentscheid nicht. Die Massnahmen nützten wenig, wenn die Lehrlinge an ihrem Schultag den ÖV benützten, mit über 20 andern in ein Klassenzimmer gepfercht würden und sich über Mittag an Take-aways oder im Schulzimmer verpflegten.

«Als Vater oder Chef wäre ich auch empört und würde dies am liebsten verbieten», sagt Boppart. Doch träfe dies den Lehrling, der eine unentschuldigte Absenz erhalte. Auch wenn die Schule um ihr Schutzkonzept bemüht sei und sich die Schülerinnen und Schüler daran hielten, entzögen sich die Zu- und Abreise oder auch die Pausen ihrer Verantwortlichkeit. «Diese Verantwortung obliegt allein der Regierung.» Studien aus England und Zürich belegten, dass gerade junge Erwachsene Überträger des Virus seien.

Die Drohung mit dem ominösen «Kollateralschaden»

Boppart begreift nicht, warum die St.Galler Regierung den Fernunterricht für Berufs- und Kantonsschulen nicht um zwei Wochen verlängert hat.

«Die Sportferienwoche dazugezählt, hätten wir drei Wochen Luft gewonnen.»

Speziell aufgestossen ist ihm der drohende «Kollateralschaden», den die Bildungsdirektion in ihrer Begründung anmahnt. «Die Sekundarstufe II ist so aufgestellt, dass ohne Probleme einige Wochen Distance-Learning möglich sind, ohne ‹nachhaltigen› pädagogischen und sozialen ‹Kollateralschaden› zu verursachen», meint Boppart. «Wäre das nicht möglich, müssten wir spätestens jetzt unser Ausbildungssystem grundlegend einer Gesamtrevision unterziehen.»

Er fragt in seinem Vorstoss nach Studien, die diesen «Kollateralschaden» belegten, und nach dem Vertrauen der Regierung in die Lehrpersonen. Und er fasst seinen Einspruch am Ende in folgende Frage zusammen: «Was unternimmt die Regierung in den nächsten Tagen, um Eltern, Lehrbetriebe und Lehrpersonen zu informieren, dass der Entscheid wieder auf Präsenzunterricht umzustellen, durchdacht, völlig harmlos und nicht entscheidend für das Ansteigen von Fallzahlen grundsätzlich und unter welchen Aspekten richtig ist?»

Drei Fünftel aller Mittelschullehrpersonen für längeren Fernunterricht

Bestärkt wird Berufsschullehrer Boppart durch die mehrheitliche Haltung der St.Galler Mittelschullehrpersonen. «Auch wir sind stark verunsichert über den Start zum Präsenzunterricht in der jetzigen Situation mit der hoch ansteckenden Mutation aus England/Südafrika und dem verordneten Lockdown durch den Bundesrat», sagt Susanne Schmid, Präsidentin des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbands (KMV). Zwar sei man sich bewusst, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht geringer ausfalle. Dies habe der Lockdown im letzten Jahr gezeigt.

Doch eine Mehrheit im Verband ist trotzdem für Fernunterricht, wie eine kurze Umfrage vom Sonntagabend zeigt. 80 Prozent aller Mitglieder antworteten innerhalb von 24 Stunden (353 Personen). Davon sprachen sich 61 Prozent dafür aus, dass sich der KMV für eine Wiederaufnahme des Fernunterrichtes einsetzt. 27 Prozent waren dagegen und 12 Prozent enthielten sich der Stimme. In der Folge habe der Verbandsvorstand diese Ergebnisse Regierungsrat Stefan Kölliker und der Amtsleiterin Tina Cassidy mitgeteilt, wie KMV-Präsidentin Schmid am Dienstag auf Anfrage erklärt.

Angesichts dieser Mehrheitsmeinungen, mehrfacher Protestäusserungen von Jugendlichen an Berufs- und Kantonsschulen sowie Zweifeln auch seitens von Rektoren dürfte Bildungschef Stefan Kölliker den Regierungsentscheid noch besser zu begründen haben als nur mit dem Verweis, man habe «nichts anderes gemacht als zu allen anderen Kantonen aufgeschlossen».