Porträt «Schulgeben ist eine Kunst»: Der prominente SP-Politiker Donat Ledergerber will Schulratspräsident von Gaiserwald werden Er war Lehrer, Schulleiter, Kantonsratspräsident. Da wäre das Schulratspräsidium von Gaiserwald ein folgerichtiger Schritt in seiner Biografie, findet SP-Kandidat Donat Ledergerber. Gegner fragen sich, ob der ehemalige oberste Berater von alt Regierungsrätin Heidi Hanselmann überqualifiziert sei. Melissa Müller 20.08.2020, 05.00 Uhr

Donat Ledergerber kandidiert fürs Schulpräsidium von Gaiserwald.

Bild: Michel Canonica (14. August 2020)

Vor der Tür empfangen einen weisse Engelchen, in der Stube ein stattlicher Sommerblumenstrauss. «Wir haben immer frische Blumen im Haus», sagt Donat Ledergerber, der mit seinem Lebenspartner in Engelburg ein rostrotes Haus mit weissen Fenstern im skandinavischen Stil bewohnt.

Hund Twix, ein verspielter Jack Russel, rast durch den Garten und zerfetzt ein Stofftier. «Er ist ein Familienmitglied», sagt der Politiker über seinen vierbeinigen Freund. In der Küche türmen sich Wassermelonen, Hügel aus Aprikosen, Pfirsichen Weintrauben. Ein paradiesischer Anblick. «Die Küche ist die Domäne meines Partners, er hat gerade Kuchen gebacken. Wollen Sie ein Stück?», fragt Ledergerber.

Der prominente SP-Mann kandidiert fürs Schulpräsidium Gaiserwald. SP, GLP und SVP unterstützen ihn. «Er ist prädestiniert für dieses Amt», sagt Anita Blöchliger Moritzi, Präsidentin der SP Gaiserwald. Ledergerber sei ein guter Konfliktlöser.

«Ich habe ihn im Kantonsrat als kollegial, fokussiert, gut organisiert und umgänglich erlebt. Er hinterfragt kritisch und kann gut überzeugen.»

Auch seinen verschmitzten Humor schätze sie.

Im Frühjahr war Ledergerber wohl nicht zum Lachen zumute. Bis im Mai war er Generalsekretär der ehemaligen Regierungsrätin Heidi Hanselmann (SP) und führte 170 Mitarbeitende. Der neue Gesundheitsminister Bruno Dammann (CVP) brachte seinen eigenen Generalsekretär mit. Ledergerber musste seinen Posten räumen. «Das zehrt. Ich wäre gern geblieben», sagt der 53-Jährige. Wie geht er damit um?

«Man schluckt drei Mal leer und geht weiter.»

Als bekannt wurde, dass Ledergerber das Gesundheits­departement verlässt, wurden mehrere Ämter an ihn herangetragen. Er beschloss, fürs Gaiserwalder Schulpräsidium zu kandidieren. Unter anderem, weil er in Engelburg bleiben will, wo er seit vier Jahren wohnt.



Seit der Freistellung hat er plötzlich Zeit. Er hat in der Primarschule Ebnat-Kappel eine Schulleitung ad interim übernommen, ein 50-Prozent-Pensum, «mein ‹Ferienjob› bis Ende Jahr». Daneben widmet er sich Hund, Haus und Garten, wandert, trifft Freunde. Freundschaften seien in den letzten fünf Jahren zu kurz gekommen. «Ich hatte kaum noch Freizeit.» Er liest viel, Sachbücher wie «Eine kurze Geschichte der Menschheit» und den Bestseller «Wann sind wir wirklich zufrieden?» von Martin Schröder.



Twix, der temperamentvolle Begleiter von Donat Ledergerber. Bild: Michel Canonica (14. August 2020)

Ledergerber war Gemeinderat, Kantonsrat und Kantonsratspräsident, Sekundarlehrer, Schulleiter und engagierte sich jahrzehntelang in Bildungsfragen. Kritische Stimmen finden, er sei überqualifiziert für das Amt, das er nun anstrebt. Er findet hingegen:

«Das Präsidium wäre die logische Folge in meiner Biografie.»

Es sei das zweitwichtigste Amt in der Gemeinde, nach dem Gemeindepräsidenten. Der Schulratspräsident trägt die Verantwortung für ein Budget von 20 Millionen Franken jährlich, für über 170 Mitarbeitende und rund 900 Schülerinnen und Schüler. Für eine solche anspruchsvolle Aufgabe könne man gar nicht qualifiziert genug sein, meint Ledergerber, der 25 Jahre im Bildungswesen tätig war. «Es ist zentral, dass der Schulratspräsident viel von der Materie versteht und wichtige Impulse setzen kann.»



FDP und CVP glauben, dass der 40-jährige Raphael Franke der Richtige für diese Aufgabe wäre. Dieser hat angekündigt, dass er die Schulstruktur analysieren wolle. Und im Rahmen einer Reform wenn nötig sogar den eigenen Posten abschaffen würde. «Wir wollen einen Macher, der eine Strategie vorgibt, keinen Verwalter», sagt Alex Uhler, Präsident der FDP Gaiserwald. «Genau das bin ich. Ein Macher», sagt Ledergerber dazu. Die Schule brauche eine klare strategische Führung. «Man muss aber auch aufpassen, dass man funktionierende gute Systeme nicht kaputtreformt.» Es gelte, die hohe Qualität und Chancengerechtigkeit in der Bildung zu behalten.

«Ich finde es seltsam, wenn Leute von aussen kommen und meinen, es sei zielführend, das ganze System auf den Kopf zu stellen.»

Schulgeben sei eine Kunst. Und die Kunst des Präsidenten sei es, dass alle Beteiligten, welche die Schule ausmachen – Lehrpersonen, Hauswarte, Therapeutinnen, Eltern, Schülerinnen und Schüler – gut zusammenwirken. Er sieht es als seine künftige Funktion, «dafür zu sorgen, dass dieses Räderwerk zusammenspielt». Auch wolle er im Gemeinderat die Anliegen der Schule einbringen. «Ich weiss, wie ein Gemeinderat als Gremium tickt. Und diese Zusammenarbeit reizt mich auch sehr», sagt der ehemalige Gemeinderat von Kirchberg, und man merkt ihm an, dass er am liebsten gleich loslegen würde.

Lehrer weckte seine ­Begeisterung fürs Theater Wäre das Schulratspräsidium ein finanzieller Rückschritt für den Kadermann? «Der Lohn ist nicht meine Hauptmotivation. Mich reizt die Aufgabe, die Schule Gaiserwald in die Zukunft zu führen.» Schon als Kind ging er gern in die Schule. Sein Sekundarlehrer im Sonnenhof in Wil weckte seine Begeisterung für Kunst, Theater und Literatur. «Es stimmte auf der persönlichen Ebene. Das wirkte lange nach.»

Kunstfan Donat Ledergerber schmückt sein Zuhause mit filigranen Skulpturen. Bild: Michel Canonica (14. August 2020)

Die Persönlichkeit einer Lehrperson sei enorm wichtig. «Schule findet über die Lehrperson statt, über die persönliche Bindung. Wenn das stimmt, ist schon viel gewonnen.»

Es gehe in der Volksschule nicht darum, kleine Professoren auszubilden. Sondern darum, «unsere Kinder und Jugendlichen zu lebensbejahenden und lebenstüchtigen jungen Menschen zu erziehen». Zu Menschen, die herausfinden, was sie zufrieden macht. Ein hoher Anspruch. Donat Ledergerber klopft auf sein Buch über die Zufriedenheit. «Um das geht’s letztlich.»