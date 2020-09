Schulausflug endet im Spital: Mädchen verletzt sich bei Zusammenstoss auf der Rodelbahn Flumserberg Am Freitagnachmittag ist es auf der Rodelbahn Flumserberg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. 05.09.2020, 09.41 Uhr

Die Rodelbahn Flumserberg.

Bild: Benjamin Manser (8. September 16)

(kapo) Zwei Schulklassen waren mit mehreren Lehrpersonen am Flumserberg am Rodeln. Bei der Einfahrt in einen Tunnel im Zielgelände musste ein 14-jähriges Mädchen ihren Rodel abbremsen. Dies merkten zwei nachfolgende Schülerinnen zu spät und es kam zur heftigen Auffahrkollision, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.