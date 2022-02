BTS-Petition: Innert 48 Stunden schon 1000 Unterschriften

Schon in den ersten 48 Stunden 1000 Unterschriften für BTS-Petition

1000 Unterschriften in zwei Tagen: Die von der FDP Thurgau am Dienstag offiziell lancierte Petition «BTS umsetzen – jetzt» wird laut einer Mitteilung der Partei von einer breiten Öffentlichkeit unterstützt. Die in 48 Stunden zusammengekommenen Unterschriften aus breiten Bevölkerungskreisen zeigten, wie dringlich das Anliegen sei.