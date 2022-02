Schönheit Facelifting statt Mallorca: Durch die Pandemie konnten die Thurgauer Schönheitszentren mehr Kundinnen und Kunden verzeichnen Wegen Videocalls und Maskenpflicht wollten Frauen vor allem ihr Gesicht und ihre Augenpartie attraktiver gestalten. Männer hingegen nutzten das Homeoffice, um sich unbeobachtet von einer Fettabsaugung erholen zu können. Während sich die ästhetische Chirurgie über den Kundenzuwachs freuen kann, hatten kleinere Beauty-Salons in der Coronakrise jedoch zu kämpfen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Frischer im Zoom-Meeting aussehen und über der Maske eine schöne Augenpartie präsentieren: Das wollten in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Kundinnen und Kunden der Schönheitszentren und -kliniken im Thurgau. Bild: Esther Michel (Hugo: 100146213)

Ein blauer Fleck lässt sich leicht unter Masken und hinter ausgeschalteten Zoomkameras verbergen, und eine plötzliche Gewichtsabnahme fällt nach vielen Monaten, in denen man die Arbeitskolleginnen und -kollegen nicht gesehen hat, kaum auf. Viele Schönheitskliniken konnten sich daher durch die Pandemie über mehr Kundschaft freuen.

Volker Wedler, Chirurg in der Kreuzlinger Bellevue-Klinik Bild: PD

So auch Volker Wedler, Chirurg in der Kreuzlinger Bellevue-Klinik: «Gerade nichtinvasive Eingriffe, wie etwa Injektionen im Gesicht oder Fadenlifting haben bei uns um 15 Prozent zugenommen.» Operationen im Gesicht seien ebenfalls um zehn Prozent angestiegen, während die Nachfrage zur Optimierung des Brustbereichs bei Frauen im Gegenzug stabil blieb.

Mehr Fokus auf die Augenpartie

Diesen Trend beobachten auch andere Schönheitszentren. Sascha Dörrmann, auf ästhetische Medizin spezialisierter Facharzt für Anästhesiologie, kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Videocalls mit dem zunehmenden Fokus auf diesen Körperbereich zu tun haben können. Dörrmann erklärt:

Sascha Dörrmann, Facharzt für Anästhesiologie in der ästhetischen Medizin im Uttwiler Schönheitszentrum Skinline Aesthetics Swiss. Bild: PD

«Aufgrund der Kommunikation über den PC liegt der Fokus des Gegenübers vermehrt auf dem Gesicht und nicht mehr auf dem gesamten Körper.»

Zusammen mit Social Media nehme er ausserdem wahr, dass die Menschen generell kritischer mit ihrem Selbstbild umgehen würden. In seinem Schönheitszentrum Skinline Aesthetics Swiss in Uttwil bietet Dörrmann unter anderem Faltenbehandlungen an. Ausserdem würden sich nichtinvasive Behandlungen, also Eingriffe, die ohne ein Skalpell auskommen, bei ihm in der Praxis zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Ein ähnliches Bild kann auch Sebastian Leitsch in der ästhetischen Chirurgie des Spitals Thurgau zeichnen. Zu den jederzeit beliebten Brustvergrösserungen, -verkleinerungen und -straffungen bei Frauen hätten sich in den vergangenen zwei Jahren vermehrt Augenlidstraffungen gesellt. «Mit der Maskenpflicht ist die Augenpartie wohl wichtiger geworden», mutmasst Leitsch.

Unters Messer statt in die Ferien

Sebastian Leitsch, Leitender Arzt Plastische Chirurgie im Spital Thurgau. Bild: PD

Männer hätten im Spital Thurgau wiederum zunehmend in Fettabsaugungen und Bauchdeckenstraffungen investieren wollen. Wahrscheinlich auch, weil viele mit der Homeoffice-Pflicht den kritischen Blicken ihres Umfelds entgehen konnten. Der plötzliche Gewichtsverlust und die Regeneration nach einer Operation liessen sich zu Hause gut kaschieren.

Leitsch glaubt zwar, dass gerade die jüngere Generation immer häufiger ohne Scheu öffentlich über ästhetische medizinische Eingriffe sprechen kann. «Im Thurgau sind Schönheitsoperationen aber trotzdem noch immer ein Tabuthema.» Dass der Bundesrat nun fast zwei Jahre lang die Bevölkerung dazu angehalten hatte, auf möglichst viele Kontakte zu verzichten, kam für einige, die sich ohnehin eine optische Veränderung herbeisehnten, wohl ganz recht. Hinzu kommen bessere finanzielle Mittel. Leitsch fügt an:

«Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich dachten, wenn sie schon nicht ins Ausland in die Ferien gehen können, gönnen sie sich auf eine andere Weise etwas.»

Sich etwas gönnen war schliesslich gerade während des Lockdowns schwierig. Neben den Ferien fielen auch viele andere Freizeitaktivitäten auf unbestimmte Zeit aus: ins Restaurant oder in die Bar gehen, ein Kinobesuch, Museen, Zoos oder Konzerte. Gerade in der ersten Hälfte der Pandemie konnte dafür kein Geld ausgegeben werden, selbst wenn man gewollt hätte. Statt nach Mallorca oder regelmässig ins Restaurant ging es bei den einen oder anderen deshalb in den OP-Saal.

Weniger Schönheits-OPs im Spital wegen fehlenden Personals

Sebastian Leitsch schätzt, dass im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Schönheitsoperationen im Spital Thurgau um 20 Prozent gestiegen ist. Der Facharzt für Plastische Chirurgie bezieht sich mit dieser Einschätzung aber bewusst auf die Anzahl Anfragen und nicht auf die durchgeführten Eingriffe, denn: Viele der planbaren Operationen mussten für die Behandlung von Coronapatientinnen und -patienten vertagt werden. «Gerade das Anästhesiepersonal ist knapp gewesen. Es wurde an anderer Stelle gebraucht, auf der Intensivstation oder im Notfall», erklärt Leitsch. Aktuell stehe aber wieder die volle Kapazität in den Spitälern in Frauenfeld und Münsterlingen zur Verfügung.

Angesichts der fehlenden Kapazitäten des Spital Thurgaus, stellt sich durchaus die Frage, ob potenzielle Kundinnen und Kunden während der Krise auf private Kliniken umschwenkten. Sebastain Leitsch konnte eine solche Entwicklung jedoch nicht feststellen. «Im Gegenteil: unsere Kundinnen und Kunden nehmen die längeren Wartezeiten für planbare Eingriffe bei uns in Kauf und haben in der Regel Verständnis für die Situation», erklärt der Leitsch.

Nicht alle haben profitiert

Mehr Geld, mehr Zeit mit sich selbst, weniger kritische Augenpaare, die Veränderungen feststellen konnten – nicht allen Schweizerinnen und Schweizern erging es so. Manche verloren ihre Anstellung oder hatten mit Kurzarbeit zu kämpfen. Von einer Zunahme der Kundinnen und Kunden über die gesamte Beauty-Branche hinweg kann deshalb trotzdem nicht die Rede sein.

Suzanne Fuchs, Geschäftsführerin des Beauty Diamant in Frauenfeld Bild: mem

So kann Suzanne Fuchs, Geschäftsführerin des Beauty Diamant in Frauenfeld, das etwa Gesichtsbehandlungen, Faltenunterspritzungen und Ernährungsberatung anbietet, eine starke Abnahme der Nachfrage feststellen: «Bei den nichtinvasiven Schönheitsbehandlungen befinden sich meine Dienstleistungen im Hochpreissegment. Viele meiner Kundinnen und Kunden können sich diese nicht mehr leisten, weil sie die Massnahmen finanziell zu spüren bekommen haben.» Andere hätten Angst vor einer Ansteckung gehabt und auf ihre Dienstleistungen verzichtet. Schliesslich sei es gerade bei Gesichtsbehandlungen unmöglich, auf engen physischen Kontakt zu verzichten.

Fuchs nimmt jedoch an, dass auch andere Beauty-Salons mit diesen Problemen konfrontiert gewesen sind. So könne sie in ihrem Segment beobachten, dass viele mit ihren Preisen runtergegangen sind und stärker auf Werbung setzen. Dass diese Entwicklungen in direktem Zusammenhang mit der Pandemie stehen, ist für Fuchs klar, denn: «Mit den Lockerungen erhalte ich beinahe zeitgleich wieder mehr Anfragen.»

