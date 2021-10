Private Schnelltest-Anbieter laufen Apotheken den Rang ab

Schnelltests Nachfrage nach Schnelltests in Ostschweizer Apotheken nimmt ab, Dumpingpreise nehmen zu – Apothekerverband verlangt: «Regierung muss Privatanbietern auf die Finger schauen» Seit Anfang Woche sind Covid-Schnelltests kostenpflichtig. Wie hat sich der Ansturm auf Apotheken und Drogerien in der Ostschweiz seither verändert? Und welche Preise verlangen die verschiedenen Anbieter für einen Schnelltests? Alain Rutishauser, Judith Schuck und Silvan Meile Jetzt kommentieren 13.10.2021, 20.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schnelltests sind seit Montag kostenpflichtig. Die Preise unterscheiden sich teils stark. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone

Das BAG hat die Kosten für Schnelltests auf 47 Franken berechnet. Seit Montag sind sie nun kostenpflichtig. Apotheken und Privatanbieter können die Preise allerdings selbst bestimmen. Die Apotheken halten sich meist an den Richtwert des Bundes, bei anderen Anbietern kommt es teils zu Dumpingpreisen. So kann beispielsweise bei einem privaten Anbieter mit zwei Standorten in der Stadt St.Gallen ein Schnelltest-Abo ab 11 Franken pro Test gelöst werden.

Auch an der Olma ist ein Schnelltest vergleichsweise günstig. In den drei Testcentern im Breitfeld, am Bahnhof St.Fiden und vor dem Olma-Gelände kostet er lediglich 26.50 Franken. Wie schafft es die Olma, solch tiefe Preise für Schnelltests anbieten zu können? «Ein Partner betreibt die Testzentren an der Olma und führt die Antigen-Schnelltests durch. Aufgrund des grossen antizipierten Testvolumens hat er uns für die Olma diesen Preis gemacht», erklärt Olma-Mediensprecher Nico Canori. Täglich werden in den drei Testzentren gut 1000 Tests durchgeführt.

«Wir waren überrascht, denn der grosse Andrang auf Schnelltests blieb aus – auch schon vergangene Woche, als die Tests noch gratis waren.»

Apothekerverband verlangt hartes Durchgreifen

Claudia Meier-Uffer ist Inhaberin der Rotpunkt Apotheke in Gossau und Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen Appenzell. Am Montag hat sie eine leichte Abnahme an Terminen um rund zehn Prozent festgestellt. «Darüber sind wir aber eigentlich nicht traurig, denn so können wir uns wieder ein Stück mehr auf unsere Kernkompetenz als Apotheke konzentrieren», sagt Meier-Uffer.

Beim Preis für den Selbsttest hält sie sich an die Berechnung des Bundes. Die Apotheke kann deshalb nicht mit den Dumpingpreisen mithalten. «Doch unser Personal ist meist besser ausgebildet und verdient daher auch mehr. Ausserdem stellen Apotheken die Infrastruktur zur Verfügung», sagt Meier-Uffer. Ihr sei es ein grosses Anliegen, dass bei privaten Anbietern die Qualität leide und dies zu Lasten des Kunden gehe.

«Ich verlange deshalb von der Regierung, dass sie den Privatanbietern genau auf die Finger schaut und die gleich hohen Massstäbe setzt, wie er es bei uns Apotheken tut.»

Falls Mängel festgestellt würden, solle die Regierung dann auch hart durchgreifen und die Zelte schliessen. Denn eine kranke Person, die sich nach einem mangelhaften Schnelltest unter das Volk mische, helfe niemandem weiter.

Weniger Schnelltest-Termine in Apotheken

In der Medbase Apotheke in Wittenbach hingegen wurde kein Rückgang an Schnelltest-Terminen festgestellt. Die kommenden Tage und Wochen seien weiterhin ausgebucht, wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage verrät. In der Ameisen Apotheke in Flawil ist der Wechsel auf die Kostenpflicht hingegen spürbar: «Wir haben seit Montag bis zu 20 Prozent weniger Termine für Schnelltests», sagt Dominique Bätscher, Inhaberin der Apotheke.

Noch stärker spürbar macht sich der Wechsel zu kostenpflichtigen Schnelltests in der Bruggen Apotheke in St.Gallen. «Wir haben rund ein Drittel weniger Anmeldungen, seit die Schnelltests kostenpflichtig sind», sagt Inhaber Matthias Kramer. Es zeichne sich ab, dass zumindest in seiner Apotheke die Nachfrage abnehme. Davor war auch die Bruggen Apotheke jeweils ausgebucht.

Für einen Schnelltest verlangt Kramer 50 Franken. «Das Personal braucht Kurse, es sind Beratungsgespräche nötig, und auch Test und Zertifikat kosten», sagt Kramer. All dies rechtfertige den Preis, denn gerade hier sei eine gute Betreuung wichtig. Doch Kramer sagt:

«Es ist jedem freigestellt, sich für einen günstigeren Schnelltest zwischen Stühlen und Bänken zu entscheiden. Dort kann es allerdings Abstriche in Sachen Qualität geben.»

Bislang kein Preiskampf im Thurgau

Im Kanton Thurgau hat die Einführung der Kostenpflicht für Covid-Tests dazu geführt, dass der Regierungsrat die Kapazität fast verdreifacht – auf bis zu 3200 Tests pro Tag. Laut dem Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin wären die Kapazitäten der Apotheken einem Ansturm nicht gewachsen. Die Kapazitäten der bisherigen rund zwei Dutzend Anbieter wie Arztpraxen, Apotheken und privaten Testcenter werden deshalb ergänzt durch zwei grosse Testcenter des Frauenfelder Telemedizinunternehmens Misanto AG.

Beide neuen Testcenter bieten eine Tageskapazität von je 1000 Tests; jenes in Frauenfeld ist bereits in Betrieb. Martin ist bestrebt, das Angebot an der Nachfrage zu orientieren. Je nach Bedürfnis lassen sich die Kapazitäten im Rahmen der Vereinbarungen erhöhen oder reduzieren. Die privaten Anbieter sind frei in ihrer Angebotsgestaltung.

Ein Preiskampf unter den Thurgauer Anbietern hat sich bislang nicht entwickelt. Die Preise für den Schnelltest bewegen sich meist im Bereich von etwa 47 Franken (Richtwert des Bundes) bis 54 Franken. Sowohl tiefere als auch höhere Preise sind möglich, da es keine Preisbindung gibt. Eine Übersicht aller öffentlichen Testanbieter mit Angebot und Öffnungszeiten im Kanton Thurgau findet sich auf der Website www.gesundheit.tg.ch. Die Preise sind dort allerdings nicht aufgeführt und müssen erfragt werden.

Ungeachtet des Preises müssen die Testanbieter vorgegebenen Qualitätsstandards genügen. In der jüngeren Vergangenheit ist es im Thurgau vorgekommen, dass Testzentren geschlossen werden mussten, weil sie nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen.

Rückgang kann auch mit den Ferien zusammenhängen

Die Misanto AG, ein Frauenfelder Start-up im Bereich Telemedizin, steht mit beiden Beinen fest im Test-Geschäft. Zum kantonalen Testzentrum in der Alten Post Frauenfeld kommt am 25. Oktober eines in Amriswil hinzu.

Seit Montag nimmt das Unternehmen indes einen leichten Rückgang wahr. Die Testbereitschaft sei aber weiterhin da, sagt Thomas Krech. «Wir sind gewohnt, dass diese Pandemie in Wellen verläuft», sagt der CEO.

«Manchmal testen wir plötzlich nur halb so viel, dann ist wieder viel los.»

Phasenweise komme es auch zu Überlastungen. Dass momentan weniger Leute kämen, könne auch mit den Ferien zusammenhängen. Die meisten seien wohl schon verreist.

Bei der City Apotheke in Amriswil spürt man in dieser Woche keinen Rückgang der Nachfrage nach Tests. «Unsere Termine der nächsten Tage sind ausgebucht», sagt Patricia Lehner. Ein Rückgang aufgrund der Kosten, die nun für Personen ohne Symptome anfallen, sei nicht spürbar. Gemäss Website kostet ein PCR-Test 149 Franken, einen Antigen-Schnelltest gibt es für 49 Franken.



Bei den Preisen für die Tests richtet sich Misanto nach den Empfehlungen des Bundes. Ein Schnelltest für den Selbstzahler mit 48 Stunden Gültigkeit kostet 47 Franken. Der PCR-Test dient 72 Stunden als Nachweis und kostet 112 Franken. Wer ein Zertifikat benötigt, zahlt hierfür jeweils fünf Franken zusätzlich. Krech betont:

«Wir heben uns von den anderen Testzentren darin ab, dass wir ein eigenes Labor haben.»

Einen Konkurrenzkampf spüre er bisher nicht. «Druck haben wir keinen, aber immer viel zu tun.»