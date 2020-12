Schneefall Wintereinbruch in der Ostschweiz: 12 Unfälle im Kanton Thurgau, keine Unfälle in St.Gallen und im Appenzellerland Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn fällt in der Ostschweiz der erste Schnee. Dies führte zu vereinzelten Unfällen in tieferen Lagen. David Grob 01.12.2020, 09.03 Uhr

Ziehen Sie ihren wärmsten Norwegerpullover an, montieren Sie die Schneeketten, feuern Sie den Kachelofen ein: Der Winter hat die Ostschweiz erreicht – pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn. Undine heisst die Kaltfront, die Schulkinder frohlocken und Autofahrer fluchen lässt. Sie bringt bis in die tiefsten Lagen ein «Gemisch aus Schnee, Regen und Eiskörnern», wie der Wetterdienst Meteonews auf Twitter schreibt. Auf Strassen und Trottoirs bestehe akute Glättegefahr.

Mehrere Unfälle im Thurgau, keine in St.Gallen oder im Appenzellerland

So kam es im Thurgau auch bereits zu mehreren Unfällen aufgrund der widrigen Verhältnisse. 12 Unfälle wurden bei der Kantonspolizei Thurgau gemeldet, wie Mediensprecher Michael Roth auf Anfrage mitteilt (Stand 7:45 Uhr). Dabei sei es zu keinen Verletzten gekommen. Unüblich sei dies beim ersten Schnee nicht, sagt Roth.

Zu keinen Unfällen aufgrund des Wintereinbruchs sei es hingegen im Kanton St.Gallen gekommen. «Die Strassen sind weitgehend schneefrei», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Das gleiche Bild zeigt sich am frühen Dienstagmorgen auch in den beiden Appenzell. Kaum Schnee, keine Unfälle.

Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 600 Metern

Tagsüber bleibt es in der Ostschweiz stark bewölkt mit zeitweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber meist bei 500 bis 600 Metern, wie Meteonews auf seiner Website schreibt. Die Temperaturen liegen in St.Gallen und Appenzell am Dienstagmorgen um 0 Grad, tagsüber bei 1 bis 2 Grad. Am Bodensee und im Thurgau können sie auf bis zu 3 Grad steigen. Auf dem Säntis vermeldet Meteonews einen Temperatursturz auf -8 bis -10 Grad.