schneefall Mit Sommerreifen dem Schneematsch entgegen: Diverse Verkehrsunfälle auf den Ostschweizer Strassen – Lenkerin stürzt in Degersheim Abhang hinunter Auf den Ostschweizer Strassen kam es am Wochenende zu diversen schneebedingten Verkehrsunfällen. Verletzt wurde niemand, gleichwohl ermahnt die Polizei zur adäquaten Fahrweise und Ausstattung. 06.12.2020, 18.28 Uhr

(ok) Auf die Schneeflocken folgt eine Zunahme der Verkehrsunfälle – auch in diesem Jahr. Die Kantonspolizei St.Gallen meldet über das Wochenende rund schneebedingte 20 Selbstunfälle. An deren Ursprung steht mehrheitlich das Nichtanpassen an die Strassen- und Witterungsverhältnisse, weshalb der Polizeisprecher Gian Andrea Rezzoli betont:

«Um Unfälle zu verhindern, ist neben der Fahrzeugausstattung auch die Fahrweise den Wetterverhältnissen anzupassen.»

Am Samstagmorgen stürzte in Degersheim eine Autolenkerin 15 Meter den Abhang hinunter. Die 57-Jährige hatte zuvor versucht, einer Person an der Fahrbahn auszuweichen, wobei das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Die Lenkerin sowie die mitfahrende Person konnten das Auto selbständig und unverletzt verlassen.

Bild: Kapo SG

Mit Sommerreifen war am frühen Sonntagmorgen ein 34-jähriger Lenker auf Autobahn A1 von Gossau in Richtung St.Gallen unterwegs. Das Auto geriet ausser Kontrolle und kollidierte letztlich auf dem Pannenstreifen mit einer Leitplanke. Der Lenker blieb unverletzt.

Auch in den Kantonen Thurgau und Appenzell Ausserrhoden vermelden die Polizeisprecher auf Anfrage schneebedingte Selbstunfälle. Die Anzahl sei überschaubar – und Verletzte gab es auch hier, glücklicherweise, keine.