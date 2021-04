Schmuggel 351 Packungen mit Rasierklingen: Zöllner erwischen am Grenzübergang in Au fünf mutmassliche Schmuggler Die Eidgenössische Zollverwaltung kontrollierte am Grenzübergang Au einen Lieferwagen. Mehrere Hundert Rasierklingen konnten dabei gefunden werden. Die Ware ist mutmasslich gestohlen. 19.04.2021, 09.28 Uhr

Mehrere Hundert Packungen Rasierklingen hat die Zollverwaltung bei der Kontrolle eines Lieferwagens gefunden. Bild: PD

(pd/mas) Einen Reiserkoffer gefüllt mit Rasierklingen. Das hat die Eidgenössische Zollverwaltung am Grenzübergang Au bei der Kontrolle eines Lieferwagens gefunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Am 10. April 2021 stoppten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) einen Lieferwagen mit bulgarischem Kennzeichen. Die fünf Passagiere waren im Begriff, nach Österreich auszureisen.