Toni Brunner: Die Städter opfern die Berggebiete dem Wolf

Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Die Städter träumen von Schmetterlingen im Toggenburg – und opfern die Berggebiete dem Wolf In der Schweiz kann sich der Wolf unkontrolliert ausbreiten. Die Lage in den Berggebieten gerät zusehends ausser Kontrolle. Nur haben es die urbanen Romantiker noch nicht gemerkt. Wenn wir den Wolfsangriffen nichts entgegensetzen, entvölkern wir die Berggebiete – und werden im Mittelland zu einer einzigen Stadt. Toni Brunner 16.08.2021, 05.00 Uhr

Toni Brunner, Tagblatt-Kolumnist

Bild: Michel Canonica

Ich wähle diesen schönen Titel, damit auch die letzten Romantiker in den Städten meinen Gedankenstrich lesen. Denn wer träumt schon nicht von schönen Schmetterlingen und vom wildromantischen Toggenburg? Diese Kolumne wird allerdings alles andere als romantisch. Es tummeln sich nämlich bei uns in der Ostschweiz nicht mehr nur der kleine Fuchs oder der Zitronenfalter, nein in unseren Gefilden gibt es immer mehr Grossraubtiere. Bei uns geht aktuell der Wolf um.

Und damit laufen wir in den ländlichen Gebieten in ein grosses Problem. Man wird mir vorwerfen, dass sei Panikmache eines verängstigten Bergbauern. Mitnichten. Die Lage in den Berggebieten gerät nämlich zusehends ausser Kontrolle. Nur haben es noch nicht alle gemerkt.

Der Wolf breitet sich unkontrolliert aus

Fakt ist: Aktuell findet eine unkontrollierte Ausbreitung des Wolfes in der Schweiz und damit auch bei uns in der Ostschweiz statt. Es gibt hierzulande immer mehr Wölfe und Wolfsrudel. Eine Folge davon sind zunehmend tödliche Angriffe auf Schafe, Ziegen und Rinder. Älpler stellen fest, dass ihre Nutztiere auf den Alpen verängstigt sind. Es gab schon mehrere Angriffe auf Kuhherden, die zu Panik und in der Folge zu Abstürzen führten. Es mussten diesen Sommer notfallmässig Abalpungen vorgenommen werden. Der Aufwand zum Schutz der Nutztiere steigt und steigt und steht in keinem gesunden Verhältnis mehr. Die Schäden an Nutztieren nehmen selbst auf geschützten Weiden und Alpen zu.

Wie konnte es soweit kommen?

Mit viel Geld und Aufwand wurde von öffentlichen Ämtern – flankiert von der Politik – die Ausbreitung von Grossraubtieren in der Schweiz forciert. Man hat sich einen Sport daraus gemacht, die Verbreitung von Wolf, Luchs und Bär voranzutreiben. Dort wo es nicht natürlich passierte, hat man mit Steuergeldern nachgeholfen. So zum Beispiel mit der künstlichen Ansiedelung des Luchses bei uns in der Ostschweiz. Dem zugrunde liegt wohl die romantische Vorstellung, dass es wie vor hunderten von Jahren problemlos möglich sei, dass Menschen und grosse Raubtiere in demselben Lebensraum harmonisch und nebeneinander existieren könnten.

Grossraubtiere in der 10-Millionen-Schweiz

Nur hat man vergessen, dass die Schweiz nicht mehr dieselbe ist. Als vor 200 Jahren der letzte Wolf im Engadin erlegt wurde, lebten in unserem Land rund zwei Millionen Menschen. Unterdessen steuern wir munter einer 10-Millionen-Schweiz entgegen. Damals gab es in Schlieren vor Zürich noch nicht 100 Gleise und eine Autobahn A1 quer durch unser Land.

Können also der Mensch und der Wolf im Jahre 2021 noch problemlos nebeneinander leben? Kann die ländliche Bevölkerung und die von der Landwirtschaft geprägte Kulturlandschaft bei einer zunehmenden Ausbreitung von Grossraubtieren noch existieren und funktionieren?

Die Antwort ist klar. Eine friedliche Koexistenz ist eine Träumerei von weltfremden Bürokraten.

Entvölkerte Berggebiete, verstädtertes Mittelland

Ohne die Möglichkeit und die Perspektive den massiv zunehmenden Wolfsangriffen etwas entgegen zu setzen, werden die betroffenen Berggebiete geopfert. Man kann dies wollen. Aber dann soll man bitte ehrlich sein. Dann entvölkern wir die Berggebiete, opfern die Bergbauern und die Alpwirtschaft und werden im Mittelland zu einer einzigen Stadt. Dann müssen wir konsequent sein und künftig Lebensmittel wie Fleisch und Milch aus dem Ausland importieren und werden zu einer bedeutungslosen Tourismusdestination. Wollen wir das?

Die Schweiz muss sich entscheiden!

Toni Brunner, ehemaliger Präsident der SVP Schweiz, ist Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg sowie Mitglied des Referendumskomitees «Nein zu staatlich finanzierten Medien». Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Ulrike Landfester, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.