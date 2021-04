Kantonsrat Stacheldraht-Kompromiss akzeptiert, heiklen Volksentscheid vermieden Die «Stopp-Tierleid»-Volksabstimmung ist vom Tisch: Der St.Galler Kantonsrat einigt sich kurz und schmerzlos auf den geschärften Gegenvorschlag. Der Kompromiss wurde von den Initianten und von Bauernverbandsvertretern hinter den Kulissen geschmiedet: Ein fragwürdiges, aber erfolgreiches Vorgehen. Marcel Elsener 19.04.2021, 22.01 Uhr

So emotional und umstritten das Thema Stacheldraht und tödlich verletzte Wildtiere, so kurz und schmerzlos ging der im letzten Moment errungene Kompromiss für den präzisierten Gegenvorschlag der Regierung zur Gesetzesinitiative «Stopp Tierleid» am Montag über die Kantonsratsbühne. Die Begeisterung, sich in der zweiten Lesung noch einmal über den umstrittenen Nachtrag zum Jagdgesetz beugen zu müssen, hielt sich in allen Fraktionen in engen Grenzen.