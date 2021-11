Schlittelplausch Die Übersicht: Wo gibt es in der Ostschweiz Schlittelpisten? Wenn es bis in tiefere Lagen schneit, verwandelt sich die Ostschweiz in ein Schlittelparadies. Das sind die 16 beliebtesten Routen. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 29.11.2021, 08.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab auf die Schlittelpisten: Zeit im Schnee kann man auch in der Ostschweiz verbringen. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 16. Januar 2021)

Rund um die Stadt St.Gallen

Alles anzeigen

Von der Haltestelle Vögelinsegg geht es den Berg hinauf Richtung «Waldegg». Der Weg führt in den Wald, danach steht die erste Schlittelpassage zum Restaurant Waldegg bevor. Von hier aus könnte man den direkten Weg nach St.Georgen schlitteln, doch der Umweg über den Eggen-Höhenweg lohnt sich. Zwar geht es zuerst erneut leicht bergauf, aber das letzte Stück zur Schäflisegg kann man schlitteln. Rasant ist die Abfahrt danach auf der Strasse zum Unteren Brand.

Der Beschilderung Richtung Riethüsli folgend, geht es an einer Sternwarte vorbei auf den Ringelberg. Oben angelangt, führt der Weg in den Wald. Dann folgt die letzte Schlittelfahrt ins Riethüsli.

Alles anzeigen

Diese steile Strecke ist als Schlittel- und Wanderweg beliebt, aber nicht für Kinder jeden Alters geeignet. Die etwa einen Kilometer lange Strecke startet beim Restaurant Peter und Paul auf der Kirchlistrasse und führt durch den Bruggenwald bis nach Wittenbach.

Alles anzeigen

Für diese Schlittelstrecke sollte in Goldach eine Schneehöhe von mindestens 20 Zentimetern liegen. Rund drei Stunden braucht man für diese Route mit Start in Eggersriet. Von der Haltestelle Post geht es zu Fuss in Richtung Spitzi. Nach der ersten Etappe empfiehlt es sich, am Waldrand entlangzufahren. Danach geht es in Richtung Sennwald und Grauen. Vom Iltenriet in Untereggen folgt die letzte steile Abfahrt auf der Neuhausstrasse. Diese führt schliesslich nahe der Grillstelle Witenwald vorbei, wo der Weg abflacht und man Goldach erreicht.

Tipps aus dem Appenzellerland

Alles anzeigen

Diese Piste ist ein Klassiker. Die längste Schlittelpiste der Ostschweiz startet auf dem Kronberggipfel. Diesen erreicht man bequem mit der Seilbahn. Von hier führt der Schlittelspass über teils steile Strecken, kurze Wegstücke geht man zu Fuss. Die Piste ist präpariert und teils mit Netzen gesichert, die Strecke eignet sich nicht für Anfänger und ist anspruchsvoll.

Alles anzeigen

Der steile Aufstieg zum Berggasthaus unterhalb des Hohen Kasten erfolgt zu Fuss und dauert etwa eine Stunde. Wo man im Sommer mit Trottinetts heruntersausen kann, bietet sich bei Schnee eine ideale Schlittelpiste. Schlitten kann man auch im Berggasthaus mieten. Sie werden nach der Fahrt wieder zum «Ruhesitz» befördert.

Alles anzeigen

Start ist bei der Bushaltestelle Kaien in Rehetobel. Hier führt der Weg für eine gute halbe Stunde aufwärts. Aber Achtung: Auf dieser Route muss man manche Wegabschnitte zu Fuss überwinden. Wenn der Weg aus dem Wald führt und die Waden warmgelaufen sind, kann der Spass losgehen: Von hier schlittelt man bis nach Grub. Die Strasse ist nicht für Autos gesperrt, Bremsbereitschaft ist deshalb gefragt. Spätestens bei der Hauptstrasse in Grub muss man absteigen und diese überqueren.

Nach einem kleinen Stück dem Bach entlang steht ein Fussmarsch zum Fünfländerblick an. Dann geht es nur noch bergab: Der Weg ist schmal, holprig und die Tannen ragen von allen Seiten in den Weg. Auf der letzten Etappe bis zur Mehrzweckhalle Rorschacherberg nimmt die Route nochmals richtig Fahrt auf.

Alles anzeigen

Ebenfalls von der Bushaltestelle Kaien führt ein Schlittelweg nach Heiden. Der zwei Kilometer lange Weg ist zu Beginn identisch mit der Route von Kaien bis Rorschacherberg. Nach dem ersten Stück zu Fuss geht es via Höchi und über die Benzenrüti, wo man über eine Wiese nach Heiden schlittelt.

Alles anzeigen

Bevor man diese Schlittelfahrt geniessen kann, steht eine etwa 1,5-stündige Wanderung bevor. Eine beeindruckende Aussicht und eine schnelle Fahrt ins Tal via Bruggerenwald belohnen die Anstrengungen. Die Strecke misst etwa drei Kilometer.

Alles anzeigen

Von der Schwägalp gelangen Wintersportler in einer 20-minütigen Wanderung auf präparierten Wegen zu den Alphütten von Siebenhütten. Von hier aus können Kinder und Familien mit Schlitten oder Bob auf der alten Schwäg­alpstrasse eine gemütliche, ungefährliche Abfahrt bis zur Postautohaltestelle Steinfluh geniessen. Schlitten kann man vor Ort mieten.

Alles anzeigen

Eine 800 Meter lange Schlittelpiste führt von Eugst nach Chellen im Bühler. Bei genügend Schnee wird die Strecke präpariert. Eine Schneewand soll die Schlittler daran hindern, über die offizielle Piste hinauszuschiessen. Durch das Engagement von Freiwilligen wird die verkehrsfreie Strecke instand gehalten. Sie ist gut gesichert und die Aussicht auf die Umgebung wunderbar.

Alles anzeigen

Von der Landmark in Oberegg erfolgt der Aufstieg entlang der 1,4 Kilometer langen Schlittelstrecke zum Suruggen. In der Vergangenheit wurden hier legendäre Hornschlittenrennen ausgetragen. Die rasante Abfahrt über die steile Piste hat es in sich.

Alles anzeigen

Diese beliebte Schlittelpiste ist etwa zwei Kilometer lang. Bei guten Schneeverhältnissen wird auf der Strecke von Rehetobel zum Hörnlirank der motorisierte Verkehr an Wochenenden nur talwärts zugelassen, und zwar jeweils am Samstag von 12 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr. Mit dem Postauto gelangt man ab Hörnlirank zurück nach Rehetobel oder St.Gallen.

Alles anzeigen

Zum Start dieser Schlittelpiste gelangt man bequem mit der Zahnradbahn: Diese bringt die Wintersportlerinnen und Wintersportler auf den Altstätter Hausberg. Startpunkt des Schlittelspasses ist unmittelbar bei der Haltestelle Stoss. In der Hochsaison gibt es an den Wochenenden und am Mittwochnachmittag zum Teil Extrazüge. Die knapp vier Kilometer lange Piste ist nicht präpariert. Der Weg führt mehrheitlich über die alte Passstrasse.

Schlitteln im Thurgau

Alles anzeigen

Die einzige eigentliche Schlittelpiste im Hinterthurgau befindet sich in der Gemeinde Fischingen. Auf der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen Allenwinden und der Au wird die Strasse je nach Schneeverhältnissen für den Schlittelspass freigegeben. Der obere Teil der Strecke ist für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der unterste Teil ist allerdings nicht mehr offiziell Schlittelweg und auch für den Verkehr zugelassen, weshalb dort Vorsicht geboten ist.

Schlittelpisten im Toggenburg und Werdenberg

Alles anzeigen

Die Alp Gamplüt erreicht man bequem mit der Seilbahn. Die Schlittelpiste führt über vier Kilometer von Gamplüt über die Lisigweid und die Steinrüti wieder zurück nach Wildhaus. Dabei bietet sich den Wintersportlerinnen und Wintersportlern eine tolle Aussicht auf die Churfirstenkette und auf das Dorf Wildhaus.

Alles anzeigen

Eine der längsten Schlittelpisten in der Ostschweiz ist die Route am Chäserrugg. Start ist bei der Mittelstation der Stöfeli-Bahn. Zuerst führt die Piste über offene Schneehänge. Einfacher ist die Route ab dem Iltios. Beim Espel geht es weiter bis nach Unterwasser oder noch einmal mit der Gondelbahn hoch zum Ausgangspunkt.

Wegzustand und Schneeverhältnisse Informieren Sie sich vorab über den Wegzustand, ob die Schlittelpiste präpariert ist und allenfalls ob die Seilbahn in Betrieb ist. Die Tourismusseite des Appenzellerlands veröffentlicht jeweils einen Betriebsbericht über ihre Schlittelpisten.

Ist Ihre Lieblingsschlittelroute nicht in dieser Auswahl? Schreiben Sie einen Kommentar mit Start, Ziel und Routenbeschreibung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen