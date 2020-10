«Schleichender Lockdown»: So reagiert die Ostschweizer Gastrobranche auf die verschärften Coronamassnahmen Die neuen Massnahmen des Bundesrates bringen weitere Herausforderungen für die Gastronomiebranche mit sich. Sperrstunde um 23 Uhr, vier Personen pro Tisch, ausgeweitete Maskenpflicht. Die Präsidenten der Ostschweizer Gastroverbände zeigen sich gefasst, besorgt und teilweise optimistisch. Saskia Ellinger, Karin Erni, Silvan Meile 28.10.2020, 19.31 Uhr

Die Zeiten sind hart für die Gastronomen – sie müssen mit harten Coronamassnahmen leben. Bild: Keystone

Vier Personen pro Tisch, Sperrstunde um 23 Uhr: Die Massnahmen, die der Bundesrat heute verkündete, kommen mit Vorankündigung. Die Gastronomie ist denn auch vorbereitet, wie die Ostschweizer Gastroverbände bekräftigen.

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

«Mit dieser Regel von maximal vier Personen pro Tisch und der Sperrstunde um 23 Uhr müssen und können wir leben», sagt Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. Grundsätzlich seien die Massnahmen so einschneidend wie erwartet und gut durchführbar. Die Sperrstunde für die Restaurants ist laut Bartel nicht besonders schlimm. Anders sehe dies bei Bars und Clubs aus, welche nun vermutlich schliessen müssten.

Stephan Sutter, Präsident des Verbands Gastro Appenzellerland AI, bestätigt: In der Winterzeit gehen die Leute generell nicht so spät nach Hause. Die Bars dagegen werden schon Einbussen haben: «Dort geht der Betrieb normalerweise um diese Zeit erst richtig los.»

Stephan Sutter, Präsident Gastro Appenzellerland AI Bild: Eva Wenaweser

Der Innerrhoder begrüsst es, dass nun auch private Zusammenkünfte ab zehn Personen untersagt sind.

«Es kann ja nicht sein, dass wir Wirte strenge Regeln zu befolgen haben und zuschauen müssen, wie die Leute dann im Gegenzug zu Hause unbegrenzt und ohne Schutzkonzept Partys feiern.»

Ausgeweitete Maskenpflicht bringt Herausforderungen

Markus Strässle, Präsident Gastro Appenzellerland AR Bild: KER

Auch die Maskenpflicht stellt für viele Betriebe eine Herausforderung dar. So berichtet Markus Strässle, Präsident von Gastro Appenzellerland AR und Leiter des Hotels Krone Urnäsch, dass die Maskenpflicht bereits Gäste abgeschreckt habe. Statt einzukehren, würden viele das Essen lieber mit nach Hause nehmen. Er schlussfolgert:

«Wir müssen schauen, ob es sich überhaupt noch lohnt, offen zu haben.»

Die Maskenpflicht vor den Restaurants bei geschlossenen Gartenwirtschaften trifft teilweise auf Unverständnis. So meint Sutter, eine regelmässige Kontrolle bei jeglichen Bedingungen könne vom Wirt nicht erwartet werden. Er appelliert an die Selbstverantwortung.

Für den St.Galler Gastropräsidenten ist das Glas halb voll

Walter Tobler, Präsident des St. Galler Gastroverbandes. Bild: Meinrad Schade

Auch Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes, zeigt sich nicht überrumpelt von den Massnahmen, die bereits ab Mitternacht gelten, und streicht die guten Neuigkeiten heraus. Zur Kurzarbeitsentschädigung für Mitarbeiter auf Abruf – wovon vor allem der Bar- und Clubbereich betroffen ist – sagt Tobler: «Diese Regelung ist sehr wichtig – diese Menschen waren lange Zeit die leidtragenden.»

«Schleichender Lockdown» in der Gastronomie

Ziel des Bundesrates ist es unter anderem, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Doch dieser ist laut Tobler in der Gastronomie bereits beinahe Realität:

«Wir befinden uns seit letztem Montag in einem schleichenden Lockdown.»

Was der Bundesrat am Nachmittag verkündete, hat für die Gastronomiebetriebe bereits ab Mitternacht Folgen. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Gäste blieben seit dem erneuten Aufruf zum Homeoffice und Social Distancing aus, sämtliche Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Hochzeiten und Geburtstage wurden abgesagt. Ruedi Bartel pflichtet bei: Das Geschäft mit den Weihnachtsessen falle dieses Jahr ins Wasser. Bereits reservierte Anlässe seien wieder abgesagt worden.

Zudem ist laut Bartel im Moment Wildsaison und Metzgete, weshalb viele Restaurants in einem ungünstigem Moment getroffen würden. Und:

«Nun stellen auch viele Vereine ihre Aktivitäten wieder ein. Auch das werden wir beim Umsatz spüren.»

Optimistisch in die Zukunft

Grösstenteils sieht die Gastronomie jedoch optimistisch in die Zukunft. So meint Walter Tobler: «Wir hoffen, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen, so wie nach dem Lockdown im Frühling. Die Gastronomen halten sich gewissenhaft an alle Regeln.» Bartel ergänzt: Die Gäste hätten sich genauso wie die Gastronomen an die Vorgaben gehalten.

«Sie werden auch die neuen Massnahmen akzeptieren. Wir alle machen nun das Beste daraus.»