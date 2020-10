Video Schleichender Kahlschlag bei den Drei Weieren in St.Gallen: «Die Bäume auf den Dämmen werden ein Sicherheitsrisiko» Im St.Galler Naherholungsgebiet Drei Weieren muss wegen einer eidgenössischen Verordnung rund ein Dutzend Bäume gefällt werden. Sie gefährden die Dämme zwischen den Weieren. Raphael Rohner 01.10.2020, 13.00 Uhr

Seit längerem hält sich der Verdacht in St.Gallen, dass es immer kahler wird um den St.Galler Mannenweier. Bäume wurden gefällt, ein Ersatz wurde nicht gepflanzt. Fakt ist: Noch vor zwei Jahren standen auf dem vordersten Damm beim Eingang von der Bitzi- und Gessnerstrasse her mehrere grosse Bäume.

Gleich neben dem Sprungturm etwa stand eine grosse Esche und sie wurde nie ersetzt:

Düstere Aussichten für die Bäume auf Drei Weieren. So sah es 2006 aus. Archivbild: Ennio Leanza

«Das stimmt», sagt Adrian Stolz, Leiter von Stadtgrün St.Gallen auf Anfrage: «Wir dürfen auf den Dämmen keine Bäume nachpflanzen. Die Stauanlagenverordnung auf Bundesebene verbietet eine solche Begrünung.» In den kommenden Jahrzehnten wird rund ein Dutzend Bäume auf den Dämmen sukzessive verschwinden und andernorts nachgepflanzt.



Müssen alle weg: Sechs über 30 Meter grosse Linden auf dem Damm beim Milchhüsli. Bild: Raphael Rohner

Wurzeln der Bäume können Dämme gefährden

Die Dämme zwischen den Weiern bestehen hauptsächlich aus Erde. Der Damm zwischen Mannenweier und Möslenguet ist rund zehn Meter hoch und hält das Wasser vom Mannenweier zurück. Unvorstellbar was bei einem Dammbruch passieren würde.

Der Damm auf dem das Milchhüsli steht, überwindet rund sechs Meter Höhendifferenz. Die darauf stehenden Bäume können die Stabilität der Dämme gefährden, beispielsweise wenn ein Baum bei einem Sturm samt Wurzelwerk umfällt. Während der vorderste Damm mittlerweile schon fast baumfrei ist, stehen beim Damm mit dem Milchhüsli noch vier über 30 Meter hohe Linden auf dem Damm.



Beim vordersten Damm steht nur noch ein «Problembaum»: Eine ältere 25 Meter hohe Esche macht den Experten Sorgen. Stolz schaut sich den Baum an: «Der Baum hat schon einige Anzeichen für Krankheiten und wir mussten bereits einen dicken Ast absägen. Wenn die Bäume krank werden, kann die Stabilität der Dämme darunter leiden. Somit werden die Bäume ein Sicherheitsrisiko», erklärt Stolz. Problematisch sei es, wenn ein Baum umfalle und Erdreich mitreisse. Und weiter:

«Ebenso könnten die Bäume und deren Wurzeln faulen und so könnte Wasser in den Damm dringen. Dann entstehen Lücken im Damm und das würde gefährlich.»



Doch fallen die Bäume nicht sofort der Kettensäge zum Opfer. Man behält sie im Auge und beobachtet ihren Zustand genau. Erst wenn ein Baum krank wird oder altershalber abstirbt, wird er gefällt. Stolz:

«Wir müssen aber wohl damit leben, dass unsere Grosskinder den Damm beim Milchhüsli ohne Bäume sehen werden.»

Während die Dämme beim Mannen- und Bubenweier die nächsten Jahre immer kahler werden, bleiben andere Dämme wie der Nellusdamm zwischen Buben- und Kreuzweier verschont. «Dort herrscht kein Niveauunterschied des Wassers, somit besteht bei einem Dammbruch nur eine geringe Gefahr», sagt Stolz.



Bäume verschwinden nicht – es gibt Ersatzpflanzungen

Man versucht nach Möglichkeit die Bäume zu ersetzen, ausserhalb der Dammgebiete. So wurde im Frühling beim Badehäuschen unterhalb des Milchhüslis eine grosse Esche gefällt. Dafür wurden auf dem Hügel gleich daneben zwei neue Bäume gepflanzt.

Diese erst rund drei Meter kleinen Bäumchen werden in den nächsten Jahren zu stattlichen Bäumen heranwachsen um dann den Badegästen wieder Schatten bieten zu können. So will es die Stadt bei allen zu fällenden Bäumen machen: «Wir suchen nach Standorten für Ersatzbäume im Gebiet der Drei Weieren. Es wird sich das eine oder andere verändern in den nächsten Jahren, doch soll die Anzahl der Bäume gleich bleiben», sagt Stolz.



