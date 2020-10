Reportage Schlangestehen bei der Pilzkontrolle: «Zum Glück schauen wir bei manchen Pilzlern noch in den Korb» Bilder: Raphael Rohner Der St.Galler Pilzkontrolleur Hanspeter Schumacher hat diesen Herbst viel zu tun. Immer mehr Leute sammeln Pilze und bringen sie zur Kontrolle. Dabei fungiert Schumacher manchmal auch als Lebensretter. Raphael Rohner 17.10.2020, 11.25 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

In einer dreiteiligen Reportage-Serie tauchen wir ein in die Welt der Pilzsammler. Sie lesen hier nun Teil drei.

Eigentlich hätte Hanspeter Schumacher schon fast Feierabend. Er ist Leiter des Botanischen Gartens der Stadt St.Gallen, und nebenbei ist er noch Pilzkontrolleur. Es ist 16.28 Uhr, und er blickt auf seine Uhr am Handgelenk und steht an der schweren Glastüre der Pilzkontrollstelle. Schon klopfen die ersten Pilzler an die Türe und wollen ihre Körbe zeigen. Schumacher macht die Türe auf und begrüsst ein junges Paar, das einen schönen Korb voller Pilze dabei hat.

«Plötzlich sieht man überall Pilze»

Die junge Pilzlerin war das erste Mal überhaupt unterwegs, um selber Pilze zu suchen: «Ich bin wahnsinnig aufgeregt zu erfahren, was wir da gefunden haben», sagt die 35-jährige Jasmin Graf aus der Stadt. Sie war mit ihrer Kollegin im Kanton Thurgau unterwegs. Die Kollegin hat etwas mehr Ahnung als sie. Graf kann es kaum erwarten, Pilzkontrolleur Schumacher ihre Pilze zu zeigen, und macht den Korb auf.

Ihre zarten Hände, die Fingernägel rot lackiert, greifen behutsam in den Korb, und sie holt mehrere grosse Pilze heraus: «Den haben wir an einer besonders schönen Stelle gefunden. Am Anfang weiss man gar nicht, wo man suchen soll, dann sieht man sie überall. An allen möglichen Orten hat es Pilze, und man beginnt in die Büsche zu kriechen.»



Kontrolleur stibitzt keine Pilze – er will Leben retten

Schumacher schaut sich einen Pilz nach dem anderen an und wägt jede Pilzart der jungen Frau separat. Zwei besonders schöne Pilze pickt er kurz heraus: «Ein Maronen-Röhrling und ein Parasol, schöne Exemplare haben Sie da gefunden.» Graf freut sich riesig über ihren Fund. Doch hat es auch einen Pilz dabei, dem selbst der Kontrolleur nicht traut: «Da bin ich nicht ganz sicher, deshalb geht er vorsichtshalber auf den Kompost.» Es kommt bei vielen Kontrollen vor, dass Schumacher den Sammlern einige Pilze wegnehmen muss:

«Manche denken wirklich, ich würde die Pilze dann heimlich selber essen – dabei esse ich eigentlich fast keine Pilze»

Schumacher nimmt sein Amt als Pilzkontrolleur sehr ernst. Schon bei der Kontrolle des nächsten Pilzkorbes bewahrt er den Pilzer vor Bauchweh oder schlimmerem. Der Mann zeigt seine vermeintlichen Speisepilze, die alle sehr ähnlich aussehen. Einer ist jedoch ein Giftpilz und landet schnurstracks in der Kiste für den Kompost.

Schumacher erklärt dem Pilzler kurz den Unterschied. Dieser ist froh um die kurze Lektion. «Pilze können giftige Doppelgänger haben, und wenn man diese verwechselt, kann das schlimme Folgen haben. Da kann man von Bauchweh über Koliken bis hin zu Vergiftungen bekommen – das wünsche ich niemandem», sagt der Pilzkontrolleur.



Hanspeter Schumacher erklärt im Video mehr zum Thema:

Kaum sind die ersten paar Pilzkörbe kontrolliert, stehen schon wieder weitere zur Ansicht bereit. Eine Mutter ist mit ihrem sichtlich fasziniertem Sohn hergekommen. Sie heissen Luzia Vetsch und Valerio Giger und kommen aus Horn: «Das Pilzlen hat uns regelrecht gepackt. Wir waren gestern so lange im Wald, dass wir die Zeit völlig vergessen haben. Dann haben wir am Abend die Pilze bestimmt und lassen unsere Hausaufgaben jetzt kontrollieren.»

Hanspeter Schumacher ist ist seit über 20 Jahren ... ... amtlicher Pilzkontrolleur der Stadt St.Gallen. Weil das Interesse am ... ... Pilzeln derart zugenommen hat, gibt es manchmal Schlangen vor ... ... der Pilzkontrollstelle. In diesem Korb verbergen sich ... ... einige wunderschöne Pilze. Die 35-jährige Jasmin Graf ... ... war erstmals selber Pilze suchen. Über ihren Fund ist sie überglücklich. Die Pilze will sie gleich zu Pilzgerichten verarbeiten. Ihre Funde wurden genau dokumentiert vom Pilzkontrolleur. Auch Luzia Vetsch und Valentin Giger haben reichlich Pilze gefunden. Ihre Funde haben sie daheim bereits beschriftet und klassifiziert. Hanspeter Schumacher muss sich bei seiner Arbeit auf ... ... seine Sinneseindrücke verlassen können. Oftmals landen ... ... vermeintlich für Speisepilze gehaltene Giftpilze in den Körben ... ... der Pilzler. Schumacher entscheidet sich bei Unsicherheiten ... ... dafür, die Pilze auf den Kompost zu schmeissen. Hanspeter Schumacher isst selbst eher keine Pilze. Nach der täglichen Pilzkontrolle macht der Kontrolleur «Fyroobig!»

Pilzkontrolle soll nicht als Ausbildungsort dienen

Der achtjährige Valerio stellt Kontrolleur Schumacher Fragen über die Pilze, die der Fachmann dem Buben auch gerne beantwortet. Es sei eigentlich zwar nicht seine Aufgabe, die Leute auszubilden und ihnen die Details zu erklären. Doch gibt er gerne kurz Auskunft.

In der Ostschweiz gibt es rund zwei Dutzend Pilzkontrollstellen, bei denen man seine Pilze meist gratis zeigen kann. Meist tun sich mehrere Gemeinden zusammen, um eine Pilzkontrolleurin oder einen Pilzkontrolleur anzustellen.

Schumacher sagt:

«Dieses Amt ist anspruchsvoll, ja.»

Nach einer Ausbildung in Landquart müssen die Kontrolleurinnen und Kontrolleure regelmässig in Wiederholungskurse und an Weiterbildungen. Zudem ist man in der Saison recht eingespannt: «Meistens kann man dann zwischen August und Oktober keine Ferien machen, ausser es hat Stellvertreter, aber das ist nicht immer der Fall.» Es ist nun 16.55 Uhr, der letzte Pilzler kommt zur Kontrolle. Er kommt strahlend zu Schumacher und sagt: «Schon verrückt, dass man anstehen muss, nicht wahr?» – «Ist halt Hauptsaison jetzt», erwidert Schumacher und beginnt die Pilze zu sortieren.

Nach einem kurzen Schwatz mit dem letzten Pilzler schaut Schumacher auf die Uhr und schliesst die Türe der Pilzkontrollstelle im Botanischen Garten ab. Dann reinigt er die Waagschalen, den Tisch und sagt: «So, etz isch aber Fyroobig.»

Lesen Sie in der ersten Teilen der Reportage-Serie, wie man Pilze sucht und findet. Im zweiten Teil erklären erfahrene Pilzler, wie man die über 9000 verschiedenen Pilzarten unterscheiden kann.