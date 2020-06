Reportage Schlange stehen vor den Geschäften und leer gefegte Regale: Der Start in den ganz normalen Shoppingwahnsinn in Konstanz Viele Schweizer nutzten den ersten Samstag nach der Grenzöffnung für die Einkaufstour ennet der Grenze. Ein maskierter Rundgang zwischen leeren Regalen und vollen Parkhäusern. Noemi Heule 21.06.2020, 05.00 Uhr

Im Parkhaus des Einkaufszentrums Lago reihen sich Autos mit Schweizer Kennzeichen aneinander. Donato Caspari

Die Tür schliesst sich, ein weisser Turnschuh schiebt sich dazwischen. In letzter Minute springt eine Studentin in den Regioexpress, der die St.Galler in einer halben und die Romanshorner in einer Viertelstunde nach Konstanz bringt. Für die Nachzüglerin bleibt genug Platz im Thurbozug, in dem jeder zweite Sitz frei bleibt.

Sie setzt sich, holt Leuchtstift und Ordner aus der geräumigen Tasche und gibt den Blick auf eine selbstgenähte Maske frei. Sie bleibt verstaut. An die Maskenempfehlung im ÖV, die der Bundesrat tags zuvor nochmals betont und mit der Bezeichnung dringend unterlegt hat, hält sich niemand. Warum auch? Trotz der schmalen Sitze bleiben zwischen Einzelpersonen und Gruppen weit mehr als der neu definierten 1,5 Meter Platz.

Die Maske ist mehr als Mund- und Nasenschutz

Erst beim Aussteigen nesteln die ersten die Gummizüge ihrer Masken um die Ohren. Die Polizisten, welche die Grenzgänger beäugen, sind ebenfalls maskiert. Ob die Blicke kritisch sind oder nicht, ist schwer auszumachen. Die Türen des Bahnhofsgebäudes werden, Ellbogen für Ellbogen, für den Nachkömmling aufgehalten, bevor sich der Strom hinaus und links in Richtung Lago schiebt.

«Halt», schallt es dort durch den Eingangsbereich, weil ein Herr das Einkaufszentrum ohne Maske betritt. Hier bleibt niemand verschont. Im Gegensatz zur Schweiz, in der der Bundesrat die Maskenempfehlung nie zur Pflicht erhöhte, herrscht hier ein Obligatorium.

Die Maske als Accessoire. Noemi Heule

Die buntgemischte Schar wird zur anonymen maskierten Masse. Doch auch die Maske, die es allerorts zu kaufen gibt, taugt zur Individualisierung. Sie ist mehr als Mund- und Nasenschutz wie es in geflissentlichem Behördendeutsch heisst. Sie ist Accessoire. Es gibt sie in Biobaumwolle, selbst genäht, uni, gemustert oder mit Durchhalteparole wie «alles wird gut».

Vor den Garderoben stauen sich die Besucher

Im Lago heisst es vielerorts anstehen. Vor kleinen Läden, die wegen ihrer geringen Quadratmeteranzahl nur eine Handvoll Leute empfangen dürfen, bilden sich Warteschlangen. Auch vor den Garderoben stauen sich die Besucher, weil jede zweite Ankleide verschlossen bleibt. Die längste Schlange bildet sich vor dem Drogeriemarkt, in dem die Verkäuferinnen mit dem Nachfüllen der leer gefegten Regale kaum nachkommen. «Nach zwei Monaten hatte ich vergessen, wie streng Samstage sind», keucht eine von ihnen unter der Maske hervor.

Nach mehr als zwei Monaten wollen viele Schweizer nicht mehr auf das grenzenlose Shopping verzichten. Die Mehrheit ist nicht mit dem ÖV angereist. Im Parkhaus des Einkaufszentrums reihen sich dafür die Autos mit Schweizer Kennzeichen aneinander, von AG über LU und SZ bis ZH ist die Deutschschweiz fast komplett vertreten.

Die Schweizer gehen wieder über die Grenze einkaufen. Donato Caspari

Die Innenstadt füllt sich mit Leben

«Grüezi, liebe Nachbarn!», titelte der Südkurier am Dienstag, einen Tag, nachdem der Grenzhag von Klein Venedig vom Zaun des Anstosses zum Museumsobjekt wurde, einen Tag, nachdem die Grenzschranken wieder oben blieben. Das Ausrufezeichen zeigt: Nicht nur Liebespaare sehnten sich nach dem jeweils anderen ennet der Grenze, auch das Gewerbe lechzte nach den Einkäufern aus der Schweiz.

«Handel sehnt sich nach den Schweizern», titelte dieselbe Zeitung eine Woche zuvor. Allein im Lebensmitteleinzelhandel seien die Umsätze zwischen 30 und 60 Prozent zurückgegangen, rechnet die IHK Hochrhein-Bodensee vor. Einzelne Betriebe schätzten ihre Einbussen gar auf bis zu 80 Prozent. Auch im Gastgewerbe und in der Hotellerie brachen die Umsätze im grossen Stil weg.

Donato Caspari

«Grüezi», heisst es deshalb allenthalben freundlich. Die Schweizer, die zwar Umsätze bringen aber auch Preise in die Höhe treiben und die Innenstadt verstopfen, waren in Konstanz in der Vergangenheit nicht immer derart willkommen. Die Frage «Wollen sie eine Ausfuhrschein?» rundet die Begrüssung an der Kasse automatisch ab. Eine Frau winkt ab, «das ist mir zu umständlich.»

Da und dort ist sie zu spüren, die Scham einiger Schweizer, sich unter die ersten Schnäppchenjäger zu mischen. Der ein oder andere behält die Maske deshalb wohl gern noch ein wenig länger an und flaniert inkognito durch die Innenstadt, die sich nach dem Lockdown wieder mit Leben füllt.

Vielerorts gilt Maskenpflicht. Donato Caspari

Ein Schritt in Richtung Normalität

Noch etwas zögerlich zwar und doch beginnt am ersten Samstag nach der Grenzöffnung in Konstanz der ganz normale samstägliche Shoppingwahnsinn. Die Stadt Konstanz schreibt auf Anfrage:

«Für manche mag der Einkaufstourismus ein emotionales Thema sein. Unterm Strich ist eine belebte Innenstadt aber besser als eine leere Innenstadt.»

Das Lago nennt zwar keine Zahlen, zieht aber eine positive Bilanz. «Die Geschäfte laufen wieder an», heisst es. Es sei ein Schritt in Richtung Normalität.

Vieles mutet tatsächlich wieder normal an. Auf Klein Venedig spielen Kinder, Hunde tollen über die Wiese, Paare halten Händchen, als hätte es den Grenzzaun nie gegeben. Am Zoll stempeln Einkaufstouristen zwar noch ihre Ausfuhrscheine ab, ansonsten bleibt er unsichtbar, weil ungehindert passierbar. Ein Mann bugsiert ein riesiges Paket in den Zug, der ihn zurück nach St.Gallen bringt. Nur die erneute Leere im Regioexpress mutet seltsam an. Noch immer ist jeder zweite Platz menschenleer, auch wenn jetzt volle Einkaufstaschen die freien Sitze besetzen.