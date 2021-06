Keller-Sutter: Konrad Hummler kontert Kritik von Ueli Forster

Schlagabtausch Ueli Forster kritisiert KKS – jetzt kontert der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler und fordert eine öffentliche Entschuldigung des Textilunternehmers Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens kritisierte der St.Galler Unternehmer und ehemalige Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse Ueli Forster in einem Leserbrief den Gesamtbundesrat, auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Darauf kontert der ehemalige St.Galler Privatbankier Konrad Hummler harsch. Regula Weik 07.06.2021, 12.00 Uhr

«Das ist hartes Stück»: Konrad Hummler zu den Vorwürfen von Ueli Forster an Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 18. Februar 2021)

Es gebe Dinge, die man nicht tun sollte, so beginnt das Schreiben von Konrad Hummler an die Adresse von Ueli Forster. «Dazu gehören Beschuldigungen, die auf wackligen Füssen stehen und mithin falsch sein könnten.» So sei es vergangene Woche im Leserbrief von Forster mit dessen Angriff auf Bundesrätin Karin Keller-Sutter geschehen.

Ueli Forster, St.Galler Unternehmer und ehemaliger Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. Bild: Urs Bucher

Es sei Forster «selbstverständlich unbenommen», den Bundesratsentscheid bezüglich Rahmenabkommen zu kritisieren, hält Hummler fest. So, wie er Forsters Ausführungen verstehe, gehöre der ehemalige Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse «jener Gruppe von Bürgern an, die für ein paar mögliche aussenwirtschaftliche Vorteile die Substanz unseres Landes aufs Spiel setzen würden». Es sei Forsters gutes Recht, diese Meinung zu haben und zu äussern.

Hummler: «Diese Vorwürfe sind ein starkes Stück»

Doch, was Forster in seinem Leserbrief zur Entscheidfindung im Bundesrat aufführe («Erhalt persönlicher Allianzen», «eigener Machterhalt», «Wahlkampfmodus»), sei «schlicht unbelegt», hält Hummler fest. Und er fährt fort: «Gerade im Falle von KKS ist der Vorwurf sogar ausgesprochen töricht. Denn bekanntermassen kann sie tun oder lassen, was sie will – und kann sich der Häme und Schläge von Christoph Blocher gewiss sein. Für welche andere Allianzen hätte sie sich denn beim Entscheid über das Institutionelle Abkommen Schweiz-EU hinreissen sollen?»

Einer Bundesrätin vorzuwerfen, sie hätte Eigeninteresse über Landesinteresse gestellt, sei «ein starkes Stück» und müsste «mit mehr als nur nebulösen Mutmassungen» belegt sein, hält Hummler an Forsters Adresse fest. Und weiter: «Bundesräte werden auf die Verfassung unseres Landes vereidigt; der Vorwurf des Treuebruchs wiegt schwer, vor allem, wenn er durch einen langjährigen Parteifreund ausgesprochen wird.»

Hummler fordert öffentliche Entschuldigung

Abschliessend schreibt Hummler: «Ich habe in meinem Leben lernen müssen, eigene Fehler einzugestehen.» Und er fordert Forster auf, sich für seine «unbedachte Gefühlsaufwallung» in aller Form und öffentlich bei Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu entschuldigen – «wenn Du Manns genug bist. Dein Konrad Hummler».