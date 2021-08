Hoftötungen werden in der Ostschweiz immer beliebter. Ein Besuch.

Schlachtung Der Metzger kommt zur Stippvisite: Immer mehr Tierhalter lassen auf dem Hof töten Um den Tieren den Transport in den Schlachthof zu ersparen, setzen immer mehr Ostschweizer Halter auf sogenannte Hoftötungen.

Ein Augenschein, wenn der Metzger kommt. Noemi Heule 28.08.2021, 05.00 Uhr

Tierhalter Michael Vogt nimmt Abschied, bevor die Hoftötung beginnt.

Bild: Benjamin Manser

Eine Minute. So lange soll es dauern vom Bolzenschuss zum Todesstoss. So lange darf es dauern. Es ist nicht nur diese Deadline, die an diesem frühen Morgen wachrüttelt, die Anwesenden in Anspannung versetzt. Am Horizont schiebt sich die Sonne träge über den Bodensee, auf dem Hof der Familie Nauer im st.gallischen Grub treffen immer mehr Personen ein. Tierärztin, Tierhalter, Helfer, auch der Bauernbub ist extra aufgestanden. Noch fehlt der Metzger.



Seit Juli 2020 sind sogenannte Hoftötungen in der Schweiz erlaubt, im Mai 2021 fand im Kanton St.Gallen die erste statt. Nun steht die dritte an. Um den Tieren den Transport in den Schlachthof zu ersparen, werden sie auf dem Bauernhof betäubt, getötet und entblutet. Erst dann wird der leblose Körper zum Schlachtbetrieb gebracht. Keine Sammelboxen, Schleusen oder standardisierte Schlachtstrassen.

Dennoch ist der Ablauf streng reglementiert, das Ableben formalisiert. Jeder Schritt muss sitzen, damit die Vorgaben des Veterinäramtes eingehalten werden können. Klemmbretter, Formulare und Stoppuhren warten auf ihren Einsatz. Noch befindet sich der Betrieb in der Probephase; bei den ersten fünf Hoftötungen ist Tierärztin Sarah Langner vom kantonalen Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen anwesend, kontrolliert jeden Arbeitsschritt, berät bei Unklarheiten. Gibt es keine Beanstandungen, wird eine definitive Bewilligung erteilt, die Kontrollen erfolgen dann noch stichprobenweise.

Auch der Bauernbub ist extra aufgestanden. Bild: Benjamin Manser

Auf Hoftötungen spezialisiert

Damian Signer lenkt seinen VW mit Innerrhoder Nummernschild rückwärts in die abschüssige Einfahrt. Der silberne Anhänger, eine Spezialanfertigung, voran. Anfang Jahr hat sich der gelernte Fleischfachmann auf Hof- und Weidetötungen spezialisiert, als erster und einziger in der Ostschweiz und darüber hinaus. Seither ist er mit seiner Einmannfirma Waidwerker GmbH von Zürich bis Graubünden unterwegs und ist für die Kantone auch Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für die Neuerung festzulegen.

Fleischfachmann Damian Signer hat sich auf Hoftötungen spezialisiert. Bild: PD

«Geht es dem Tier gut, ist auch die Fleischqualität gut», fasst Signer seine Motivation knapp zusammen. Im Schlachthof entlade sich der Stress der Tiere nicht selten in aggressivem Verhalten. Die Stresshormone wirkten sich zudem negativ auf die Fleischqualität aus. Durchschnittlich eine Hoftötung macht Signer pro Tag, die Nachfrage steigt wöchentlich. In den Monaten vor Weihnachten, wenn die Fleischproduktion alljährlich zunimmt, ist er bereits jetzt ausgebucht.

«Der Abschied gehört dazu»

Signer gesellt sich zur Gruppe, Lagebesprechung: Wo soll der Kran stehen? Wie kann die Zeit von der Box, wo die Kuh betäubt wird, bis zur Entblutung auf Signers Anhänger so kurz wie möglich gehalten werden? Erst dort, nach maximal 60 Sekunden, darf Blut fliessen, wo es im Bauch des Gefährts aufgefangen wird. Wer stoppt die Zeit?

Nur Michael Vogt dreht der Runde den Rücken zu. Vor ihm die viereinhalbjährige Kuh, die von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen soll. Schliesslich soll die Tötung in der gewohnten Umgebung weniger Stress bedeuten, zumindest für das Tier. Es kaut unablässig zuerst Heu, dann Pellets, die ihr Vogt als letzte Leckerli vorsetzt. Vogt fährt ihr über die Flanken langsam, beruhigend. Dann zückt er sein Smartphone. Ein letztes Foto.

Zweimal die Woche besucht Vogt seine Herde, die er im Stall der Nauers untergebracht hat. Nur der Ochse Holger hat einen Namen – weil er ihn nicht schlachten will. Die übrigen rund ein Dutzend Tiere bleiben namenlos. Je enger die Bindung werde, je länger er die Tiere kenne, desto schwerer falle ihm der Abschied, sagt Vogt. «Aber er gehört dazu.» Denn wie Metzger Damian Signer unterscheidet er nicht zwischen Tierliebe und seiner Liebe für gutes Fleisch. «Beides gehört untrennbar zusammen», sagt er.

Ein Drucker lernt metzgen

Unten im Hafen von Staad führt Vogt, Vollbart und Vollglatze, die Hinterhofmetzgerei, wo er das Fleisch seiner Tiere ausbeinelt, reifen lässt und verkauft. Hier präpariert er die Stücke nach amerikanischem Schnitt, um möglichst viel zu verwerten, wie er sagt. Circa einen Monat reicht das Fleisch eines Rindes, wobei er einen massvollen Konsum propagiert. «Ich esse selber weniger Fleisch, seit ich die Metzgerei habe», sagt er. Vogt ist gelernter Drucker, vor 21 Jahren machte er sich auf seinem Beruf selbstständig. Fleisch war lange Faszination, dann Hobby, mittlerweile professionelle Nebenbeschäftigung.

Michael Vogt, Tierhalter und Inhaber der Hinterhofmetzgerei in Staad. Bild: Benjamin Manser

Neben dem Eingang seiner vor zwei Jahren eröffneten Kleinmetzgerei thront der Schädel der ersten Kuh, die auf dem Hof gestorben ist. In der Stirnmitte klafft das Loch, das der Bolzen in die Schädeldecke gerissen hat. Daneben das Fell seiner allersten Schlachtkuh. «Meine Tiere haben einen schlechten Tag im Leben», habe er früher jeweils gesagt, «den Tag der Schlachtung.» Mit der Hoftötung müsse er diesen Abstrich nicht mehr machen. Dafür nimmt er eine Verdoppelung der Kosten für die Schlachtung in Kauf.



Lange Vorbereitung, kurzes Zeitfenster

Dem Tag der Schlachtung geht eine lange Vorbereitungszeit voraus. Seit Wochen wird das Tier mit einem Stock an der Stirn berührt, damit es vor dem Bolzenapparat nicht zurückschreckt. Auch an die Box neben dem Stall wurde es gewöhnt, wo der Kopf mit einer speziellen Vorrichtung lose fixiert ist. Ein Seil windet sich in einer Schlinge um das rechte Hinterbein. Daneben die restliche Herde, ebenfalls gemächlich fressend. Von der Tötung ihrer Artgenossin nur wenige Meter entfernt, bekommen sie nichts mit, ist sich Vogt sicher. «Ansonsten hätten sie beim dritten Mal längst das Weite gesucht.»

Metzger Damian Signer setzt den Bolzenapparat an.

Bild: Benjamin Manser

Der Motor des Heukrans gibt das Startkommando. Ein Schuss, der Bolzen trifft. Die Stoppuhr läuft. Die Kuh sackt dem Gatter entlang zusammen, mit einem Griff wird es geöffnet, der Kran setzt sich in Bewegung, zieht am Hinterbein des Tieres, Körper und Kopf folgen schwerfällig die Auffahrt hoch. Das Bein wird in die Luft gezogen, das andere zuckt, während Tierärztin Langner und Metzger Signer Nasenscheidewand und Augenlid auf Reflexe prüfen. Langsam heben sich über 800 Kilogramm vom Boden, hängen bald über der Ladefläche des silbrigen Anhängers.

Signer sticht zu, blitzartig, die Stoppuhr stoppt. Das Blut stürzt aus der offenen Halsschlagader, zuerst im Schwall, dann in dünnem Strahl, bis nach fünf Minuten ein rotes Rinnsal übrig bleibt.

Tierhalter Michael Vogt verabschiedet sich.

Und mit einer Plane bedeckt.

Blutspuren werden vor dem Transport zum Schlachtbetrieb entfernt.

Die nächste Deadline wartet

Der Minutenzeiger der Stoppuhr hat sich bewegt. Amtstierärztin Langner ist dennoch für den Moment zufrieden. «Wichtig ist, dass das Tier sehr gut betäubt ist und die Reflexe laufend überprüft werden», sagt sie. Die Bedingungen auf dem Hof seien herausfordernd, weil der Kran wegen des Stallvordaches zuerst einige Meter zurücklegen muss, bevor er sich ausrichten kann. Weil die Zeit knapp bemessen ist, laufen schweizweite Bestrebungen, die Limite auf 90 Sekunden zu verlängern. Man werde dennoch bei den nächsten Versuchen daran arbeiten, unter der Minutenmarke zu bleiben.

Nach dem Ausbluten wird der leblose Körper vom Kran gelassen und auf dem Wagen festgezurrt. Die graue Rako-Kiste mit dem aufgefangenen Blut wird ebenfalls im Wagen verstaut, bevor eine Plastikplane die Sicht verdeckt. Nur noch wenige Blutspritzer am Boden und rote Spuren über dem Nummernschild zeugen von der dritten Hoftötung im Kanton St.Gallen. Schnell wird das Nummernschild gewaschen, Sägemehl auf den Boden gestreut, um das Blut zu binden. Der Transport ist parat.

Vor dem Transport zum Schlachtbetrieb werden die Blutspuren entfernt. Bild: Benjamin Manser

Die Anspannung ist verschwunden, allzu viel Zeit will man dennoch nicht verschwenden. Die nächste Deadline steht bevor: Innert 45 Minuten muss die Kuh im Schlachtbetrieb ausgenommen sein. Damian Signer lenkt seinen VW mit voll beladenem Anhänger vorwärts die Auffahrt hinauf. Um die Frist einzuhalten und die Wege möglichst kurz zu halten, arbeitet er mit Schlachtbetrieben in der ganzen Ostschweiz zusammen. Auch Tierhalter Vogt und sein Helfer setzen sich in Bewegung. Amtstierärztin Sarah Langner, deren Kontrolle erst endet, wenn die Eingeweide entfernt sind, folgt zum Schluss der kleinen Prozession.