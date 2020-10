Schimmelmasken im Einsatz – die Nachricht hatte auch im Kanton St.Gallen aufgewühlt – nun gibt der Bund Entwarnung: Die Gesundheit der Träger war nicht gefährdet Von Schimmel betroffene Schutzmasken im Einsatz: Die Nachricht hatte aufgewühlt, auch im Kanton St.Gallen. Denn auch hier waren die Masken aus Armeebeständen verteilt worden. Nun kommt Entwarnung von oberster Stelle: Die Gesundheit der Maskenträger war nicht gefährdet. Regula Weik 16.10.2020, 18.40 Uhr

Masken sind heute zum Alltagsgegenstand geworden. Bild. imago-images.de

Die Maskenpflicht ist derzeit in aller Munde. In den Geschäften türmen sich Schachteln mit Hygienemasken. Von einem Versorgungsengpass ist derzeit keine Rede – anders als im Frühling. Zu Beginn der Coronapandemie waren Schutzmasken auf dem Markt nur schwierig oder nur zu überhöhten Preisen erhältlich. Der Bund sprang ein – und stellte den Kantonen Schutzmasken aus den Armeebeständen zur Verfügung. Auch dem Kanton St. Gallen. Und dieser verteilte sie gratis an verschiedene Institutionen.