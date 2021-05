Schifffahrt «Es ist einfach schön, den Menschen wieder ein paar unbeschwerte Stunden auf See bescheren zu können»: Kursschiffe verkehren wieder international Die sinkenden Fallzahlen machen's möglich: Der grenzübergreifende Linienverkehr der Schifffahrtsgesellschaften wird schrittweise wieder aufgenommen. 21.05.2021, 13.30 Uhr

Hafen Romanshorn: Die Kursschiffe verkehren dank sinkender Fallzahlen wieder international. Bild: Donato Caspari

(red) Die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) wollte ihren Saisonbeginn eigentlich am 2. April 2021 wieder aufnehmen. Dies war aber nur bedingt möglich. Ab heutigem Freitag, dem 21. Mai, wird nun der grenzübergreifende Linienverkehr schrittweise wieder aufgenommen.

Bislang fuhren die Schifffahrtsgesellschaften nur innerhalb ihrer Landesgrenzen mit einem reduzierten Angebot. Lediglich die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) bietet bereits seit dem 15. Mai wieder grenzübergreifende Kursfahrten an.

Das VSU-Fahrplanangebot wird nun deutlich erweitert. So fahren die Schiffe die meisten Häfen und Landestellen an, wodurch beispielsweise der sogenannte Längsverkehr zwischen Bregenz und Konstanz wieder stattfindet. Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) fährt die deutschen Häfen jedoch erst ab 29. Mai wieder an.

VSU-Vorsitzender Norbert Reuter. Bild: PD

Zwar entspricht das Angebot noch nicht zu hundert Prozent dem gewohnten Frühlingsfahrplan, allerdings sind die VSU optimistisch, dass die Schiffe bald wieder im regulären Fahrplan unterwegs sein können. «Wir freuen uns, nach einer langen Wartezeit nun endlich wieder über Ländergrenzen hinweg fahren zu können», sagt VSU-Vorsitzender Norbert Reuter. Jetzt komme es darauf an, dass die Infektionszahlen in allen Ländern weiter sinken und sie dadurch noch mehr Planungssicherheit erhalten. Reuter:

«Es ist einfach schön, den Menschen in dieser nicht einfachen Zeit wieder ein paar unbeschwerte Stunden auf dem See bescheren und ein Stück Lebensqualität zurückgeben zu können.»

Auf allen VSU-Schiffen werden umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Bord sowie umfangreiche Flächendesinfektionen und das Einhalten von Mindestabständen.

Fahrgäste können die aktuellen Schiffsverbindungen auf den Websites der einzelnen Schifffahrtsunternehmen finden und ihre Ausflüge planen. Sie werden gebeten, sich dort auch über die geltenden Hygienemassnahmen vorab zu informieren und Tickets nach Möglichkeit vorab online zu kaufen.