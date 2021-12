Coronaschicksale: Menschen aus der Ostschweiz erzählen von 2021

Schicksale «Man wird quasi entsorgt – menschenunwürdig»: Drei Ostschweizerinnen und Ostschweizer über ihr Coronajahr 2021 Auch das zu Ende gehende Jahr hat uns wegen der Coronakrise viel abverlangt. Wir lassen exemplarisch drei Menschen aus der Ostschweiz zu Wort kommen. Ein Carunternehmer, ein Wirt und eine Sportlerin erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten. Sie handeln von grossen Hoffnungen, enttäuschten Erwartungen, Ärger über die Behörden und psychischen Problemen. Daniel Walt und Eva Wenaweser Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.00 Uhr

«Ich kann nicht mehr schlafen»: Roman Scheiwiller (62), Carunternehmer aus Frauenfeld

Er hat existenzielle Sorgen: Roman Scheiwiller in seinem Car. Bild: Andrea Stalder (16. Dezember 2021)

«Ich kann es drehen und wenden, wie ich will: Ich sehe im Moment keinen Ausweg.» Das sagt Roman Scheiwiller. Vor rund sechs Jahren übernahm er das Unternehmen Mühlebach Carreisen in Frauenfeld – gemeinsam mit seiner Tochter und seinem Sohn. Dies unter anderem mit dem Ziel, seinen beiden Kindern eine gesicherte berufliche Zukunft im Reisebusiness zu ermöglichen.

Nach dem zweiten Pandemiejahr steht der 62-Jährige nun vor den Trümmern seiner Existenz. Seine Kinder haben sich längst einen anderen Job gesucht, ausser ihm, dem Chef, gibt es keine weiteren Mitarbeiter mehr. Die Büroräumlichkeiten hat Scheiwiller im vergangenen Frühjahr aufgegeben: Er betreibt seine Firma, in die er viel Herzblut und seine Pensionskasse gesteckt hat, nun von daheim in Frauenfeld aus. Mittlerweile haben seine Existenzängste sogar zu derartigen psychischen Problemen geführt, dass er sich in Behandlung begeben musste. «Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Ich bin nicht mehr derselbe wie noch Anfang Jahr», sagt er.

Etwas Ablenkung in der Werkstatt

Ins Jahr 2021 war Roman Scheiwiller noch einigermassen zuversichtlich gestartet. Er hoffte, vom Staat zumindest so viel Unterstützung zu erhalten, dass er seinen Betrieb mit einer gewissen Sicherheit würde weiterführen können. «Doch rückblickend muss ich sagen: Es wurde grossspurig sehr vieles versprochen – erhalten haben wir fast nichts.» Dies, obwohl der Umsatz der Firma gemäss Scheiwiller gerade noch einen Viertel beträgt. Hatte das Unternehmen vor Corona im Jahr 2019 noch 42 Reisen von Marokko bis St.Petersburg durchgeführt, gab es dieses Jahr gerade einmal drei grosse Fahrten. Sie führten nach Andorra sowie Sizilien und auf die Insel Elba.

Etwas Ablenkung von seinen Sorgen findet Roman Scheiwiller einzig in der kleinen Werkstatt, die er sich eingerichtet hat, um zu basteln und an Fahrzeugen herumzuflicken:

Bild: Andrea Stalder (16. Dezember 2021)

Was an ihm besonders nagt, ist sein Unverständnis über den Staat. «Jene, die über uns Kleinunternehmer entscheiden, sitzen im Glashaus. Sie begründen uns gegenüber nicht einmal, weshalb wir keine höheren Unterstützungen erhalten. Man wird einfach zur Seite geschoben, quasi entsorgt. Das ist menschenunwürdig.»

Kein Geld für eine neue Brille

Angesprochen auf seine Zukunftsaussichten, sagt Roman Scheiwiller: «Eigentlich müsste ich sofort aufhören. Aber ich würde meinen Kindern einen riesigen Schuldenberg hinterlassen und selber zum Sozialfall werden.» Deshalb hofft der Carunternehmer auf eine baldige Besserung an der Coronafront – und einen Lottogewinn. «Derzeit kann ich aber nichts anderes tun, als auf mich zu achten, damit meine Gesundheit nicht noch mehr Schaden nimmt.» Eine neue Brille brauche er, fügt Scheiwiller noch an. Mit welchem Geld er sie bezahlen soll – darauf hat der 62-Jährige im Moment keine Antwort.

Bild: Andrea Stalder (16. Dezember 2021)

«Die 3G-Regel war für mich der Wendepunkt»: Peter Gemperle (54), ehemaliger Wirt des «Landhauses» Niederuzwil

Anfang war er noch guter Hoffnung, doch dann folgte alles Schlag auf Schlag: Direkt nachdem Peter Gemperle das Restaurant Landhaus in Niederuzwil Anfang des Jahres übernommen hatte, musste er den Betrieb aufgrund des Lockdowns wieder schliessen. «Da war ich aber noch optimistisch, dass wir ab Mai keine Restriktionen mehr haben und das Restaurant normal würden führen können.» Doch es kam anders: Die erhoffte Normalität traf auch im Sommer nicht ein, sodass der 54-Jährige alle Mitarbeitenden im Stundenlohn anstellte, um möglichst flexibel auf die Anzahl Gäste reagieren zu können.

Wirt Peter Gemperle musste das Restaurant Landhaus in Niederuzwil nach nur elf Monaten bereits wieder schliessen. Bilder: Michel Canonica (Niederuzwil, 17. Dezember 2021)

Denn trotz der Öffnung war es laut Gemperle schwierig, das «Landhaus» gewinnbringend zu führen: «Wir sind nicht in erster Linie als Speiserestaurant bekannt und wollten daher unseren Gästestamm erweitern.» Damals sei er noch voller Hoffnung gewesen, dass sie dies spätestens im Herbst würden tun können. Dann folgte jedoch der nächste Schlag: Der Bundesrat führte die 3G-Regelung für die Gastronomie ein.

«Das war für mich der Wendepunkt: Da wusste ich, dass wir die tiefen Umsätze vom Sommer auch in den folgenden Monaten nicht würden steigern können.»

Schliesslich sei es noch schlechter gelaufen als erwartet. Daher musste Gemperle nach nur elf Monaten schweren Herzens den Restaurantbetrieb aufgeben. Und das, nachdem er zuvor jahrelang erfolgreich in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet hatte. Ob er deswegen schlaflose Nächte habe? «Nein, ich schlafe immer gut.»

«Uns wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt»

Das «Landhaus» wird aktuell als Hotel Garni weitergeführt. Der Vermieter des Betriebs wolle aber, dass das Restaurant schnellstmöglich wieder geöffnet werde. Gemperle sagt: «Mit dieser Infrastruktur und dem aktuellen Konzept macht das keinen Sinn.» Ohne aktive Unterstützung des Vermieters werde er das «Landhaus» nicht renovieren. Dafür sei ihm die Situation zu unsicher und auch vom Staat erhalte er keinerlei Planungssicherheiten.

«Wir mussten nicht schliessen, weil wir als Betrieb ein zu grosses Risiko eingegangen sind! Uns wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt.»

Bild: Michel Canonica (Niederuzwil, 17. Dezember 2021)

Gemperle ist enttäuscht davon, dass der Staat offenbar glaubt, die Gastronomie mache die Bevölkerung krank. Ansonsten hätten sie nicht immer wieder schliessen müssen. «Wir werden nicht einmal anständig entschädigt! Wenn es um eine angemessene finanzielle Unterstützung geht, kneift der Bund.» Er findet, die Probleme der Gastronomen würden nicht ernst genommen.

Gastronomen geben sich Mühe – und ziehen am Ende doch den Kürzeren

Gemperle ist der Meinung, dass der Staat zu Unrecht die Gastronomie als Problem in der Pandemie darstellt. Die Enttäuschung darüber ist ihm deutlich anzuhören: «Obwohl wir uns immer Mühe gegeben haben, die Schutzkonzepte umzusetzen, müssen am Ende viele von uns schliessen.» Auch wenn es ihm schwerfällt, spielt Gemperle mit dem Gedanken, sich neu zu orientieren und der Gastronomie ganz den Rücken zu kehren. «Was mein zukünftiger Weg wirklich bringen wird, weiss ich zwar noch nicht. Was ich mir aber wünsche, ist ein Medikament gegen Corona.»

Denn die Diskussion um die Impfung sei emotional zu stark aufgeladen, als dass sich Skeptiker noch überzeugen liessen. Ein Arzneimittel würden diese wohl aber auch akzeptieren und vielleicht würde das einen Ausweg aus der Pandemie bringen.

Bild: Michel Canonica (Niederuzwil, 17. Dezember 2021)

«Wir wollen unsere Freundschaft nicht gefährden»: Andrina Hodel (21), Stabhochspringerin aus Homburg

«Meine Hoffnungen für 2022? Keine. Denn ich habe das Gefühl, dass sie in Bezug auf Corona ohnehin wieder enttäuscht werden.» Das sagt die Thurgauerin Andrina Hodel. Für die Stabhochspringerin aus Homburg geht ein Jahr seinem Ende entgegen, das sie in verschiedenster Hinsicht herausgefordert hat.

Corona macht ihr psychisch zu schaffen: die Thurgauer Stabhochspringerin Andrina Hodel. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 9. April 2021)

Heute vor einem Jahr war Andrina Hodel in einer schwierigen Situation: Sie hatte aufgrund der Coronakrise psychisch zu kämpfen. «Mein grösster Wunsch war, dass es mit mir als Mensch im neuen Jahr wieder bergauf gehen würde. Ich war stark mit mir selber beschäftigt und nahm deswegen auch nicht an Wettkämpfen teil», blickt sie zurück. Hodel nahm deswegen fachmännische Hilfe an – und prompt ging es bei ihr schneller wieder bergauf, als das bei anderen Betroffenen aus ihrem Umfeld der Fall war. Es folgte die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Für die 21-Jährige war das einer der Höhepunkte des Jahres. Ein anderer:

«Es gab diese paar Monate im Sommer, wo sich das Leben für uns junge Menschen endlich wieder einigermassen normal anfühlte.»

Doch das Ganze sollte nicht lange Bestand haben: Mit dem Auftreten der Omikron-Variante wurden ihr die Hoffnungen auf ein normales Leben wieder genommen. Von einem «kleinen Schlag» spricht sie. Davon, dass ihr das Thema Covid-Krise nach wie vor nicht guttue; und davon, dass sie aus Selbstschutz die Nachrichten zwar bewusst nicht gross verfolge, trotzdem aber mitbekomme, was aktuell wieder passiere.

Froh ist Andrina Hodel, dass sie im Kollegen- und Freundeskreis auf andere Gedanken kommt. «Wir achten darauf, dass Corona unsere Gespräche nicht dominiert. Denn das Thema spaltet stark – und wir wollen unsere Freundschaft nicht gefährden.» Ihrer Meinung nach reicht es schon, dass die Pandemie einer ganzen Generation schöne, unbeschwerte Jahre nimmt.

Trainieren kann Andrina Hodel derzeit normal. «Aber es gibt bereits wieder Unsicherheiten im Hinblick auf nächstes Jahr. Wir Sportlerinnen und Sportler haben unsere Ziele, wissen aber nicht mit letzter Gewissheit, ob die Wettkämpfe dann auch wirklich stattfinden werden.»

In Aktion: Andrina Hodel an den Olympischen Spielen in Tokio. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Tokio, 2. August 2021)

Und dann äussert Andrina Hodel schliesslich doch noch zwei Wünsche im Hinblick auf das kommende Jahr. Dass es wieder Wettkämpfe mit viel Publikum geben wird. Und dass in ihrem Psychologiestudium in Zürich der Präsenzunterricht wieder ein Comeback feiern wird.

