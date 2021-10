Schallplatten «Teils wurde ich die Kunden gar nicht mehr los»: Trotz Vinyl-Boom verschwindet mit Yesterday's Music der nächste Plattenladen aus St.Gallen Der Vinyl-Laden Yesterday's Music an der St.-Jakob-Strasse schliesst per Ende Oktober für immer seine Türen, nach 30 Jahren. Die Schallplattenszene in St.Gallen stirbt nach und nach aus. Und das trotz des neuerlichen Vinyl-Booms. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 05.10.2021, 20.57 Uhr

Thomas Spirig schliesst per Ende Oktober seinen Plattenladen Yesterday's Music an der St.-Jakob-Strasse in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Derzeit ist Total-Liquidation im Yesterday's Music. Der Plattenladen schliesst Ende Oktober – nach 30 Jahren. Wer ihn betritt, dem steigen vertraute Gerüche in die Nase, die an vergangene Tage erinnern: altes Papier, Karton, Holz. Auf dem Plattenteller dreht sich ein Album einer unbekannten Band aus den 70ern. Besitzer Thomas Spirig ist zufrieden, wie die Liquidation bisher läuft. Vieles sei bereits weg, so zum Beispiel eine ganze Kiste mit Schnäppchen gleich neben der Kasse. Die Stapel in den Holzbehältern, fein säuberlich nach Genre, Jahr oder Land geordnet, schrumpfen allmählich. Auf alles gibt's Rabatt, Spirig ist immer zum Verhandeln bereit. Ganz viele Raritäten, für die Sammler teils Hunderte von Franken hinlegen, gibt er zurzeit zum Freundschaftspreis ab.

Lädeli sterben trotz Schallplatten-Boom

Vinyl ist so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr, auch in der Schweiz. Der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr ist um 42 Prozent angestiegen. In den USA wurden 2021 sogar erstmals seit den Achtzigerjahren mehr Schallplatten als CDs verkauft. Spirig erklärt:

«Musik wurde wertlos. Man kann sie herunterladen oder streamen, aber das wollen viele Leute nicht. Sie wollen etwas besitzen und in den Händen halten.»

Trotz diesem wachsenden Bedürfnis nach Schallplatten sterben in der Stadt St.Gallen nach und nach die Plattenläden weg. Vor Yesterday's Music schloss 2020 auch Z Records an der Torstrasse nach 40 Jahren, damals vis-à-vis des legendären Africana, wo internationale Grössen wie Black Sabbath, Pink Floyd oder Genesis auftraten.

Reine Plattenläden gibt es nach Yesterday's Music keine mehr in der Stadt, Bro Records und Klang & Kleid verkaufen neben Vinyl auch CDs, Poster, Kleider und Vintageartikel. Auch Spirig bedauert, dass die Vinylszene in St.Gallen verschwindet.

«Ich sah die anderen Plattenläden nicht als Konkurrenz. Jeder hat ein etwas anderes Angebot. Es hätte genug Platz in St.Gallen für einige Plattenläden.»

Bis Ende Oktober ist Total-Liquidation. «Vieles ist schon weg», sagt Spirig, trotzdem hat es noch viele Schnäppchen im Yesterday's Music. Bild: Raphael Rohner

Mit 65 Jahren will Spirig kürzertreten

Spirig hat den Laden Ende 2016 von seinem Vorgänger übernommen. Und es habe etwas Anlaufzeit gebraucht, seit drei Jahren sei der Laden aber richtig gut gelaufen. Der Grund, weshalb Spirig seinen Laden per Ende Monat aufgibt, sei auch nicht das Plattengeschäft. «Vor allem kamen auch immer mehr jüngere Kunden, die mir extrem Freude machen.» Sie könne er noch richtig beraten und neue Geheimtipps zeigen. Vor allem aber auch seit er die Liquidation ausgerufen habe, strömen die Menschen in seinen Laden. «Der Grund ist, dass ich noch ein anderes Unternehmen habe, dem ich mich nun mehr widmen will. Ausserdem bin ich bald 65 Jahre alt und will etwas kürzertreten», erklärt Spirig.

Auch die freien Samstage mit Kollegen vermisse er. «Ich habe mir immer überlegt, den Laden zu zweit zu schmeissen, aber ich habe nie jemanden gefunden, der mitgemacht hätte.» Komischerweise seien nun, da das Ende von Yesterday's Music feststehe, gleich mehrere Leute auf ihn zugekommen und gesagt «Doch, ich hätte dir geholfen.» Doch sein Entschluss steht fest. «Obwohl ich jetzt in den letzten Tagen merke, wie sehr die Leute an dem Laden hängen.»

Yesterday's Music hat von Mittwoch bis Freitag von 13.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bild: Raphael Rohner

Spirig lebte für sechs Jahre seinen Traum

Etwas Wehmut schwingt in seiner Stimme mit. «Ich empfinde eine gewisse Leere, die vermutlich Ende Oktober noch grösser werden wird», sagt Spirig. Bereits in Jugendjahren sei der Traum vom eigenen Plattenladen herangereift, lange war er finanziell aber schlicht nicht zu stemmen. Nun lebte er ihn für knapp sechs Jahre.

«Ich bereue keine Sekunde, in der ich diesen Laden geschmissen habe und Zeit investiert habe.»

Am meisten vermissen werde er den Austausch und die spannenden Gespräche mit Kunden, die ihn immer wieder mit ihrem fundierten Musikwissen überraschten, und das Funkeln in den Augen eines Fans, wenn er ihm eine lange gesuchte Rarität verkaufen konnte. «Teils wurde ich die Kunden gar nicht mehr los, die stundenlang um die Plattenstapel schlichen und fachsimpelten», lacht Spirig. Und er verrät, dass das Kapitel Plattenladen für ihn noch nicht ganz abgeschlossen sei. «Vielleicht eröffne ich ja noch mal einen. Mehr sage ich momentan noch nicht dazu. Jetzt freue ich mich erst mal auf eine Auszeit.»