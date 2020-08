Schärfere Quarantänekontrollen:

Kanton Zürich überprüft Passagierlisten in Kloten ab sofort selber – St.Gallen könnte sich anschliessen Den Zürcher Behörden geht der Bund bei der Überprüfung von Flugpassagieren aus Corona-Risikoländern zu wenig weit. Der Kanton durchkämmt die Passagierlisten in Kloten jetzt selber, und zwar systematisch. Der Kanton St.Gallen will «falls nötig» auf diese Datenquelle zurückgreifen, der Thurgau äussert sich zurückhaltend. Adrian Vögele 07.08.2020, 05.00 Uhr

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Nach diesem Motto geht der Kanton Zürich vor, wenn es um die Quarantänepflicht für Flugpassagiere aus Risikoländern geht. Der Bund stellt den Kantonen zwar Daten aus Passagierlisten für Stichproben zur Verfügung. Den Zürcher Behörden ist das aber zu wenig. Damit der Kanton die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren könne, brauche er innert nützlicher Frist die vollständigen Passagierlisten, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr am Mittwoch vor den Medien. Der Bund habe diese Listen bisher aber nicht geliefert. Jene Daten, die weitergeleitet würden, kämen zudem teils erst mit einer Verspätung von bis zu zehn Tagen in Zürich an, kritisierte Bruno Keller, Kommandant der Kantonspolizei, gemäss NZZ. Bei einer Quarantänezeit von zehn Tagen sei diese Übung somit sinnlos.

Darum nimmt der Kanton das Heft nun selber in die Hand: Am Flughafen Zürich überprüft neu die Flughafenpolizei die Passagierlisten und filtert die Personen mit Wohnsitz im Kanton Zürich heraus. Diese Adressen werden ans Contact-Tracing weitergeleitet. Keller ergänzte, dass man nicht Nein sagen werde, wenn ein anderer Kanton die Daten seiner Einwohner aus den Listen herausgefiltert haben wolle. Diese Kantone müssten sich aber zuerst direkt bei den Fluggesellschaften melden.

581 St.Galler nach Einreise in der Quarantäne

Ob Ostschweizer Kantone vom Zürcher Angebot Gebrauch machen werden, ist offen. Der Kanton St. Gallen schreibt auf Anfrage, das System mit den Stichproben anhand von Daten des Bundes funktioniere gut – auch wenn es jene Personen nicht abdecke, die mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln aus Risikoländern eingereist seien. Der Führungsstab schliesst aber nicht aus, dass er den Zugang zu den Flugpassagierlisten via Kanton Zürich nutzen wird. «Wir prüfen dies und setzen dies zusätzlich ein, falls nötig.» Im Kanton befinden sich derzeit 802 Personen in Quarantäne. 581 davon sind Eingereiste, hauptsächlich aus den Balkanländern. Der Anteil der Rückkehrer bei den Corona-Neuinfektionen im Kanton beträgt aktuell rund 15 Prozent.



Die beiden Appenzell haben vom Bund bisher keine Passagierlisten zur Überprüfung erhalten. Ob Ausserrhoden den Weg über Zürich nutzen wird, ist offen, wie Mediensprecher Andreas Disch sagt. 153 Personen sind im Kanton momentan in Quarantäne. 144 waren aus Risikoländern zurückgekehrt, vor allem aus Serbien und Bosnien.

Innerrhoden: «Eigenverantwortung wird gut wahrgenommen»

55 Quarantänefälle gibt es in Appenzell Innerrhoden, wie Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler sagt. All diese Personen seien in Risikoländern gewesen. Auf zusätzliche Passagierdaten aus Zürich werde man nicht zurückgreifen – man setze auf die Eigenverantwortung der Zurückgekehrten, die sich innert zwei Tagen beim Kanton melden müssten. «Angesichts der Anzahl Meldungen gehen wir davon aus, dass diese Eigenverantwortung auch sehr gut wahrgenommen wird.»

Thurgau: «Bisher kein offizielles Angebot aus Zürich»

Der Kanton Thurgau äussert sich zurückhaltend zu den Neuigkeiten aus Zürich. «Wir haben bisher kein offizielles Angebot erhalten», sagt Nathanael Huwiler, Generalsekretär im Departement für Finanzen und Soziales. Rund 460 Thurgauer, die in Risikoländern waren, befinden sich in Quarantäne.



Die Konferenz der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren teilte am Donnerstag mit, sie plane derzeit keine flächendeckenden Coronamassnahmen. Die Fallzahlen im östlichen Landesteil seien relativ tief und weitgehend stabil. Die Konferenz macht sich allerdings Sorgen wegen der Einreisenden aus Risikogebieten – und erinnert daran, dass die Einhaltung der Quarantäne mit Stichproben kontrolliert werde.