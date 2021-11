Schänis: Kind stürzt von Heuboden und wird schwer verletzt

Bald ist Weihnachten 15 Geschenktipps für jeden Geschmack und jedes Budget – von kleinen Läden im Netz

In einem Monat feiern wir Weihnachten. Höchste Zeit also, sich auf die Suche nach Geschenken für die Liebsten zu machen. Die Lifestyleredaktion hat da so ein paar Ideen - und dafür muss man überhaupt nicht in die Ferne schweifen.