Hilti erhält Auszeichnung von Great Places to Work

SCHAAN Hilti ist einer der besten Arbeitgeber weltweit: Unternehmen erhält Auszeichnung Nach einer Bewertung von Great Place to Work, dem weltweiten Branchenführer für die Bewertung von Mitarbeitererfahrungen, reiht sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Schaan auf Platz acht der weltweit besten Arbeitgeber ein. 16.10.2022, 20.06 Uhr

Bei dem Ranking erhält die Beurteilung der Mitarbeitenden doppelte Gewichtung. Bild: PD

Am vergangenen Freitag wurde die Hilti als einer der weltweit besten Arbeitgeber des Jahres 2022 ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von Great Place to Work vergeben, dem weltweiten Branchenführer für die Bewertung von Mitarbeitererfahrungen.

Stimme der Mitarbeitenden erhält mehr Gewicht

Es ist bereits das sechste Mal in den letzten elf Jahren, dass Hilti die begehrte Auszeichnung erhält, teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilung mit. In das Ranking fliessen sowohl die Perspektive der Mitarbeitenden (die zwei Drittel der Endbewertung ausmacht) als auch die des Unternehmens ein.

Die Mitarbeitenden teilen ihre Sichtweise über eine anonyme Umfrage (Vertrauensindex) mit, während Unternehmen Angaben zu einer Reihe von Schlüsselindikatoren machen und sich einem Audit ihrer Personalprozesse und -massnahmen (Kultur-Audit) unterziehen. Um als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet zu werden, müssen Unternehmen einen Vertrauensindex von mindestens 70 Prozent erreichen und die Kriterien des Kultur-Audits erfüllen.

Teammitglieder sind der Schlüssel zum Erfolg

«Die mitarbeiter- und leistungsorientierte Kultur unseres Un­ternehmens ist die Grundlage unseres Erfolgs», wird Matthias Gillner, Mitglied der Konzernleitung, in der Medienmitteilung zitiert. Das Geschäfts- modell von Hilti basiere auf direkten Kundenbeziehungen und Innovation, daher seien die Teammitglieder der Schlüssel zu diesem Erfolg.

Matthias Gillner führt aus: «Unser Fundament sind unsere hoch engagierten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitenden, die jeden Tag ihr Bestes geben. Es ist unsere tiefe Überzeugung und die Daten belegen es, dass nur engagierte Mitarbeitende zu loyalen Kunden führen.» Aus diesem Grund kümmere sich das Unternehmen gleichermassen um wirtschaftliche Faktoren wie auch um das Engagement und das Wohlbefinden der Teams. «Die Auszeichnung als eines der besten Unternehmen weltweit freut uns sehr, denn sie bestätigt, dass wir es ernst meinen», erklärt Gillner.

Hilti ist weltweit unter den besten Arbeitgebern

Great Place to Work sammelt Bewertungen von über 100 Millionen Mitarbeitenden in 90 Ländern weltweit. In diesem Jahr spiegeln die Auszeichnungen das Ranking von Hilti auf 22 nationalen Top-Arbeitgeber-Listen wider: Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Niederlande, Österreich, Panama, Philippinen, Portugal, Katar, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und USA. (pd/wo)