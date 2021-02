Satiremagazin Ralph Weibel wird Redaktionsleiter beim «Nebelspalter» Ab April übernimmt der St.Galler Journalist und Satiriker die Redaktionsleitung der gedruckten «Nebelspalter»-Ausgabe. Er ersetzt Marco Ratschiller. 18.02.2021, 15.33 Uhr

Ralph Weibel bei einem Auftritt an der Rheintalmesse Rhema. Bild: Max Tinner

(red) «Ralph Weibel ist für mich eine Bestbesetzung», lässt sich Markus Somm, Verwaltungsratsdelegierter der Klarsicht AG, in einer Medienmitteilung zitieren. «Mit seiner Erfahrung und seinen exzellenten Kontakten in der schweizerischen Comedy-Szene wird er den Nebelspalter kreativ und kompetent in die nächsten hundert Jahre führen.» Der 53-jährige Weibel habe sich nicht nur als scharfzüngiger Journalist und Satiriker einen Namen gemacht, sondern auch als Bühnenautor und Slam Poet. Seit März 2018 ist Weibel als Produzent für den «Nebelspalter» tätig.