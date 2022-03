Satanic Panic: Littenheid entlässt Oberarzt

Satanic Panic Clienia Littenheid entlässt Oberarzt, der an satanistische Zirkel glaubt: Kanton Thurgau untersucht die Vorfälle trotzdem weiter Nach einer Traumatherapie in der Klinik Littenheid ist eine junge Appenzellerin überzeugt, dass ihre Eltern auf dem Friedhof Säuglinge opfern. Die Clienia hat jetzt reagiert und betont: International anerkannte Experten würden ihren Traumatherapie-Stationen sehr gute Arbeit bescheinigen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 31.03.2022, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Littenheid. Bild aus dem Jahr 2020. Bild: pd

In sämtlichen Punkten würden die beiden Traumatherapie-Stationen der Clienia Littenheid «sehr gut abschneiden». Das schreibt die Clienia in ihrer Mitteilung an die Medien. Die Klinik habe die Arbeit der Littenheider Traumatherapie von «zwei renommierten und international anerkannten Experten» überprüfen lassen. Diese seien zum Ergebnis gekommen, «dass wir unsere Behandlungskonzepte fachkundig umsetzen und über erfahrene Teams für komplex traumatisierte Patienten verfügen».

Kinder hätten gegeneinander kämpfen müssen, bis eines tot war

Die Untersuchung ausgelöst hatten verschiedene Medienberichte über eine junge Appenzellerin, die unter anderem in Littenheid eine Traumatherapie durchlaufen hat. Sie hat danach gegen ihren Vater Strafanzeige eingereicht und ist überzeugt, ihre Eltern gehören einer satanistischen Sekte an, die Säuglinge auf dem Friedhof opfere. Kinder hätten gegeneinander kämpfen müssen, bis ein Kind tot war.

In einer Reportage des Schweizer Fernsehen, Mitte Dezember 2021, sagt der Oberarzt, der die junge Frau behandelt hat, er glaube, dass satanistische Untergrundorganisationen rituelle Gräueltaten an Kindern verübten. Wörtlich sagt der Arzt: «Wie eine Parallelwelt, die sich extrem gut zu schützen weiss.»

Ein externes Anwaltsbüro untersucht die Vorfälle

Karin Frischknecht, die Chefin des Thurgauer Gesundheitsamtes, kündigte damals an, der Kanton werde die Sache untersuchen. Auf Anfrage schreibt sie:

«Das Amt für Gesundheit hat seine Untersuchung noch nicht abgeschlossen und wird diese unabhängig von der aktuellen Information weiterführen.»

Die Leitung der Untersuchung habe man einem externen Anwaltsbüro übertragen. Ende Mai werde der Kanton voraussichtlich über den Stand der Dinge informieren können.

Handelt es sich nur um das Gedankengut eines einzelnen Oberarztes?

Nach seinem Statement im SRF wurde der betroffene Oberarzt von der Clienia Littenheid sofort freigestellt. Mittlerweile hat sich die Klinik von ihm getrennt. Gabriella Hagger, die Mutter der jungen Patientin, glaubt nicht, dass die sogenannte Satanic Panic in Littenheid einzig und allein das Gedankengut des gekündigten Oberarztes ist. Es ist immerhin anzunehmen, dass er in einem Team gearbeitet hat, in dem auch die Fälle regelmässig zur Sprache kommen.

SP-Fraktion im Grossen Rat stellt kritische Fragen zu Littenheid?

Ob mit der Entlassung des Oberarztes die manipulative Therapie in Littenheid ein Ende hat, fragt sich auch die Fraktion der SP und Gewerkschaften im Thurgauer Grossen Rat. Sie haben am gestrigen Mittwoch eine Einfache Anfrage zu Thema eingereicht. Eine der Fragen lautet:

«Wie schätzt der Regierungsrat die Möglichkeit ein, dass innerhalb der Klinik die Philosophie der Satanic Panic weiterhin lebt und in den Therapien praktiziert wird?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen