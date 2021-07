Spitalkauf: Forderung von Bad Ragaz spaltet das Sarganserland

Sarganserland Fehlende Solidarität und öffentliche Druckversuche: Die Rettung des Spitals Walenstadt spaltet die Region Sieben Sarganserländer Gemeinden wollen das Spital Walenstadt kaufen. Eine schert aus: Bad Ragaz. Sie knüpft eine Mitunterzeichnung an eine Forderung und setzt den Gemeinden Quarten und Walenstadt dafür eine Frist. Nun ist Feuer im Dach im Sarganserland. Regula Weik 07.07.2021, 17.00 Uhr

Die Sarganserländer Gemeinden wollen das Spital kaufen, betreiben soll es künftig das Kantonsspital Graubünden. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Die Idee kommt in der Region gut an – auf den ersten Blick. Die Sarganserländer Gemeinden wollen das Spital Walenstadt kaufen, betreiben soll es künftig das Kantonsspital Graubünden. Nun haben sie erste Nägel mit Köpfen gemacht: Sie haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach sie eine Gesellschaft gründen wollen, welche die Spitalliegenschaften übernimmt. Beim genauen Hinschauen fällt allerdings auf: Es sind nur sieben Gemeinden bereit, die Idee ernsthaft weiter zu verfolgen: nämlich Flums, Mels, Pfäfers, Quarten, Sargans, Vilters-Wangs und Walenstadt. Eine Sarganserländer Gemeinde fehlt: Bad Ragaz.

Das Abseitsstehen von Bad Ragaz bringt das Ansinnen nicht zu Fall; Graubünden fordert nicht die Beteiligung des gesamten Sarganserlands. Doch die Begründung der Gemeinde, weshalb sie die Absichtserklärung nicht unterzeichnet hat, birgt einigen Zündstoff. Seither brodelt es in der Region.

Das braucht es, damit Bad Ragaz mitwirkt

Daniel Bühler, Gemeindepräsident von Bad Ragaz und St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Bad Ragaz ist nicht grundsätzlich dagegen, gemeinsam eine Rettung des Spitals Walenstadt anzustreben. Die Nichtunterzeichnung hat andere Gründe. Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Daniel Bühler: Bad Ragaz engagiere sich für eine regionale, gesamtheitliche Gesundheits- und Alterspolitik. Es müsse zukünftig eine integrierte Versorgung im Sarganserland angestrebt werden.

«Diese basiert auf gelebter Solidarität. Doch diese Solidarität ist zurzeit nicht gegeben.»

Wen Bühler damit meint, ist in der Region jedermann klar: Er spricht damit die Gemeinden Quarten und Walenstadt an. So wie Bad Ragaz bei der Spitalübernahme nicht mitspielt, so wenig machen die beiden Walensee-Gemeinden beim Pflegezentrum Sarganserland mit. Sie sind nicht Mitglied des Zweckverbands und wenig deutet darauf hin, dass sie ihre Meinung demnächst ändern werden. Erst recht nicht nach der aktuellen Forderung der Gemeinde Bad Ragaz.

Diese hatte die Türe zur Mithilfe beim Spitalkauf nicht ganz zugeschlagen – eine allfällige Beteiligung aber an eine klare Bedingung geknüpft. So sagt Präsident Bühler: «Wir sind bereit, die Situation nochmals zu beurteilen, wenn die Gemeinden Quarten und Walenstadt bis Ende Oktober Absichtserklärungen abgeben, dem Zweckverband Pflegezentrum Sarganserland beizutreten.»

Von derartigen «öffentlichen Druckversuchen» halte man wenig, liessen sich die Präsidenten von Quarten und Walenstadt in der Regionalzeitung «Sarganserländer» zitieren. Man hoffe doch sehr, dass diese Art der Kommunikation nicht zum neuen Stil in der Zusammenarbeit der Sarganserländer Gemeinden werde. Bühler sagt:

«Der Gemeinderat hat viele Rückmeldungen erhalten, welche unsere Haltung unterstützen.»

«Ziel ist es nach wie vor eine Sarganserländer Lösung»

Christoph Gull, Gemeindepräsident von Flums und St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Wie reagiert der Flumser Gemeindepräsident Christoph Gull, Vertreter der Sarganserländer Gemeinden im Projektausschuss und damit Bindeglied zum Kanton, auf das Abseitsstehen von Bad Ragaz?

«Ziel war es und ist es nach wie vor, eine Sarganserländer Lösung zu erreichen.»

Wenn nicht alle Gemeinden dabei seien, vereinfache das die Ausgangslage «zweifelsohne» nicht. Es sei deshalb bedauerlich, dass Bad Ragaz «zumindest vorerst noch nicht mit im Boot» sei. Es brauche die Solidarität der Gemeinden, damit die Lösung zustande komme.

Auf die Frage, was er von der Forderung von Bad Ragaz hält, antwortet Gull:

«Es ist richtig, dass es auch für andere regionale Themen die Solidarität der Gemeinden braucht.»

Etwa für den Bildungsstandort Sarganserland oder die integrierte Versorgung.

«Doch ob diese Forderung zielführend ist, bezweifle ich.»

Realistischer wäre, Quarten und Walenstadt einzuladen, bei der weiteren Entwicklung der integrierten Versorgung «eine aktive und konstruktive Rolle» zu übernehmen.