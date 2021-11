WM-Qualifikation: Es braucht das Wunder von Bern.

Salzkorn Wir müssen uns stark reden Gegen Italien fehlen der Schweizer Fussballnationalmannschaft viele Stammspieler. Es braucht das Wunder von Rom. Daniel Wirth 11.11.2021, 08.59 Uhr

Embolo fehlt uns. Zuber fehlt uns. Elvedi und Seferovic fehlen uns. Gavranovic und Fassnacht fehlen uns. Und Xhaka fehlt uns sowieso. Da fragen wir Fans der Schweizer Fussballnationalmannschaft uns: Mit wem treten wir morgen Abend in Rom gegen den amtierenden Europameister Italien zum vorentscheidenden Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar an?

Wir brauchen das Wunder von Rom! Möglicherweise unterschätzen uns die Italiener wegen der Absenzen noch stärker als gewöhnlich. Das könnte eine echte Chance sein. Zudem haben wir Goalie Sommer, der auch im Herbst hält, was es zu halten gibt, und sicherstellt, dass bei uns die Null steht. Zudem haben die Italiener bestimmt noch das 0:0 in Erinnerung, das wir im September beim Hinspiel souverän in trockene Tücher brachten. Im Fussball ist vieles Kopfsache. Wir müssen uns stark reden! Das schwächt die Italiener. So werden wir diese Partie gewinnen.



Bleibt das Wunder von Rom aus, bleiben wir Fans solidarisch und sagen: Sie haben verloren.